DFB’nin rakibi Ekvador’da skandal: Teknik direktör, Dünya Kupası “final” maçı öncesinde sert eleştirilerde bulundu

"Taraftarların kalbine ulaşabildiğimi hissetmiyorum," dedi Arjantinli teknik direktör, Perşembe günü East Rutherford'da oynanacak son grup maçı öncesinde.

Oyuncularının ve her gün yanında olan insanların kalbine ulaştığını belirtti. "Bu insanlar beni gerçekten tanıyor. Ama beni tanımayan taraftarlarla bir bağ kuramadım. Anlaşılan bende hoşuna gitmeyen bir şey var. Ve bu sorun değil. Böyle şeyleri kabul etmek gerekir. Bu beni üzmüyor," dedi Beccacece, ki görevini ancak bir galibiyetle kurtarabilir. Ekvador, iki maçta bir puan toplayıp gol atamadan baskı altında.

2024’te göreve başladığından bu yana çalışmalarına yönelik “genel algı”, “belirli bir dönemde siyasi akımlar ve bazı medya kesimleri tarafından etkilenmiş ve yönlendirilmişti” diyen Beccacece, ayrıca Curacao’ya karşı oynanan maçın (0-0) ardından ailesinin Ekvadorlu taraftarlarla yaşadığı bir çatışmadan da bahsetti: “Neyse ki olay sözlü tartışmayla sınırlı kaldı ve daha ciddi sonuçlar doğurmadı.”