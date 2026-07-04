Sport1’in haberine göre, DFB spor direktörü istifa etmeyi düşünüyor. Habere göre, 66 yaşındaki spor direktörü, federasyonun artık kendisine ihtiyaç duymadığına karar vermesi halinde görevine sıkı sıkıya tutunmak istemiyor. Karar, önümüzdeki hafta içinde verilebilir.
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DFB’de yaşanan personel sarsıntısı devam ediyor! Bir sonraki yetkili de görünüşe göre ayrılmayı düşünüyor
Völler’in Alman milli takımındaki mevcut sözleşmesi, 2028 Avrupa Şampiyonası’nın sonrasına kadar geçerlidir. Eski dünya çapında bir forvet olan Völler, artık görevinden ayrılmış olan Julian Nagelsmann’ın yakın dostu ve destekçisi olarak biliniyordu.
Jürgen Klopp’un milli takımın yeni teknik direktörü olarak atanmasıyla birlikte Völler’in rolünün nasıl şekilleneceği belirsiz. Nagelsmann’ın aksine, eski Liverpool ve BVB teknik direktörü Klopp’un Völler’e bir akıl hocası, güvenilir kişi ya da koruyucu olarak ihtiyacı olmayacağı kesin. Bu nedenle de 66 yaşındaki Völler, görünüşe göre geri çekilmeyi düşünüyor.
Bununla birlikte Völler, geçmişi nedeniyle DFB ile son derece güçlü bir bağ hissediyor. 2000 ile 2004 yılları arasında takım başkanı olarak milli takımın baş sorumlusu olan Völler, Hansi Flick’in 2023 sonbaharında görevden ayrılmasının ardından da bir kez daha geçici olarak milli takım teknik direktörlüğü görevini üstlenmişti.
Völler’in olası bir halefi Per Mertesacker olabilir. 2014 Dünya Şampiyonu ve eski Arsenal Akademisi başkanı Cuma günü yaptığı açıklamada, DFB’de bir göreve “elbette” hazır olduğunu belirtti.
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Nagelsmann’ın yanı sıra, spor genel müdürü Rettig de DFB’den ayrılıyor
Dünya Kupası'nda Paraguay'a penaltı atışlarında 3-4 yenilerek utanç verici bir şekilde son 16 turunda elenmesinin ardından, kamuoyu ve DFB Yönetim Kurulu'nun baskısı üzerine teknik direktör Nagelsmann dün Cuma günü istifasını açıklamıştı.
38 yaşındaki Nagelsmann ile birlikte spor genel müdürü Andreas Rettig de milli takımdan ayrılıyor; 63 yaşındaki Rettig, yıl sonunda sona erecek sözleşmesini kişisel nedenlerle uzatmak istemediğini açıkladı.
Nagelsmann'ın ayrılışının duyurulmasıyla eş zamanlı olarak DFB, Klopp'u milli takım teknik direktörü olarak görevlendirmek için girişimlerde bulunacağını açıkladı. Klopp, federasyonun kendisine teklifte bulunması halinde bu görevi üstlenmeye hazır olduğunu önceden belirtmişti.
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