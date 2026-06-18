Bununla birlikte Reif, rakibin güçlü yanlarına tepki vermenin gerekliliğinin de farkında. Beşli savunma dizilişi konusuna ilişkin olarak şunları söyledi: "Pozisyonların esnek olması gerektiği açık ve Sane, Fildişi Sahili maçında daha geriye doğru çalışmak zorunda kalacak. Bence o maçın başından itibaren sahada olacak. İsimlere bakılırsa, Curacao maçındaki kadroyla aynı kadro çıkacağını düşünüyorum. Bence bu mantıklı da."

Sane için ise Cumartesi akşamı, yeni bir taktik rolüne uyum sağlamaktan çok daha fazlası söz konusu. Curacao’ya karşı atılan gollerin yağmur yağdığı maçta, 30 yaşındaki oyuncu hücumdaki takım arkadaşlarının gölgesinde kaldı. En iyi gol fırsatlarına rağmen kendisi gol atamadı ve bu durum, maç sonrasında kendisine bolca eleştiri getirmesine neden oldu.

Reif, bu nedenle forvetin turnuvanın dönüm noktasında olduğunu düşünüyor. "Bence bu, Sane için bir sınav maçı. Eğer burada işler gerçekten iyi gitmezse, Nagelsmann’ın elindeki argümanlar tükenecek ve o zaman Leweling ya da Undav gibi isimleri düşünmek ya da başka çözümler aramak zorunda kalacak," dedi.