DFB kadrosunda üç sert karar açıklandı: Julian Nagelsmann sözlerini eyleme döküyor gibi görünüyor

El Mala'nın bunun yerine, Kuzey İrlanda (27 Mart) ve Yunanistan (31 Mart) ile oynanacak Avrupa Şampiyonası eleme maçları için U21 kadrosunda yer alması bekleniyor. Ancak Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine göre, 19 yaşındaki yıldız aday kadroda beklemede bulunuyor; bu nedenle bir sakatlık durumunda kadroya sonradan dahil edilmesi mümkün olabilir.

Bu hücum oyuncusu, Kasım ayındaki önceki kampta ilk kez A Milli Takım kadrosunda yer almıştı, ancak sahaya çıkmamış ve önceden kararlaştırıldığı gibi ikinci maç için U21 takımına gönderilmişti. Yaz aylarında Premier Lig'e transferine yol açabilecek güçlü performanslarını sürdürmesi nedeniyle El Mala, son ana kadar en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyordu. 26 Bundesliga maçında 13 gol katkısı (9 gol, 4 asist) ile -bunların bir kısmı yedek olarak- Köln'ün küme düşme mücadelesindeki hayat sigortası konumunda.

Yine de Nagelsmann, çok tartışılan kicker röportajında El Mala hakkında eleştirel açıklamalarda bulunmuştu. "Bayern'de mi yoksa Köln'de mi olduğun arasında yine de bir fark var. Köln'de daha fazla süre alması gerekiyor," diye açıklayan Nagelsmann, "Ve bu açıklama Lukas Kwasniok'a yönelik değil, çünkü onu, oyun için neye ihtiyacı olduğunu, savunmada da dahil olmak üzere, çok iyi gözlemleyen bir teknik direktör olarak tanıdım. Said, Köln'de as kadroda yer alması ve her zaman oynaması gerektiğini hedeflemeli. Ama o sadece yüzde 50 oynuyor, bu çok az. Ve bu, sık sık düşünüldüğü gibi teknik direktörün suçu değil, savunmada ne kadar istikrarlı çalıştığına bağlı."