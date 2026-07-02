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DFB, Dünya Kupası sonrası yapılacak zirvede Julian Nagelsmann’a Almanya milli takımındaki görevinden istifa etmesini tavsiye ederken, Jürgen Klopp ise yedekte bekliyor
Nagelsmann, kriz görüşmelerinin ardından DFB’den ayrılma tehlikesiyle karşı karşıya
Sky Sports’a göre Nagelsmann, Perşembe günü Alman Futbol Federasyonu (DFB) genel merkezinde üç buçuk saat süren bir toplantıya katıldı. Toplantıya DFB Başkanı Bernd Neuendorf, Genel Müdür Andreas Rettig, Spor Direktörü Rudi Voller ve Bundesliga Başkanı Hans-Joachim Watzke katıldı. Nagelsmann’dan Almanya’nın Dünya Kupası’ndaki feci performansını açıklaması istendi.
Almanya, Ekvador'a 2-1 yenilmesine rağmen, Curacao'yu 7-1 ve Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek grubunu birinci sırada tamamladı. Ancak, 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından penaltılarda Paraguay'a yenilerek şok edici bir şekilde son 32 turunda elendi. Turnuvanın bu erken aşamasındaki başarısızlığın acımasızca dürüst bir analizinin ardından, yönetim kadrosu tutumunu net bir şekilde ortaya koydu ve teknik direktöre geleceği konusunda çok az seçenek bıraktı.
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Bayern Münih dönemiyle benzerlikler
DFB, Nagelsmann’a gönüllü olarak istifa etmesini şiddetle tavsiye etti. Teknik direktör istifa etmeme kararı alırsa, federasyon şimdiden resmi bir görevden alma işlemini planlamış durumda. Nagelsmann, Eylül 2023’te 2028’e kadar geçerli bir sözleşmeyle milli takımın başına geçmişti.
Görev süresi boyunca 37 maça çıkan Nagelsmann, 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Bu yaklaşan ayrılık, önceki görevini anımsatıyor; zira Nagelsmann, göreve geldikten iki yıldan az bir süre sonra, kötü sonuçlar nedeniyle Mart 2023'te Bayern Münih tarafından görevden alınmıştı.
Klopp açık ara favori olarak öne çıkıyor
Dikkatler hızla olası bir halefe yöneldi ve Klopp, görevi devralacak en güçlü aday olarak öne çıktı. Klopp, iki sezon önce, Mayıs 2024’te Liverpool’dan ayrıldığından beri teknik direktörlükten uzak kalmıştı. İngiltere’de geçirdiği tarihi dokuz yıllık görev süresi boyunca, Liverpool onun önderliğinde Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere birçok önemli şampiyonluk kazandı.
Şu anda MagentaTV’de Dünya Kupası yorumculuğu yapan Klopp, Red Bull ağının küresel futbol bölümünün başkanı olarak da önemli bir rol üstleniyor. Klopp’u kadroya katmak, DFB için büyük bir başarı olacak ve hayal kırıklığına uğramış taraftar kitlesine taze bir taktiksel yaklaşım ve çok ihtiyaç duyulan bir iyimserlik getirecektir.
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Almanya milli takımı için bundan sonra ne olacak?
Nagelsmann şimdi, gönüllü olarak istifa etmeyi mi yoksa önümüzdeki günlerde DFB’nin kendisini resmen görevden almasını mı bekleyeceğini kararlaştırmak zorunda. Bu arada, federasyon, bu krize hızlı ve kesin bir çözüm getirmek amacıyla Klopp’u teknik direktörlük ara dönemini sonlandırıp görevi devralmaya ikna etmeye çalışabilir.