Almanya ile oynanacak Dünya Kupası maçı öncesinde, milli takım teknik direktörü Sebastián Beccacece, Ekvador’da kendisine yönelik algıdan şikayet etti, her yöne sert eleştirilerde bulundu ve görevini korumak için bir “final maçı” ilan etti.
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DFB’nin rakibi Ekvador’da skandal: Teknik direktör, Dünya Kupası “final” maçı öncesinde sert eleştirilerde bulundu
"Taraftarların kalbine ulaşabildiğimi hissetmiyorum," dedi Arjantinli teknik direktör, Perşembe günü East Rutherford'da oynanacak son grup maçı öncesinde.
Oyuncularının ve her gün yanında olan insanların kalbine ulaştığını belirtti. "Bu insanlar beni gerçekten tanıyor. Ama beni tanımayan taraftarlarla bir bağ kuramadım. Anlaşılan bende hoşuna gitmeyen bir şey var. Ve bu sorun değil. Böyle şeyleri kabul etmek gerekir. Bu beni üzmüyor," dedi Beccacece, ki görevini ancak bir galibiyetle kurtarabilir. Ekvador, iki maçta bir puan toplayıp gol atamadan baskı altında.
2024’te göreve başladığından bu yana çalışmalarına yönelik “genel algı”, “belirli bir dönemde siyasi akımlar ve bazı medya kesimleri tarafından etkilenmiş ve yönlendirilmişti” diyen Beccacece, ayrıca Curacao’ya karşı oynanan maçın (0-0) ardından ailesinin Ekvadorlu taraftarlarla yaşadığı bir çatışmadan da bahsetti: “Neyse ki olay sözlü tartışmayla sınırlı kaldı ve daha ciddi sonuçlar doğurmadı.”
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Ekvador teknik direktörü Beccacece hedef tahtasına oturdu: "Biraz haysiyet göster!"
E Grubu’nda üçüncü olarak bir üst tura çıkma şansını korumak için, New York’un kapılarının önünde 55.000’e varan kendi taraftarının desteğini alması beklenen Ekvador’un, DFB takımı karşısında galibiyet alması gerekiyor. 45 yaşındaki teknik direktör, başarısız olmaktan korkmadığını söyledi. Eğer başaramazsa, sorumluluk kendisine ait olacak ve o zaman “çok değer verdiğim, kendimi çok rahat ve evimde hissettiğim bir yerden ayrılmak zorunda kalacağım” dedi.
Ancak Güney Amerikalıların teknik direktörü, Alman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın takımına karşı oynayacakları maçın ne kadar zorlu olduğunun farkında. “Futbolun bir dünya gücüyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Ama bazen, daha önce başaramadığımız bir şey, o anda birdenbire başarılı olur,” dedi Beccacece. Ancak başarılı olması durumunda, Ekvador’un teknik direktör koltuğunda bir maç daha geçirebilecek.
Dünya Kupası’nın sürpriz takımı Curacao’ya karşı alınan utanç verici 0-0 beraberliğin ardından, aralarında eski milli futbolcu Jefferson Montero’nun da bulunduğu bazı kişiler tarafından istifaya çağrılmıştı. “Boş lafları bırak da La Tri’den istifa et! Biraz haysiyet göster, tarihin en iyisi olması gereken bir nesille futbolumuza büyük zarar verdin,” diye yazdı Montero, X’te.