Bild gazetesi, 18 yaşındaki oyuncunun sol ön uyluk kasında meydana gelen yırtık nedeniyle altı ila sekiz hafta arasında bir sakatlık süresi olacağını bildiriyor. Bu endişeler gerçek çıkarsa, oyuncu Dünya Kupası'ndan sonra Alman şampiyonunun ilk antrenmanlarını da kaçıracak. Antrenmanlara finalin ertesi günü (20 Temmuz) başlanması planlanıyor.
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DFB şokunun ardından aylarca sahalardan uzak kalacak mı? Lennart Karl, sakatlığı nedeniyle FC Bayern Münih'te bu kadar süre sahalardan uzak kalacak gibi görünüyor
Karl, Cumartesi günü ABD ile oynanacak Dünya Kupası hazırlık maçı öncesinde Alman milli takımının son antrenmanında sakatlandı ve DFB kadrosundan ayrıldı. Onun yerine RB Leipzig'den Assan Ouedraogo kadroya dahil edildi.
Gözyaşları içindeki vedanın ardından, FCB Başkanı Herbert Hainer de genç oyuncuya seslendi. "Ona bir WhatsApp mesajı gönderdim ve hayal kırıklığı ne kadar büyük olursa olsun, artık ileriye bakması gerektiğini yazdım. Çünkü önünde hâlâ harika bir gelecek var. Lennart bizde en iyi tıbbi tedaviyi görüyor ve takımında da işlerin ne kadar çabuk yoluna girebileceğinin bir örneği var: Aleks Pavlovic iki yıl önce Avrupa Şampiyonası'nın hemen öncesinde kadrodan düşmüştü – ve bugün milli takımın as oyuncusu," diye açıkladı Hainer tabloid gazeteye.
71 yaşındaki teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Tabii ki, bu kadar harika bir gelişme gösteren Lennart için çok üzülüyorum. Böyle genç bir oyuncu için Dünya Kupası'na gitmek elbette en büyük şey. Hepimiz onu Dünya Kupası'nda görmek isterdik, çünkü Lennart harika bir hikayenin simgesi: FC Bayern'in altyapısından sadece bir sezon içinde doğrudan Dünya Kupası'na. O, FC Bayern'de her şeyin mümkün olduğunu gösteriyor."
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Karl'ın sakatlığı, FC Bayern'i düşünmeye sevk ediyor gibi görünüyor
kicker dergisinin verdiği bilgilere göre, Karl'ın sakatlığı Bayern'i ayrıca endişelendirmiş. Zira bu, yakın geçmişte Münihli bir yeteneğin yaşadığı ilk kas kaynaklı sakatlık olmaktan çok uzak.
David Santos Daiber Mart ortasından beri sahalardan uzak, Guido Della Rovere, Maycon Cardozo ve Vincent Manuba da şu anda uyluk sakatlığıyla boğuşuyor. Karl ayrıca başka bir kas sakatlığı nedeniyle sezonun son haftalarında birkaç maçı kaçırmıştı. Şimdi, sakatlıkların sayısının bir tesadüf olamayacağına dair şüpheler güçlendi. Bu nedenle, genç kadroda açıkça var olan bu sorun, kulüp içinde ele alınacak.
Lennart Karl olmadan: Alman Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu
Pozisyon Oyuncular Kulüp Forma numarası Kaleci Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Kaleci Manuel Neuer FC Bayern Münih 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defans Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defans Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defans Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defans Joshua Kimmich FC Bayern Münih 6 Defans Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defans Aleksandar Pavlovic FC Bayern Münih 5 Defans David Raum RB Leipzig 22 Defans Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defans Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defans Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defans Jonathan Tah FC Bayern Münih 4 Defans Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofansif Nadiem Amiri Mainz 05 20 Hücum Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Hücum Leon Goretzka FC Bayern Münih 8 Hücum Kai Havertz Arsenal 7 Hücum Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Hücum Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Hücum Jamal Musiala FC Bayern Münih 10 Hücum Leroy Sané Galatasaray İstanbul 19 Hücum Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Hücum Florian Wirtz FC Liverpool 17 Hücum Nick Woltemade Newcastle United 11