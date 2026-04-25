"Devre arasında iyice azarladık": Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, Mainz'daki soyunma odası konuşmasıyla ilgili soruya gülümsemek zorunda kaldı

"Bazen aksilikler yaşanabilir, ama önemli olan her zaman buna nasıl tepki verdiğinizdir," diye devam etti Goretzka. Orta saha oyuncusu, FCB'yi ilk kez kaptan olarak sahaya çıkarmıştı; ancak şampiyonluğu garantileyen Alman ekibi açısından ilk yarı unutulması gereken bir yarıydı.

Teknik direktör Vincent Kompany, Salı günü Paris Saint-Germain'de oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağı öncesinde kadroda büyük bir rotasyon yaptı. Dayot Upamecano ve Joshua Kimmich Mainz'a hiç gitmedi, ayrıca Michael Olise, Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Jonathan Tah ve Josip Stanisic olmak üzere altı as oyuncu da dinlendirilmek amacıyla ilk 11'de yer almadı. Bu büyük rotasyonun bir yan etkisi, orta saha yeteneği Bara Sapoko Ndiaye'nin ilk 11'de ilk kez forma giymesi oldu, ancak 18 yaşındaki oyuncu iyi bir gün geçiremedi.

Mainz ise ilk yarıda müthiş bir performans sergiledi ve Dominik Kohr (15. dakika), Paul Nebel (29.) ve Sheraldo Becker (45.+2) golleriyle devreye 3-0 önde girdi.