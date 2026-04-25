"İlk yarı sonunda iyice azarladık ve sonra bizi güçlü kılan şeylere yeniden odaklandık," dedi Goretzka, Cumartesi öğleden sonra FSV Mainz 05'e karşı oynanan ve 4-3'lük deplasman galibiyetiyle sonuçlanan Bundesliga maçının ardından DAZN'e verdiği demeçte. İlk yarı sonunda, kadrosunda önemli değişiklikler yapan Bayern, 0-3 gerideydi.
Çeviri:
"Devre arasında iyice azarladık": Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, Mainz'daki soyunma odası konuşmasıyla ilgili soruya gülümsemek zorunda kaldı
"Bazen aksilikler yaşanabilir, ama önemli olan her zaman buna nasıl tepki verdiğinizdir," diye devam etti Goretzka. Orta saha oyuncusu, FCB'yi ilk kez kaptan olarak sahaya çıkarmıştı; ancak şampiyonluğu garantileyen Alman ekibi açısından ilk yarı unutulması gereken bir yarıydı.
Teknik direktör Vincent Kompany, Salı günü Paris Saint-Germain'de oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağı öncesinde kadroda büyük bir rotasyon yaptı. Dayot Upamecano ve Joshua Kimmich Mainz'a hiç gitmedi, ayrıca Michael Olise, Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Jonathan Tah ve Josip Stanisic olmak üzere altı as oyuncu da dinlendirilmek amacıyla ilk 11'de yer almadı. Bu büyük rotasyonun bir yan etkisi, orta saha yeteneği Bara Sapoko Ndiaye'nin ilk 11'de ilk kez forma giymesi oldu, ancak 18 yaşındaki oyuncu iyi bir gün geçiremedi.
Mainz ise ilk yarıda müthiş bir performans sergiledi ve Dominik Kohr (15. dakika), Paul Nebel (29.) ve Sheraldo Becker (45.+2) golleriyle devreye 3-0 önde girdi.
- Getty Images
Vincent Kompany, Bayern'in Mainz'da gösterdiği geri dönüşü şöyle açıklıyor: "Sadece taktikle değil, büyük ölçüde duygularla"
Sky'da soyunma odasındaki konuşması sorulduğunda Kompany, önce gülümseyerek ve elbette bolca ironiyle yanıt verdi: "Çok fazla övgü vardı." Ancak 40 yaşındaki Belçikalı oyuncu daha sonra ciddiyetle şöyle devam etti: "Kariyerim boyunca kaptan ve lider oyuncu olarak da bu tür anlar yaşadım. Soyunma odasında o anların nasıl hissettirdiğini bilirim: Skor 3-0 rakibin lehine, maçın bittiğini düşünüyorsun. Ama o zaman içten içe bunu kabul etmemek için o öfkeye sahip olmalısın. Ve son dakikaya kadar tam gaz devam edip rakibi baskı altına almalısın. Çocuklar da bunu yaptı."
Kompany, zayıf geçen ilk yarıya ikinci yarıda Kane ve Olise'yi oyuna sokarak tepki gösterdi ve "Böyle bir tepkiyi sadece taktikle değil, aynı zamanda büyük bir duyguyla da tetiklersin" diye vurguladı. 53. dakikada Nicolas Jackson, Münih açısından skoru 1-3'e getirdi, ancak son 20 dakikada Bayern nihayet maçı çevirdi. 57. dakikadan itibaren Musiala ve Stanisic de oyuna dahil oldu.
Olise, 73. dakikada muhteşem bir vuruşla skoru 2-3'e getirdi, ardından birkaç dakika sonra Musiala skoru 3-3'e eşitledi. Kısa süre sonra Kane, 4-3'lük skoru belirleyen golü atarak Münih'e galibiyeti getirdi. "Sonuçta, maçı 3-0 kazanmış olmaktan bile biraz daha heyecan vericiydi," diyerek Goretzka maçın gidişatından olumlu bir sonuç çıkardı.
FC Bayern Münih, PSG ile oynayacağı ilk maça güvenle çıkabilir
Lig açısından bu maç, FCB için tamamen sportif açıdan önemsizdi; zira 35. şampiyonluk, geçen hafta sonu VfB Stuttgart'a karşı alınan 4-2'lik galibiyetle çoktan garantilenmişti. Ancak Bayern için bu geri dönüş mücadelesi, PSG ile oynanacak ilk maç öncesinde moral kazanmak açısından önemliydi.
Salı günü, Fransız ekiple ilk yarı final maçı deplasmanda oynanacak. Sekiz gün sonra PSG, rövanş maçı için Münih'e konuk olacak ve burada Şampiyonlar Ligi finaline kimin yükseleceği belli olacak. Orada Bayern'i ya FC Arsenal ya da Atletico Madrid bekliyor olacak.
FC Bayern Münih: FCB'nin önümüzdeki maçları
Tarih
Maç
Yarışma
28 Nisan Salı
Paris Saint-Germain - FC Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi
2 Mayıs Cumartesi
FC Bayern Münih - 1. FC Heidenheim
Bundesliga
6 Mayıs Çarşamba
FC Bayern Münih - Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
9 Mayıs Cumartesi
VfL Wolfsburg - FC Bayern Münih
Bundesliga