Çeşitli medya kuruluşlarının uyumlu bir şekilde bildirdiği üzere, milli takım teknik direktörü Said El Mala'yı (1. FC Köln) kadroya almamaya karar verdi. Ayrıca, Bild gazetesi'nin verdiği bilgilere göre Angelo Stiller (VfB Stuttgart) ve Sky'ın haberine göre Maximilian Beier (Borussia Dortmund) da kadroda yer almayacak.
DFB kadrosunda üç sert karar açıklandı: Julian Nagelsmann sözlerini eyleme döküyor gibi görünüyor
El Mala'nın bunun yerine, Kuzey İrlanda (27 Mart) ve Yunanistan (31 Mart) ile oynanacak Avrupa Şampiyonası eleme maçları için U21 kadrosunda yer alması bekleniyor. Ancak Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine göre, 19 yaşındaki yıldız aday kadroda beklemede bulunuyor; bu nedenle bir sakatlık durumunda kadroya sonradan dahil edilmesi mümkün olabilir.
Bu hücum oyuncusu, Kasım ayındaki önceki kampta ilk kez A Milli Takım kadrosunda yer almıştı, ancak sahaya çıkmamış ve önceden kararlaştırıldığı gibi ikinci maç için U21 takımına gönderilmişti. Yaz aylarında Premier Lig'e transferine yol açabilecek güçlü performanslarını sürdürmesi nedeniyle El Mala, son ana kadar en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyordu. 26 Bundesliga maçında 13 gol katkısı (9 gol, 4 asist) ile -bunların bir kısmı yedek olarak- Köln'ün küme düşme mücadelesindeki hayat sigortası konumunda.
Yine de Nagelsmann, çok tartışılan kicker röportajında El Mala hakkında eleştirel açıklamalarda bulunmuştu. "Bayern'de mi yoksa Köln'de mi olduğun arasında yine de bir fark var. Köln'de daha fazla süre alması gerekiyor," diye açıklayan Nagelsmann, "Ve bu açıklama Lukas Kwasniok'a yönelik değil, çünkü onu, oyun için neye ihtiyacı olduğunu, savunmada da dahil olmak üzere, çok iyi gözlemleyen bir teknik direktör olarak tanıdım. Said, Köln'de as kadroda yer alması ve her zaman oynaması gerektiğini hedeflemeli. Ama o sadece yüzde 50 oynuyor, bu çok az. Ve bu, sık sık düşünüldüğü gibi teknik direktörün suçu değil, savunmada ne kadar istikrarlı çalıştığına bağlı."
Stiller'in çekileceği önceden belli olmuştu - Beier son zamanlarda formunun zirvesinde
Stiller ise Kasım ayında kadroda yer almamıştı. Orta saha oyuncusunun kadroya alınmaması, o dönemde Stuttgart taraftarları arasında büyük bir şaşkınlığa neden olmuştu. Ancak VfB'nin kilit oyuncusunun kadroya alınmaması, Nagelsmann'ın Leon Goretzka'ya (FC Bayern München) bir nevi ilk 11 garantisi verdiği ve orta sahada hücum özelliklerine sahip başka bir oyuncu türü istediğini belirttiği röportajda zaten ima edilmişti. Ayrıca, kulüp düzeyinde as oyuncular aleyhine tartışmalı kararlar alacağını da duyurmuştu - Stiller de bunlardan biri gibi görünüyor.
Beier de yıl sonu kadrosunda yer almadı, ancak Stiller'in aksine (bir maç) Dünya Kupası elemelerinde en azından üç kez forma giydi. 23 yaşındaki forvet, son haftalarda BVB'de ilk 11'de yerini sağlamlaştırmıştı ve şu anda aslında mükemmel bir formda. Son on iki Bundesliga maçında beş gol attı ve dört asist yaptı; Atalanta Bergamo ile oynanan play-off ilk maçında (2-0) da Beier bir gol attı.
Mart ayı kadrosu, Dünya Şampiyonası kadrosuna "zaten oldukça benzeyecek"
Bu durumda, en azından Beier ve Stiller'in yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer alma şansı oldukça düşük görünüyor. Nagelsmann, kicker dergisine verdiği demeçte, İsviçre ve Gana ile oynanacak maçlar için belirlenecek kadronun Dünya Kupası kadrosuna "zaten çok benzeyeceğini" vurguladı. Buna karşılık, Bayern'in genç oyuncuları Jonas Urbig (22) ve Lennart Karl (18), Çarşamba günü kadroya seçildikleri haberinin sızmasıyla, daha kısa bir yaz tatiline hazırlanabilirler.
Sky'a göre, Stiller'in takım arkadaşı Jamie Leweling, Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) ve Nick Woltemade (Newcastle United) de Mart kadrosuna girmeyi başardı. Nagelsmann'ın, FC Bayern München ile görüşerek, şu anda sakat olan Jamal Musiala'yı tedbiren kadroya almadığı bildiriliyor.
DFB Takımı, Maç Takvimi: Alman Milli Takımı'nın önümüzdeki maçları
Tarih Yarışma Maç 27 Mart Cuma, 20.45 Hazırlık maçı İsviçre - Almanya 30 Mart Pazartesi, 20.45 Hazırlık maçı Almanya - Gana 31 Mayıs Pazar, 20.45 Hazırlık maçı Almanya - Finlandiya 6 Haziran Cumartesi, 20.30 Hazırlık maçı ABD - Almanya 14 Haziran Pazar, 19:00 2026 Dünya Kupası Almanya - Curacao 20 Haziran Cumartesi, 22:00 2026 Dünya Kupası Almanya - Fildişi Sahili 25 Haziran Perşembe, 22:00 2026 Dünya Kupası Almanya - Ekvador