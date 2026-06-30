Almanya, 2014 Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından üst üste üçüncü felaketle sonuçlanan Dünya Kupası’nı oynadı. 2018’de Rusya’da grup aşamasında elendi. 2022’de Katar’da grup aşamasında elendi. Ve şimdi de ABD’de, ortalama bir Paraguay takımına karşı penaltı atışlarında utanç verici bir şekilde son 16 turunda elendi.
Çeviri:
DFB aynı hatayı üçüncü kez tekrarlamamalı! Julian Nagelsmann, Dünya Kupası’ndaki utanç verici performansın ardından milli takım teknik direktörlüğü görevinden alınmalıdır
2018’de Joachim Löw görevine devam etmesine izin verildi, ancak hayal kırıklığı yaratan 2021 Avrupa Şampiyonası’nın ardından nihayet görevinden ayrıldı. 2022’de Hansi Flick görevine devam etmesine izin verildi, ancak bir yıl sonra devam eden olumsuz gidişat nedeniyle görevden alındı. DFB, aynı hatayı üçüncü kez tekrarlamamalı ve bu kez Dünya Kupası’ndaki utanç verici sonuçların ardından milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann ile derhal yollarını ayırmalıdır.
- AFP
Nagelsmann, şaşırtıcı bir hızla tüm itibarını yitirdi
Nagelsmann, 2023 sonbaharında görevi devraldı ve o dönem için yenilikçi tavırları ve akıllı kadro kararlarıyla çok kısa sürede takıma yeni bir soluk getirdi. 2024 Avrupa Şampiyonası’nda Almanya’ya sekiz yıl sonra ilk başarılı turnuvayı yaşattı. Takım, teknik direktör ve taraftarlar tek bir bütün oluşturdu. İspanya’ya karşı acı bir çeyrek final mağlubiyetinin hemen ardından, milli takım teknik direktörü 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu hedef olarak ilan etti.
Bugün bakıldığında inanması zor olsa da, o dönemde Nagelsmann, Löw’ün altın çağından bu yana en sevilen milli takım teknik direktörüydü. Ancak sonraki iki yıl içinde, şaşırtıcı bir hızla kamuoyundaki tüm itibarını yitirdi. Hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tüm hataları, 29 Haziran 2026’da Foxborough’da yaşanan en dip noktada doruğa ulaştı.
- Getty Images Sport
Neuer’in gereksiz geri dönüşü, Kimmich’in dengesiz performansı
İletişim konusunda şunu belirtmek gerekir: Anlaşılmaz bir şekilde Nagelsmann, basın toplantılarında ve röportajlarda birkaç haftada bir oyuncular hakkında ayrıntılı bireysel eleştirilerde bulunuyordu; bu eleştirilerde, dikkat çekme hırsı yüzünden pek çok talihsiz ve hatta gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunup, tutamayacağı sözler veriyordu. Örneğin Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka veya Deniz Undav hakkında. Eleştirel sorular karşısında Nagelsmann, Dünya Kupası sırasında da olduğu gibi, düzenli olarak kendinden emin olmayan ve her şeyi bilen bir tavır sergiledi.
Kadro konusu: Toni Kroos’un 2024 Avrupa Şampiyonası’ndaki başarılı geri dönüşünün ardından, bu kez sayısız yalanlamaya rağmen nihayet 40 yaşındaki Manuel Neuer’i geri çağırdı. Eleme maçlarında son derece sağlam bir performans sergileyen Oliver Baumann için bu, ağır bir darbe oldu. Ancak her şeyden önce, bu adım felaket bir şekilde yönetildi ve sonuçta karşılığını vermedi. Neuer, bu Dünya Kupası’nda Baumann’ın da yapamayacağı hiçbir şey başaramadı.
Buna Joshua Kimmich’in pozisyonundaki kararsızlık da ekleniyor. Kaptanın, Paraguay’a karşı elenme maçında bile sağ bek ile orta saha arasında gidip gelmesi çok anlamlı.
- Getty Images
Almanya, oyun açısından 2022 Dünya Kupası’ndakinden daha büyük bir hayal kırıklığı yaşattı
Paraguay karşısındaki performans, her açıdan bir başarısızlık ilanıydı – hem de önceden tahmin edilebilir bir şekilde. DFB takımı, Avrupa Şampiyonası’ndan bu yana hiçbir gelişme kaydetmedi ve Dünya Kupası’nda, futbol cücesi Curacao’ya karşı oynadığı heyecan verici ikinci yarı dışında, her zaman kendi potansiyelinin çok altında kaldı. Hücumda yaratıcılıktan yoksun, savunmada ise kırılgandı. Üstelik Fildişi Sahili, Ekvador ve Paraguay gibi ortalama seviyedeki rakiplere karşı bile. Sadece oyun açısından bakıldığında, en azından İspanya’ya karşı bir beraberlik elde edilebildiği felaket niteliğindeki 2022 Dünya Kupası’ndan bile daha büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.
Oyuncuların, elenmelerinin ardından hem kendilerini hem de Nagelsmann’ı aynı anda suçlamadan sorumluluktan kurtarmaları takdire şayan. Ancak nihayetinde takıma işleyen bir maç planı sunmak antrenörün görevidir. Nagelsmann, şüphesiz son derece yetenekli bireysel oyunculara sahip olmasına rağmen bunu en ufak bir şekilde bile başaramadı. Buna ek olarak, Ekvador maçında tartışmalı oyuncu değişiklikleri ve Paraguay maçında süper yedek Deniz Undav’ı gereksiz bir şekilde ilk 11’de sahaya sürmesi gibi hatalarla turnuva yönetimi de başarısız oldu.
Milli takım teknik direktörü için en acı olan ise şuydu: Tüm bu aksaklıklar, televizyonda ideal halefi tarafından durmaksızın analiz edildi. Paraguay’a karşı yaşanan utanç verici yenilginin hemen ardından Jürgen Klopp, milli takım teknik direktörlüğü konusunda olası bir geleceğe dair soruları henüz kaçındı. Şimdilik. Klopp, Red Bull’da zaten tamamen yanlış yerde ve milli takımda anında yeni bir coşku dalgası yaratırdı. DFB’ye olan bağlılığına, 2028’e kadar süren sözleşmesine ve takımdan ve spor direktörü Rudi Völler’den gelen tüm dayanışma beyanlarına rağmen: DFB, Nagelsmann’dan derhal ayrılmalı ve Klopp’u yeni milli takım teknik direktörü yapmalıdır.