DFB, Dünya Kupası sonrası yapılacak zirvede Julian Nagelsmann’a Almanya milli takımındaki görevinden istifa etmesini tavsiye ederken, Jürgen Klopp ise yedekte bekliyor

Dikkatler hızla olası bir halefe yöneldi ve Klopp, görevi devralacak en güçlü aday olarak öne çıktı. Klopp, iki sezon önce, Mayıs 2024’te Liverpool’dan ayrıldığından beri teknik direktörlükten uzak kalmıştı. İngiltere’de geçirdiği tarihi dokuz yıllık görev süresi boyunca, Liverpool onun önderliğinde Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere birçok önemli şampiyonluk kazandı.

Şu anda MagentaTV’de Dünya Kupası yorumculuğu yapan Klopp, Red Bull ağının küresel futbol bölümünün başkanı olarak da önemli bir rol üstleniyor. Klopp’u kadroya katmak, DFB için büyük bir başarı olacak ve hayal kırıklığına uğramış taraftar kitlesine taze bir taktiksel yaklaşım ve çok ihtiyaç duyulan bir iyimserlik getirecektir.