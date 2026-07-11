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DFB için bir örnek mi? Norveç, diğer ülkelerden tamamen farklı bir yol izliyor – ve şu anda son derece başarılı
Çünkü: Jürgen Klopp’a göre Almanya, bir sonraki Dünya Kupası fiyaskosunun ardından “U10 seviyesine kadar her şeyi yapısal olarak sorgulamalı”yken, Norveç yaklaşık 20 yıl önce çoktan farklı bir yol izlemeye başlamıştı. Dünya çapında yaygın olan performans merkezleri kültürünün aksine, Norveç’te çocukların mümkün olduğunca uzun süre çocuk kalmaları amaçlanıyor. Bunun temelini, Norveç Ulusal Spor Federasyonu (NIF) tarafından belirlenen Çocuk Spor Hakları oluşturuyor. 2007 yılından bu yana geçerli olan kurala göre: Genç sporcular, kendi ihtiyaçlarına ve yeteneklerine göre en çeşitli spor dallarını icra etme imkânına sahip. Dokuz yaşın altındaki çocuklarda ne puan tablosu ne de şampiyonluk var. Resmi kazanan yok, resmi kaybeden yok. Rekabet ancak 14 yaşından itibaren kademeli olarak devreye giriyor.
Bu yaklaşım, 2026’da en büyük sahnelerde meyvesini veriyor gibi görünüyor: “Landslaget” şu anda Dünya Kupası turnuva tablosunda üst sıralara tırmanmakla kalmıyor, aynı zamanda Kış Olimpiyatları madalya sıralamasında da sadece 5,5 milyon nüfusa sahip olan İskandinavlar rakiplerini geride bırakıyor. 2007’de Norveç’te muhtemelen hiç kimse bunu hayal edemezdi; yasanın amacı çok daha sıradan bir şeydi: deneme ve başarısızlık için alan yaratmak.
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DFB, Norveç’in başarısından ne gibi dersler çıkarabilir?
Oysa Almanya’nın nüfusu 83 milyondan fazladır – ve yine de bir sonraki altın nesli aramaktadır. Birdenbire, bugüne kadarki inancı sorgulayan bir alternatif ortaya çıkmıştır. Almanya, Norveç gibi düşünmeli mi?
DFB bunu kısmen zaten yapıyor ve “Almanya Antrenman Felsefesi”ni temelden yeniden şekillendirdi. DFB Gençlik Direktörü Hannes Wolf, DFB’nin internet sitesinde “Küçük gruplar halinde gol odaklı oynamak, günlük su içmek kadar önemlidir” şeklinde alıntılanıyor. Küçük oyun formatları, daha fazla top teması, daha fazla karar verme. DFB bu şekilde performans baskısıyla başa çıkmayı ve bireysel yaratıcılığın yanı sıra stresin azaltılmasına odaklanmayı hedefliyor. Wolf, Borussia Dortmund’un gençlik akademisi başkanı Thomas Broich’ten de destek aldı; Broich, çocuk futbolunda sıralamaların ne işe yaradığını kamuoyu önünde sorguladı – yani tam da İskandinav modeline uygun olarak.
Yine de yeni DFB felsefesine yönelik eleştiriler düzenli olarak gündeme geliyor: Paraguay’a karşı Dünya Kupası’ndan elenmenin ardından, bir kez daha “Alman erdemleri” talebinin ortaya çıktığı görüldü. Rio Dünya Şampiyonu Sami Khedira, “mükemmel eğitim almış kaybedenler” nesli konusunda uyarıda bulundu. “Genç oyuncuları sadece pamuğa sarmalamamalıyız,” dedi. Lothar Matthäus, Michael Ballack veya Bastian Schweinsteiger de benzer argümanlar öne sürdü. Tekrar tutku, hırs, dayanıklılık ve zihniyete ihtiyaç var. Bu sloganlar, geçmiş yıllarda başarısızlıkla sonuçlanan turnuvaların ardından da sıkça kullanılmıştı.
Haaland ve arkadaşlarının Norveç modeliyle dünya klasmanına ulaştıklarını bilimsel olarak kanıtlamak mümkün değil – spor başarısı asla tek bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmaz. Ancak bunun zararı olmayacağını gösteren mükemmel bir Alman örneği var: Dirk Nowitzki bir zamanlar kendi yaş grubunun en iyi ikinci tenisçisi olarak kabul ediliyordu, ayrıca hentbol ve futbol da oynuyordu. Bunun ardından basketbolda dünya çapında bir kariyer geldi.
Norveç’in 2026 Dünya Kupası kadrosu
Pozisyon Oyuncu Kulüp Gol Orjan Nyland FC Sevilla Gol Egil Selvik FC Watford Gol Sander Tangvik Hamburger SV Defans Kristoffer Ajer FC Brentford Defans Julian Ryerson Borussia Dortmund Defans Leo Skiri Ostigard FC Cenova Defans Marcus Holmgren Pedersen FC Torino Defans David Moller Wolfe Wolverhampton Wanderers Defans Fredrik Andre Bjorkan Bodö/Glimt Defans Torbjorn Heggem FC Bologna Defans Sondre Langas Derby County Defans Henrik Falchener Viking Stavanger Orta saha Sander Berge FC Fulham Orta saha Patrick Berg Bodö/Glimt Orta saha Kristian Thorstvedt US Sassuolo Orta saha Morten Thorsby US Cremonese Orta saha Martin Ödegaard FC Arsenal Orta saha Thelo Aasgaard Glasgow Rangers Orta saha Fredrik Aursnes Benfica Forvet Erling Haaland Manchester City Forvet Alexander Sörloth Atlético Madrid Forvet Jorgen Strand Larsen Crystal Palace Forvet Antonio Nusa RB Leipzig Forvet Oscar Bobb FC Fulham Forvet Jens Petter Hauge Bodö/Glimt Forvet Andreas Schjelderup Benfica
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