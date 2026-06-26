DFB'nin Dünya Kupası'ndaki bir sonraki rakibi "yüzde 99" kesinleşti: Almanya, Dünya Kupası'nın son 16 turunda kiminle karşılaşacak?

Güney Amerika’dan gelen takım, D Grubu’nu ABD ve Avustralya’nın ardından üçüncü sırada tamamladı ve Alman saatiyle Cuma sabahı itibarıyla 4 puan ve 2:4’lük gol farkıyla, neredeyse kesin olarak en iyi sekiz grup üçüncüsü arasında yer alıyor. Paraguay, grup aşamasının son maçında Avustralya ile 0:0 berabere kalmıştı.

Tamamen teorik olarak, ilk eleme turunda Almanya’nın olası rakipleri arasında İskoçya ve İsveç de yer alabilir, ancak Football meets Data’ya göre bunun olasılığı son derece düşük: Sırasıyla yüzde bir ve yüzde birin altında.

Turnuva başlamadan önce bile, Almanya’nın yer aldığı E Grubu’nun birincisinin, son 16 turunda A, B, C, D veya F gruplarından bir üçüncüsüyle karşılaşacağı belliydi. Başlangıçta, toplam on iki grubun en iyi sekiz üçüncü takımının son 16 turuna dağılımı için 495 olası senaryo vardı. Her grubun birinci ve ikinci sıradaki takımları otomatik olarak eleme turlarına yükselir.