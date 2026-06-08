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DFB şokunun ardından aylarca sahalardan uzak kalacak mı? Lennart Karl, sakatlığı nedeniyle FC Bayern Münih'te bu kadar süre sahalardan uzak kalacak gibi görünüyor

Bundesliga
Bayern Münih
Almanya
Dünya Kupası
L. Karl

Lennart Karl, sakatlığı nedeniyle FC Bayern Münih'in antrenmanlara başlamasında da muhtemelen yer almayacak.

Bild gazetesi, 18 yaşındaki oyuncunun sol ön uyluk kasında meydana gelen yırtık nedeniyle altı ila sekiz hafta arasında bir sakatlık süresi olacağını bildiriyor. Bu endişeler gerçek çıkarsa, oyuncu Dünya Kupası'ndan sonra Alman şampiyonunun ilk antrenmanlarını da kaçıracak. Antrenmanlara finalin ertesi günü (20 Temmuz) başlanması planlanıyor.

  • Karl, Cumartesi günü ABD ile oynanacak Dünya Kupası hazırlık maçı öncesinde Alman milli takımının son antrenmanında sakatlandı ve DFB kadrosundan ayrıldı. Onun yerine RB Leipzig'den Assan Ouedraogo kadroya dahil edildi. 

    Gözyaşları içindeki vedanın ardından, FCB Başkanı Herbert Hainer de genç oyuncuya seslendi. "Ona bir WhatsApp mesajı gönderdim ve hayal kırıklığı ne kadar büyük olursa olsun, artık ileriye bakması gerektiğini yazdım. Çünkü önünde hâlâ harika bir gelecek var. Lennart bizde en iyi tıbbi tedaviyi görüyor ve takımında da işlerin ne kadar çabuk yoluna girebileceğinin bir örneği var: Aleks Pavlovic iki yıl önce Avrupa Şampiyonası'nın hemen öncesinde kadrodan düşmüştü – ve bugün milli takımın as oyuncusu," diye açıkladı Hainer tabloid gazeteye. 

    71 yaşındaki teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Tabii ki, bu kadar harika bir gelişme gösteren Lennart için çok üzülüyorum. Böyle genç bir oyuncu için Dünya Kupası'na gitmek elbette en büyük şey. Hepimiz onu Dünya Kupası'nda görmek isterdik, çünkü Lennart harika bir hikayenin simgesi: FC Bayern'in altyapısından sadece bir sezon içinde doğrudan Dünya Kupası'na. O, FC Bayern'de her şeyin mümkün olduğunu gösteriyor."

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    Karl'ın sakatlığı, FC Bayern'i düşünmeye sevk ediyor gibi görünüyor

    kicker dergisinin verdiği bilgilere göre, Karl'ın sakatlığı Bayern'i ayrıca endişelendirmiş. Zira bu, yakın geçmişte Münihli bir yeteneğin yaşadığı ilk kas kaynaklı sakatlık olmaktan çok uzak.

    David Santos Daiber Mart ortasından beri sahalardan uzak, Guido Della Rovere, Maycon Cardozo ve Vincent Manuba da şu anda uyluk sakatlığıyla boğuşuyor. Karl ayrıca başka bir kas sakatlığı nedeniyle sezonun son haftalarında birkaç maçı kaçırmıştı. Şimdi, sakatlıkların sayısının bir tesadüf olamayacağına dair şüpheler güçlendi. Bu nedenle, genç kadroda açıkça var olan bu sorun, kulüp içinde ele alınacak. 

  • Lennart Karl olmadan: Alman Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu

    PozisyonOyuncularKulüpForma numarası
    KaleciOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    KaleciManuel NeuerFC Bayern Münih1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefansWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefansNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefansPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefansJoshua KimmichFC Bayern Münih6
    DefansFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefansAleksandar PavlovicFC Bayern Münih5
    DefansDavid RaumRB Leipzig22
    DefansAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefansNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefansAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefansJonathan TahFC Bayern Münih4
    DefansMalick ThiawNewcastle United24
    OfansifNadiem AmiriMainz 0520
    HücumMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    HücumLeon GoretzkaFC Bayern Münih8
    HücumKai HavertzArsenal7
    HücumAssan OuedraogoRB Leipzig25
    HücumJamie LewelingVfB Stuttgart9
    HücumJamal MusialaFC Bayern Münih10
    HücumLeroy SanéGalatasaray İstanbul19
    HücumDeniz UndavVfB Stuttgart26
    HücumFlorian WirtzFC Liverpool17
    HücumNick WoltemadeNewcastle United11
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