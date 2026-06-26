DFB milli takımında iki hararetli tartışma başlıyor! Julian Nagelsmann’ın Ekvador’a karşı planı feci bir şekilde başarısız oldu

"Onların bunu bizden daha çok istediğini hissettim," dedi örneğin, yine sadece yedek olarak oyuna giren ancak bu kez hiçbir katkı sağlayamayan Deniz Undav. Joshua Kimmich de ona "kesinlikle" katıldığını belirtti. "Beni en çok sinirlendiren şey bu," diyen kaptan, DFB takımının duygusallık ve kararlılık eksikliğine değindi. "Durum ne olursa olsun, bu bize olmamalı."

Bilindiği üzere, bu son grup maçı öncesindeki durum son derece rahattı: Almanya, Curacao ve Fildişi Sahili’ne karşı aldığı iki galibiyetin ardından grup birincisi olarak çoktan kesinleşmişti. Nagelsmann, takımın uyumunu sağlamak ya da kadro rotasyonu yapmak arasında serbestçe seçim yapabilirdi; seçilen oyuncular da baskı hissetmeden sahaya çıkabildiler. Bu açıdan bakıldığında, yine de ne kadar çok sorunun daha da şiddetlendiği ya da hatta yeni sorunların ortaya çıktığı dikkat çekicidir.

Nico Schlotterbeck ve Nathaniel Brown’un sakatlıkları nedeniyle zorunlu olarak yapılan iki ilk on bir değişikliği bir kenara bırakırsak, milli takım teknik direktörü kadro rotasyonundan kaçındı. Tercih ettiği ilk on birin ritmini koruması, turnuvanın ilerleyen aşamaları için uyum sağlaması ve ülkede yükselen coşkuyu daha da alevlendirmesi gerekiyordu. Nagelsmann’ın planı buydu, ancak plan feci bir şekilde suya düştü. Bunun yerine DFB takımı, turnuvanın bugüne kadarki en zayıf performansını sergiledi. Bu performans, Pazartesi günü oynanacak son 16 turunda erken bir elenme korkusunu doğuruyor. Sonunda hangi grup üçüncüsüyle karşılaşılacağı hiç önemli değil.