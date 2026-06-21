Devlerin Çatışması... 2026 Dünya Kupası'nda tehlike altındaki 7 rekor

2026 Dünya Kupası'nın başlamasının üzerinden henüz 10 gün geçti, ancak turnuva şimdiden futbol tarihini yeniden yazmayı başardı.

Birbirlerine üstünlük kurmak istemeyen Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane ve Erling Haaland, milli takımlarının açılış maçlarında gol atarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.

BBC Sport, Dünya Kupası’nda şimdiden kırılan ya da kırılmak üzere olan en önemli rekorları derledi.

Messi, Dünya Kupası’nda en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı

2014 yılından bu yana, Alman forvet Miroslav Klose, 16 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olarak tek başına zirvede yer alıyordu.

Ancak Messi'nin Arjantin'in Cezayir'i 3-0 yendiği açılış maçında attığı muhteşem hat-trick, 8 kez Altın Top ödülünü kazanan yıldızın gol sayısını 16'ya yükseltti. Böylece Klose ile tarihsel listenin zirvesinde eşitlendi ve tek başına zirveye çıkmanın eşiğine geldi.

Messi, 16 gole ulaşmak için 27 maça ihtiyaç duydu; bu, Klose’den 3 maç daha fazla demek. Ancak 2022 Dünya Kupası şampiyonu, bunu pek umursamayacaktır.

Hemen arkasında, 14 golle Fransız Kylian Mbappé yer alıyor; Mbappé, 58 golle zaten Les Bleus’un tüm zamanların en golcü oyuncusu konumuna yükseldi.

Harry Kane ise ikisinden dört gol geride, ancak bu farkın bu turnuva süresince kapatılması için çok büyük görünüyor.