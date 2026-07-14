Her iki kulüp de bunu Salı günü duyurdu. Bild gazetesinin verdiği bilgilere göre, transfer ücreti toplam 600.000 avro olacak ve bu, Kadınlar Bundesliga’dan bir oyuncu için bugüne kadar ödenen en yüksek tutar olacak.
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DFB’nin yıldızı Bundesliga tarihine adını yazdırdı: Lisa Baum, rekor bir bedel karşılığında Arsenal’e transfer oldu
Şu ana kadarki rekor 550.000 avro idi. Bu tutar, garantili transfer ücreti ve neredeyse kesinleşmiş bonus ödemelerinden oluşuyor. Sözleşmenin süresi hakkında henüz bir bilgi yok.
Baum, “Arsenal’e transfer olmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve başlamak için sabırsızlanıyorum” dedi: “Bu lig inanılmaz derecede rekabetçi ve Arsenal büyük bir kulüp. Bu zorlu görevin üstesinden gelmeyi ve en iyilerle boy ölçüşmeyi dört gözle bekliyorum.”
Naum transferi, "olağanüstü gelişimi gösteriyor"
RB Leipzig Kadın ve Kız Futbolu Sorumlusu Viola Odebrecht şunları söyledi: "Lisa'nın şimdiden bir sonraki adıma geçebilmesi, burada kısa sürede kaydettiği olağanüstü gelişimi gösteriyor. Transferi, birçok açıdan tüm taraflar için iyi bir çözüm."
Baum, 2025 yazında Hamburger SV’den Leipzig’e transfer olmuştu ve hemen ilk on birin vazgeçilmez bir oyuncusu haline geldi. RB Leipzig’de geçirdiği tek sezonda, altı kez Almanya U23 Milli Takımı forması giyen oyuncu, 26 Bundesliga maçının 25’inde forma giydi, altı gol attı ve üç golün hazırlayıcısı oldu.
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