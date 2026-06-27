Joshua Kimmich, milli takımda sekiz aydan fazladır aralıksız olarak sağ bek olarak oynuyor. Artık, yakın tarihin Alman futbol tartışmaları arasında her zaman gündemde olan şu konuyu yeniden gündeme getirmenin tam zamanı: Pazartesi günü Boston yakınlarındaki Foxborough’da Paraguay ile oynanacak Dünya Kupası son 16 turu maçında Kimmich, orta sahaya dönse daha iyi olmaz mı?
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DFB milli takımındaki sorun sadece başka bir yere kayacaktır! Julian Nagelsmann, Lothar Matthäus’u dinlememelidir
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Kimmich, Dünya Kupası’nın açılış maçında zayıf rakip Curacao’ya karşı (7:1) güçlü bir performans sergiledi ve iki asist yaptı. Fildişi Sahili’ne karşı 2:1’lik zorlu galibiyette ise Yan Diomande ile girdiği mücadelede beklenen hız eksikliğini ortaya koydu ve bu nedenle takımın bir ara geriye düşmesinde payı oldu. Tartışmalar yavaş yavaş hız kazandı. Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü maçında Ekvador’a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan (ancak sportif açıdan önemsiz) 1:2’lik yenilgide, genel olarak zayıf bir Alman takımında etkisiz bir performans sergilemesinden bu yana bu tartışmalar doruk noktasına ulaştı.
"Ona bir iyilik yapın ve onu oradan alın," diye baş yorumcu Lothar Matthäus, Bild gazetesinde Kimmich'in pozisyonunun değiştirilmesini talep etti. FC Bayern'de orta saha lideri olarak geçirdiği iki güçlü yılın ardından, 31 yaşındaki oyuncunun milli takımda sağ bek olarak Matthäus'a göre "bir kaptandan beklediğim etkiye sahip olmadığını" belirtti. Ancak Kimmich’in orta sahanın merkezine geri dönmesi için en önemli argüman – bu tartışmada genellikle olduğu gibi – onun sağ bek pozisyonundaki performansı değil, Alman milli takımının çift orta saha ikilisinin işlevsizliğidir. Kimmich’in orta sahada oyuna zenginlik katacağına şüphe yok.
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DFB Takımı: Aleksandar Pavlovic, hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası geçiriyor
Dünya Kupası elemelerinde Nagelsmann, orta sahanın ortasında tutarlı bir şekilde Leon Goretzka’ya güvenmişti. Şu anda ilk 11’de yer alan Aleksandar Pavlovic ve Felix Nmecha, turnuva öncesinde neredeyse hiç birlikte oynamamışlardı; bu nedenle uyum eksikliği olması pek de şaşırtıcı değil.
Bundan bağımsız olarak, Nmecha Dünya Kupası'nda Curacao ve Fildişi Sahili karşısında bireysel olarak oldukça güçlü iki performans sergiledi. Ancak Ekvador maçında, özellikle 1-1'in hemen öncesinde gereksiz top kayıpları yaşadı. Pavlovic, Dünya Kupası'nın ilk iki maçında olduğu gibi hantal ve ilhamsız görünüyordu; o da beraberlik golünde payı vardı ve doğal olarak devre arasında oyundan alındı.
Pavlovic’in zayıf Dünya Kupası performansı, özellikle FC Bayern’de geçirdiği iyi sezonun ardından şaşırtıcı geliyor. Ancak Münih’te Kimmich’in yanında oynuyor. Kimmich gerçekten de orta sahaya dönerse, Nagelsmann’ın Pavlovic ya da Nmecha’dan birini feda etmesi gerekecek. FC Bayern’deki deneyimler göz önüne alındığında, her şey Kimmich/Pavlovic ikilisini destekliyor. Ancak Nmecha’nın iki muhteşem performansının ardından, Pavlovic’in bu Dünya Kupası’ndaki mevcut izlenimleriyle birlikte yedek kulübesine gönderilmesi pek de makul olmaz. Öte yandan Kimmich ve Nmecha, orta sahada hiç birlikte oynamadılar.
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Julian Nagelsmann’ın kanat savunmasında hangi alternatifleri olabilir?
Kimmich’in pozisyon değişikliğinin en büyük sorunu, bunun sonucunda sağ bek pozisyonunda ortaya çıkacak boşluk olurdu. Almanya, yıllardır olağanüstü bir bek oyuncusuna sahip değil, hele ki iki taneye hiç sahip değil. Nathaniel Brown ilk iki maçta sol bek pozisyonunda iyi bir performans sergiledi, ancak Ekvador maçında baldırındaki sorunlar nedeniyle kadroda yer alamadı. Eleme turlarında ilk 11'de yer alan yedek David Raum, ortalarıyla Almanya'nın hücum oyununa canlılık kattı, ancak top kaybı anlarında dengesiz bir performans sergiledi. Her halükarda, ilk 11'de kalması için bir neden sunmadı. Nagelsmann, Kimmich'i sağ bek pozisyonundan çekerse, mevcut kadroda iki adet makul seçenek ortaya çıkacaktır.
