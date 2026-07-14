DFB’nin yıldızı Bundesliga tarihine adını yazdırdı: Lisa Baum, rekor bir bedel karşılığında Arsenal’e transfer oldu

RB Leipzig Kadın ve Kız Futbolu Sorumlusu Viola Odebrecht şunları söyledi: "Lisa'nın şimdiden bir sonraki adıma geçebilmesi, burada kısa sürede kaydettiği olağanüstü gelişimi gösteriyor. Transferi, birçok açıdan tüm taraflar için iyi bir çözüm."

Baum, 2025 yazında Hamburger SV’den Leipzig’e transfer olmuştu ve hemen ilk on birin vazgeçilmez bir oyuncusu haline geldi. RB Leipzig’de geçirdiği tek sezonda, altı kez Almanya U23 Milli Takımı forması giyen oyuncu, 26 Bundesliga maçının 25’inde forma giydi, altı gol attı ve üç golün hazırlayıcısı oldu.