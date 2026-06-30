DFB aynı hatayı üçüncü kez tekrarlamamalı! Julian Nagelsmann, Dünya Kupası’ndaki utanç verici performansın ardından milli takım teknik direktörlüğü görevinden alınmalıdır

İletişim konusunda şunu belirtmek gerekir: Anlaşılmaz bir şekilde Nagelsmann, basın toplantılarında ve röportajlarda birkaç haftada bir oyuncular hakkında ayrıntılı bireysel eleştirilerde bulunuyordu; bu eleştirilerde, dikkat çekme hırsı yüzünden pek çok talihsiz ve hatta gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunup, tutamayacağı sözler veriyordu. Örneğin Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka veya Deniz Undav hakkında. Eleştirel sorular karşısında Nagelsmann, Dünya Kupası sırasında da olduğu gibi, düzenli olarak kendinden emin olmayan ve her şeyi bilen bir tavır sergiledi.

Kadro konusu: Toni Kroos’un 2024 Avrupa Şampiyonası’ndaki başarılı geri dönüşünün ardından, bu kez sayısız yalanlamaya rağmen nihayet 40 yaşındaki Manuel Neuer’i geri çağırdı. Eleme maçlarında son derece sağlam bir performans sergileyen Oliver Baumann için bu, ağır bir darbe oldu. Ancak her şeyden önce, bu adım felaket bir şekilde yönetildi ve sonuçta karşılığını vermedi. Neuer, bu Dünya Kupası’nda Baumann’ın da yapamayacağı hiçbir şey başaramadı.

Buna Joshua Kimmich’in pozisyonundaki kararsızlık da ekleniyor. Kaptanın, Paraguay’a karşı elenme maçında bile sağ bek ile orta saha arasında gidip gelmesi çok anlamlı.