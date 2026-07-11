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HaalandGetty Images
SID

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DFB için bir örnek mi? Norveç, diğer ülkelerden tamamen farklı bir yol izliyor – ve şu anda son derece başarılı

Dünya Kupası
Norveç - İngiltere
Norveç

Üst düzey sporun hemen hemen her yerde büyük yeteneklerin keşfedilmesiyle başlamasına karşın, Norveç daha az performans baskısı üzerinde ısrar ediyor ve bu sayede başarılar elde ediyor. Almanya için bir örnek mi?

Bir atletin patlayıcı hızı, bir hentbolcunun sıçrama gücü, ardından 1,95 metrelik devin muazzam kafa vuruşu: Erling Haaland, futbol devi Brezilya’ya attığı golle Norveç’i ilk kez Dünya Kupası çeyrek finaline taşıdı. Bu gol, onun gençlik günlerini anımsatan bir gol oldu. Verimlilik üzerine ayarlanmış bir “gol cyborgu” haline gelmeden çok önce, bugün 25 yaşında olan Haaland aslında hentbolcu, atlet ve kayakçıydı – ve ancak ondan sonra futbolcu oldu.

  • Çünkü: Jürgen Klopp’a göre Almanya, bir sonraki Dünya Kupası fiyaskosunun ardından “U10 seviyesine kadar her şeyi yapısal olarak sorgulamalı”yken, Norveç yaklaşık 20 yıl önce çoktan farklı bir yol izlemeye başlamıştı. Dünya çapında yaygın olan performans merkezleri kültürünün aksine, Norveç’te çocukların mümkün olduğunca uzun süre çocuk kalmaları amaçlanıyor. Bunun temelini, Norveç Ulusal Spor Federasyonu (NIF) tarafından belirlenen Çocuk Spor Hakları oluşturuyor. 2007 yılından bu yana geçerli olan kurala göre: Genç sporcular, kendi ihtiyaçlarına ve yeteneklerine göre en çeşitli spor dallarını icra etme imkânına sahip. Dokuz yaşın altındaki çocuklarda ne puan tablosu ne de şampiyonluk var. Resmi kazanan yok, resmi kaybeden yok. Rekabet ancak 14 yaşından itibaren kademeli olarak devreye giriyor.

    Bu yaklaşım, 2026’da en büyük sahnelerde meyvesini veriyor gibi görünüyor: “Landslaget” şu anda Dünya Kupası turnuva tablosunda üst sıralara tırmanmakla kalmıyor, aynı zamanda Kış Olimpiyatları madalya sıralamasında da sadece 5,5 milyon nüfusa sahip olan İskandinavlar rakiplerini geride bırakıyor. 2007’de Norveç’te muhtemelen hiç kimse bunu hayal edemezdi; yasanın amacı çok daha sıradan bir şeydi: deneme ve başarısızlık için alan yaratmak.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    DFB, Norveç’in başarısından ne gibi dersler çıkarabilir?

    Oysa Almanya’nın nüfusu 83 milyondan fazladır – ve yine de bir sonraki altın nesli aramaktadır. Birdenbire, bugüne kadarki inancı sorgulayan bir alternatif ortaya çıkmıştır. Almanya, Norveç gibi düşünmeli mi?

    DFB bunu kısmen zaten yapıyor ve “Almanya Antrenman Felsefesi”ni temelden yeniden şekillendirdi. DFB Gençlik Direktörü Hannes Wolf, DFB’nin internet sitesinde “Küçük gruplar halinde gol odaklı oynamak, günlük su içmek kadar önemlidir” şeklinde alıntılanıyor. Küçük oyun formatları, daha fazla top teması, daha fazla karar verme. DFB bu şekilde performans baskısıyla başa çıkmayı ve bireysel yaratıcılığın yanı sıra stresin azaltılmasına odaklanmayı hedefliyor. Wolf, Borussia Dortmund’un gençlik akademisi başkanı Thomas Broich’ten de destek aldı; Broich, çocuk futbolunda sıralamaların ne işe yaradığını kamuoyu önünde sorguladı – yani tam da İskandinav modeline uygun olarak.

    Yine de yeni DFB felsefesine yönelik eleştiriler düzenli olarak gündeme geliyor: Paraguay’a karşı Dünya Kupası’ndan elenmenin ardından, bir kez daha “Alman erdemleri” talebinin ortaya çıktığı görüldü. Rio Dünya Şampiyonu Sami Khedira, “mükemmel eğitim almış kaybedenler” nesli konusunda uyarıda bulundu. “Genç oyuncuları sadece pamuğa sarmalamamalıyız,” dedi. Lothar Matthäus, Michael Ballack veya Bastian Schweinsteiger de benzer argümanlar öne sürdü. Tekrar tutku, hırs, dayanıklılık ve zihniyete ihtiyaç var. Bu sloganlar, geçmiş yıllarda başarısızlıkla sonuçlanan turnuvaların ardından da sıkça kullanılmıştı.

    Haaland ve arkadaşlarının Norveç modeliyle dünya klasmanına ulaştıklarını bilimsel olarak kanıtlamak mümkün değil – spor başarısı asla tek bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmaz. Ancak bunun zararı olmayacağını gösteren mükemmel bir Alman örneği var: Dirk Nowitzki bir zamanlar kendi yaş grubunun en iyi ikinci tenisçisi olarak kabul ediliyordu, ayrıca hentbol ve futbol da oynuyordu. Bunun ardından basketbolda dünya çapında bir kariyer geldi.

  • Norveç’in 2026 Dünya Kupası kadrosu

    PozisyonOyuncuKulüp
    GolOrjan NylandFC Sevilla
    GolEgil SelvikFC Watford
    GolSander Tangvik Hamburger SV
    DefansKristoffer AjerFC Brentford
    DefansJulian RyersonBorussia Dortmund
    DefansLeo Skiri OstigardFC Cenova
    DefansMarcus Holmgren PedersenFC Torino
    DefansDavid Moller WolfeWolverhampton Wanderers
    DefansFredrik Andre BjorkanBodö/Glimt
    DefansTorbjorn HeggemFC Bologna
    DefansSondre LangasDerby County
    DefansHenrik FalchenerViking Stavanger
    Orta sahaSander BergeFC Fulham
    Orta sahaPatrick BergBodö/Glimt
    Orta sahaKristian ThorstvedtUS Sassuolo
    Orta sahaMorten ThorsbyUS Cremonese
    Orta sahaMartin ÖdegaardFC Arsenal
    Orta sahaThelo AasgaardGlasgow Rangers
    Orta sahaFredrik Aursnes Benfica
    ForvetErling HaalandManchester City
    ForvetAlexander SörlothAtlético Madrid
    ForvetJorgen Strand LarsenCrystal Palace
    ForvetAntonio NusaRB Leipzig
    ForvetOscar BobbFC Fulham
    ForvetJens Petter HaugeBodö/Glimt
    ForvetAndreas SchjelderupBenfica

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