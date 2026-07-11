Oysa Almanya’nın nüfusu 83 milyondan fazladır – ve yine de bir sonraki altın nesli aramaktadır. Birdenbire, bugüne kadarki inancı sorgulayan bir alternatif ortaya çıkmıştır. Almanya, Norveç gibi düşünmeli mi?

DFB bunu kısmen zaten yapıyor ve “Almanya Antrenman Felsefesi”ni temelden yeniden şekillendirdi. DFB Gençlik Direktörü Hannes Wolf, DFB’nin internet sitesinde “Küçük gruplar halinde gol odaklı oynamak, günlük su içmek kadar önemlidir” şeklinde alıntılanıyor. Küçük oyun formatları, daha fazla top teması, daha fazla karar verme. DFB bu şekilde performans baskısıyla başa çıkmayı ve bireysel yaratıcılığın yanı sıra stresin azaltılmasına odaklanmayı hedefliyor. Wolf, Borussia Dortmund’un gençlik akademisi başkanı Thomas Broich’ten de destek aldı; Broich, çocuk futbolunda sıralamaların ne işe yaradığını kamuoyu önünde sorguladı – yani tam da İskandinav modeline uygun olarak.

Yine de yeni DFB felsefesine yönelik eleştiriler düzenli olarak gündeme geliyor: Paraguay’a karşı Dünya Kupası’ndan elenmenin ardından, bir kez daha “Alman erdemleri” talebinin ortaya çıktığı görüldü. Rio Dünya Şampiyonu Sami Khedira, “mükemmel eğitim almış kaybedenler” nesli konusunda uyarıda bulundu. “Genç oyuncuları sadece pamuğa sarmalamamalıyız,” dedi. Lothar Matthäus, Michael Ballack veya Bastian Schweinsteiger de benzer argümanlar öne sürdü. Tekrar tutku, hırs, dayanıklılık ve zihniyete ihtiyaç var. Bu sloganlar, geçmiş yıllarda başarısızlıkla sonuçlanan turnuvaların ardından da sıkça kullanılmıştı.

Haaland ve arkadaşlarının Norveç modeliyle dünya klasmanına ulaştıklarını bilimsel olarak kanıtlamak mümkün değil – spor başarısı asla tek bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmaz. Ancak bunun zararı olmayacağını gösteren mükemmel bir Alman örneği var: Dirk Nowitzki bir zamanlar kendi yaş grubunun en iyi ikinci tenisçisi olarak kabul ediliyordu, ayrıca hentbol ve futbol da oynuyordu. Bunun ardından basketbolda dünya çapında bir kariyer geldi.