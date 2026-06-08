DFB şokunun ardından aylarca sahalardan uzak kalacak mı? Lennart Karl, sakatlığı nedeniyle FC Bayern Münih'te bu kadar süre sahalardan uzak kalacak gibi görünüyor

Karl, Cumartesi günü ABD ile oynanacak Dünya Kupası hazırlık maçı öncesinde Alman milli takımının son antrenmanında sakatlandı ve DFB kadrosundan ayrıldı. Onun yerine RB Leipzig'den Assan Ouedraogo kadroya dahil edildi.

Gözyaşları içindeki vedanın ardından, FCB Başkanı Herbert Hainer de genç oyuncuya seslendi. "Ona bir WhatsApp mesajı gönderdim ve hayal kırıklığı ne kadar büyük olursa olsun, artık ileriye bakması gerektiğini yazdım. Çünkü önünde hâlâ harika bir gelecek var. Lennart bizde en iyi tıbbi tedaviyi görüyor ve takımında da işlerin ne kadar çabuk yoluna girebileceğinin bir örneği var: Aleks Pavlovic iki yıl önce Avrupa Şampiyonası'nın hemen öncesinde kadrodan düşmüştü – ve bugün milli takımın as oyuncusu," diye açıkladı Hainer tabloid gazeteye.

71 yaşındaki teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Tabii ki, bu kadar harika bir gelişme gösteren Lennart için çok üzülüyorum. Böyle genç bir oyuncu için Dünya Kupası'na gitmek elbette en büyük şey. Hepimiz onu Dünya Kupası'nda görmek isterdik, çünkü Lennart harika bir hikayenin simgesi: FC Bayern'in altyapısından sadece bir sezon içinde doğrudan Dünya Kupası'na. O, FC Bayern'de her şeyin mümkün olduğunu gösteriyor."