Seçenek 1: Raum’u ilk 11’de tutar ve milli takım teknik direktörünün açıklamasına göre son 16 turunda tekrar forma giyebilecek olan Brown’ı sağ bek olarak sahaya sürer. Brown, geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt formasıyla ara sıra bu pozisyonda oynamıştı, ancak milli takımda henüz hiç bu pozisyonda görev almadı. Bir Dünya Kupası eleme maçında bu denemeyi yapmak, adeta bir intihar olur. En azından bu şekilde hız sorunu çözülmüş olur. Brown bu konuda zaten şüpheye yer bırakmıyor. Geçen sezon 35,78 km/h'lik en yüksek hızıyla Bundesliga'nın en hızlı on birinci oyuncusu oldu. Raum 34,63 km/h'ye ulaşırken, Kimmich sadece 33,08 km/h'ye ulaşabildi (Bundesliga sıralamasında 242. sırada).
Seçenek 2: 2014 Dünya Kupası şampiyonluğunda kendini kanıtlamış, bir stoperin kanatta oynadığı sözde “öküz savunması”nın yeniden canlandırılması. O zamanlar Bendikt Höwedes sol kanatta savunma yapmıştı, bu sefer ise Waldemar Anton ya da Malick Thiaw sağ kanatta görev alması gerekecek. Anton, Kimmich’ten bile daha yavaş; Thiaw ise sağlam bir hıza sahip. Böyle bir değişiklik durumunda hücum oyunu kaçınılmaz olarak zarar görecek ve alışılmış oyun akışları artık işe yaramayacaktır. Beşli savunma dizilişinde de durum benzer olurdu. Bu durumda Nagelsmann’ın taktiksel olarak geniş çaplı bir değişiklik yapması gerekecek ki bu da pek olası görünmüyor.
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Julian Nagelsmann: "Şu anda bir transfer planlanmıyor"
Nagelsmann’ın Matthäus’un talebine uyup Kimmich’i orta sahaya kaydırması için prensipte geçerli nedenler var. Ancak mevcut durumda dezavantajlar ve belirsizlikler daha ağır basıyor. Aslında sorunlu alan sadece başka bir yere kaymış olur. Hem orta sahada hem de sağ bek pozisyonunda DFB takımında daha önce hiç denenmemiş dizilişler ortaya çıkar. Aynı zamanda Nagelsmann, bu adımla turnuva ve kadro oluşturma konusunda aylarca süren düşüncelerini bir anda çöpe atmış olur ve bu da çalışmalarını genel olarak çok kötü bir ışıkta gösterir.
Ekvador’a karşı alınan yenilginin hemen ardından, milli takım teknik direktörü Kimmich’in pozisyonunun değiştirilmesine yönelik olası düşünceleri reddetti, ancak söz seçiminde bir arka kapı açık bıraktı. “Felix ve Pavlo’dan vazgeçmek istemiyorum,” diye açıkladı ve biraz yumuşatarak “iyi iş çıkarıyorlar” diye ekledi. Ve şöyle devam etti: “Futbolda hiçbir şeyi göz ardı edemezsiniz, ancak şu anda bir değişiklik planlanmıyor.”
Tarih bize, Nagelsmann’ın bu tür sözlerine fazla önem vermememiz gerektiğini öğretiyor. Göreve geldiğinden beri milli takım teknik direktörü (sadece Kimmich konusunda değil) tutarsız bir çizgi izliyor. 2023 sonbaharında onu önce orta sahada oynattı, ardından ev sahipliği yapılan Avrupa Şampiyonası öncesinde sağ bek pozisyonuna geri çekti. Kimmich, sonraki aylarda da bu pozisyonda oynadı; ta ki Nagelsmann, Temmuz 2025’te tamamen beklenmedik bir şekilde “Şu anki duruma göre, o tekrar 6 numara pozisyonuna dönecek” diye açıklayana kadar. Bir değişiklik ancak sağ bek alternatifleri “her açıdan başarısız olursa” gerçekleşecekti.
Kimmich o zamanlar Nagelsmann’ın bu kararından “şaşırdığını” kendisi de itiraf etmişti, ancak orta sahaya dönmekten memnun olduğunu belirtmişti: “Orada güçlü yanlarımı daha da iyi ortaya koyabileceğimi hissediyorum.” Dünya Kupası elemelerinin açılış maçında, felaket bir performans sergileyen sağ bek Nnamdi Collins’in de etkisiyle Slovakya’da 0-2’lik bir yenilgi yaşandı. Kimmich, Ekim ayındaki milli maçlar döneminde sağ bek pozisyonuna geri döndü.