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Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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Devlerin Çatışması... 2026 Dünya Kupası'nda tehlike altındaki 7 rekor

FEATURES
Dünya Kupası
K. Mbappe
L. Messi
C. Ronaldo
E. Haaland
H. Kane
D. Deschamps
Fransa
Arjantin
Portekiz

2026 Dünya Kupası'nın başlamasının üzerinden henüz 10 gün geçti, ancak turnuva şimdiden futbol tarihini yeniden yazmayı başardı.

Birbirlerine üstünlük kurmak istemeyen Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane ve Erling Haaland, milli takımlarının açılış maçlarında gol atarak turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.

BBC Sport, Dünya Kupası’nda şimdiden kırılan ya da kırılmak üzere olan en önemli rekorları derledi.

Messi, Dünya Kupası’nda en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı

2014 yılından bu yana, Alman forvet Miroslav Klose, 16 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olarak tek başına zirvede yer alıyordu.

Ancak Messi'nin Arjantin'in Cezayir'i 3-0 yendiği açılış maçında attığı muhteşem hat-trick, 8 kez Altın Top ödülünü kazanan yıldızın gol sayısını 16'ya yükseltti. Böylece Klose ile tarihsel listenin zirvesinde eşitlendi ve tek başına zirveye çıkmanın eşiğine geldi.

Messi, 16 gole ulaşmak için 27 maça ihtiyaç duydu; bu, Klose’den 3 maç daha fazla demek. Ancak 2022 Dünya Kupası şampiyonu, bunu pek umursamayacaktır.

Hemen arkasında, 14 golle Fransız Kylian Mbappé yer alıyor; Mbappé, 58 golle zaten Les Bleus’un tüm zamanların en golcü oyuncusu konumuna yükseldi.

Harry Kane ise ikisinden dört gol geride, ancak bu farkın bu turnuva süresince kapatılması için çok büyük görünüyor.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Keane, İngiltere formasıyla Linker’ın rekorunu kırmak üzere

    Harry Kane, İngiltere milli takımında 115 uluslararası maçta 81 gol attı.

    Messi, Haaland ve Mbappé'nin gollerini izledikten sonra, Harry Kane, İngiltere'nin Hırvatistan'ı 4-2 yendiği maçta attığı iki golle futbol dünyasına neler yapabileceğini hatırlattı.

    Bu iki golle “Üç Aslanlar”ın kaptanı, Dünya Kupası finallerindeki gol sayısını 10’a yükselterek, turnuva tarihinin en golcü İngiliz futbolcusu olarak Gary Lineker’in rekoruna ulaştı.

    Gana maçı öncesinde, Harry Kane'in Linker ile eşit kalması uzun sürmeyebilir.

    Ayrıca Hırvatistan maçı, onu David Beckham’dan (1998, 2002 ve 2006) sonra 3 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ikinci İngiliz oyuncu yaptı.

    Bu maç aynı zamanda Harry Kane’in İngiltere formasıyla 115. uluslararası maçına çıkması anlamına geliyordu; böylece Beckham’ın maç sayısına eşitledi ve İngiltere milli takımında en çok forma giyen oyunculardan biri oldu.

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Altın Ayakkabı ödülünü birden fazla kez kazanmak

    Kylian Mbappé, 2022 Dünya Kupası Altın Ayakkabı Ödülü’nün sahibi; ayrıca 2018 yılında Fransa ile Dünya Kupası’nı kazanmıştı.

    Mbappé'den bahsetmişken, tarihte Dünya Kupası Altın Ayakkabı Ödülü'nü birden fazla kez kazanan ilk oyuncu o mu olacak? Yoksa İngiltere'nin kaptanı Harry Kane mi bu başarıya imza atacak?

    Mbappé, 2022 Katar Dünya Kupası'nda 8 gol atarak Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştı, ancak unvanını korumak için zorlu bir rekabetle karşı karşıya.

    Birçok rekoru kırmaya çalışan Kane ise, 2018 Dünya Kupası'nda 6 gol atarak bu ödülü kazanmıştı.

    Şu anda yarışta Messi, Alman Deniz Undav ve Kanadalı Jonathan David üçer golle başı çekiyor; Kane, Haaland ve Mbappé ise onlardan sadece bir gol geride.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    En fazla Dünya Kupası turnuvasında gol atan oyuncu

    Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımında 229 uluslararası maçta 143 gol attı.

    Portekiz'in Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldığı maçtaki sönük performansına rağmen, rekorlar her zaman Ronaldo'yu bekliyor.

    2022 yılında Ronaldo, 5 farklı Dünya Kupası turnuvasında (2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022) gol atan ilk oyuncu oldu, ancak Messi bu rekoru çoktan egale etti.

    Ancak Ronaldo’nun 2026 turnuvasında gol atması, onu tarihte 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk oyuncu yapacak ve bu, 5 kez Altın Top ödülünü kazanan yıldız için yeni bir rekor olacak.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Haaland ve Norveç’in Dünya Kupası’ndaki tarihi golcüsü

    Haaland, Norveç’in Irak’ı 4-1 mağlup ettiği maçta Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıktı.

    Haaland, Irak karşısında sadece 20 top dokunuşuyla iki gol attı ve Dünya Kupası tarihinde Norveç milli takımı adına çift gol atan ilk oyuncu oldu.

    Ayrıca, turnuvada Norveç'in en çok gol atan oyuncularının rekoruna ulaşmak için sadece bir maça ihtiyacı vardı ve Kjetil Rikdal ile eşitlendi.

    Haaland, grup aşamasının ikinci turunda Senegal ile karşılaşacağı maçta bu rekoru tek başına elinde tutma şansına sahip olacak.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deschamps ve en çok galibiyet alan teknik direktörler sıralamasında rekor

    Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası’nda en çok galibiyet alan teknik direktör rekorunu egale etmek için artık sadece bir galibiyete ihtiyaç duyuyor.

    Alman Helmut Schön, 16 galibiyetle bu tarihi listenin başında yer alırken, Fransa'nın Irak'ı yenmesi halinde Deschamps da aynı rakama ulaşacak.

    İşler umduğu gibi giderse, Deschamps bu rekoru kırarak grup aşamasının son maçında Norveç karşısında 17. galibiyetine ulaşacak.

    Bu, Fransa milli takımının teknik direktörü olarak kariyerini sonlandırması için mümkün olan en iyi yol olacaktır.

  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    Dünya Kupası'nda en fazla kırmızı kart

    2022 Dünya Kupası’nda sadece bir adet doğrudan kırmızı kart gösterildi; oysa tek bir Dünya Kupası turnuvasında gösterilen en fazla kırmızı kart sayısı rekoru, 2006 turnuvasında kaydedilen 28 karttır.

    2026 Dünya Kupası'nda ise hakemler şimdiden 8 kırmızı kart gösterdi; bunlardan 3'ü açılış maçında Meksika'nın Güney Afrika'yı yendiği karşılaşmada verildi. Daha sonra Bosna-Hersekli Tarik Maharmoviç, Katarlı Asim Omar Madibo ve Hamam Al-Amin ikilisi, Belçikalı Nathan Ngoyi ve Paraguaylı yıldız Miguel Almirón da bu listeye eklendi.

    Bu sayı, önceki iki turnuvanın başlangıçlarında verilen kartların toplamından daha fazla; zira Katar ve Rusya Dünya Kupaları’nın her birinde sadece 4 kırmızı kart gösterilmişti.

    Rekora ulaşmak için önümüzde hâlâ uzun bir yol var, ancak bu turnuvada oynanacak çok sayıda maç bulunuyor.