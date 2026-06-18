"Reif ist Live" programında bu konuyla ilgili olarak şu ifadeler yer aldı: "Muhabirlerimiz, DFB'nin gizli antrenmanlarında bir varyantın çalışıldığını ve Julian Nagelsmann'ın bu konuyu ciddi olarak değerlendirdiğini ortaya çıkardı." Bu senaryoların merkezinde, ilk grup maçında Curacao karşısında sergilediği talihsiz performansın ardından zaten özel bir gözlem altında olan Sane yer alıyor.
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DFB milli takımında şaşırtıcı bir gelişme! Julian Nagelsmann’ın Leroy Sané için alışılmadık bir rol üzerinde “ciddi ciddi düşünmesi” gerektiği söyleniyor
Somut plana göre, nominal sağ kanat oyuncusu geri çekilme sırasında oldukça geriye doğru hareket edecek. Rakip topu ele geçirir geçirmez, Sane sağ savunma kanadını destekleyecek ve mevcut dörtlü savunma hattını beşli bir savunma hattına genişletecek.
Bu taktiksel ayarlama, sistemde bir zincirleme reaksiyona yol açacaktır: Jamal Musiala, merkezden sağa kayarak Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic ve Felix Nmecha ile birlikte dörtlü bir orta saha oluşturacaktır. Bu hattın önünde ise Kai Havertz, tek forvet olarak pozisyon alacaktır.
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Almanya, Diomande’ye saygı duyuyor gibi görünüyor
Geleneksel 4-2-3-1 dizilişinin yerine, milli takım savunma modunda 5-4-1 dizilişiyle oynayacaktır. Bu, Nagelsmann’ın rakibe büyük bir saygı duyduğunun açık bir işaretidir.
Fildişi Sahili, ok gibi hızlı kanat oyuncularına sahip; bunların başında RB Leipzig’den 19 yaşındaki Yan Diomande geliyor ve bu oyuncu, Almanların savunmadan hücuma geçiş oyununda ciddi sorunlar yaratabilir. Bu kontratak gücüne duyulan saygı, milli takım teknik direktörünü kontrollü bir savunma stratejisine yönelmeye zorluyor gibi görünüyor.
Bu arada uzman ve eski yorumcu Marcel Reif, potansiyel taktik denemesine sağlıklı bir şüpheyle yaklaşıyor. 76 yaşındaki Reif, programında maçın başından itibaren temel dizilişin zaten o kadar da önemli olmadığını söyledi. Ayrıca, “Sane’nin gerçekten bir defans oyuncusu olup olmadığını da bilmediğini” ekledi.
Reif: "Bence bu, Sane için bir sınav maçı"
Bununla birlikte Reif, rakibin güçlü yanlarına tepki vermenin gerekliliğinin de farkında. Beşli savunma dizilişi konusuna ilişkin olarak şunları söyledi: "Pozisyonların esnek olması gerektiği açık ve Sane, Fildişi Sahili maçında daha geriye doğru çalışmak zorunda kalacak. Bence o maçın başından itibaren sahada olacak. İsimlere bakılırsa, Curacao maçındaki kadroyla aynı kadro çıkacağını düşünüyorum. Bence bu mantıklı da."
Sane için ise Cumartesi akşamı, yeni bir taktik rolüne uyum sağlamaktan çok daha fazlası söz konusu. Curacao’ya karşı atılan gollerin yağmur yağdığı maçta, 30 yaşındaki oyuncu hücumdaki takım arkadaşlarının gölgesinde kaldı. En iyi gol fırsatlarına rağmen kendisi gol atamadı ve bu durum, maç sonrasında kendisine bolca eleştiri getirmesine neden oldu.
Reif, bu nedenle forvetin turnuvanın dönüm noktasında olduğunu düşünüyor. "Bence bu, Sane için bir sınav maçı. Eğer burada işler gerçekten iyi gitmezse, Nagelsmann’ın elindeki argümanlar tükenecek ve o zaman Leweling ya da Undav gibi isimleri düşünmek ya da başka çözümler aramak zorunda kalacak," dedi.