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Devler şehirde! Celta teknik direktörü, Avrupa Ligi’nde sürprize imza atma girişimi öncesinde “tarihî” Juventus’u övdü
Juventus, ivmesini koruma hedefiyle İspanya'ya gidiyor
Juventus, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Balaidos'ta Celta Vigo'ya konuk olarak Avrupa mücadelesine dönüyor. İtalyan devi, turnuvadaki ilk maçında NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup ettikten sonra İspanya'ya geliyor.
Juventus, 2013/14 sezonundan bu yana ilk kez Avrupa'daki ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı hedefliyor.
Ancak Celta Vigo teknik direktörü Claudio Giraldez, takımının İtalyan futbolunun bu köklü temsilcisiyle karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediğini açıkça belirtti.
- ZUMA Press Wire
Giraldez, Juventus'un konumunu ve Avrupa Ligi hedeflerini övdü
Maç öncesi basın toplantısında konuşan Giraldez, Juventus'a övgüler yağdırırken oyuncularının kendi sahalarında sonuç alabileceklerine gerçekten inandığını vurguladı. Giraldez, “Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.
“Juventus'a karşı oynadığımız için bunun herkes açısından özel bir maç olduğunu biliyoruz. Juventus, Avrupa'nın ve tarihin en iyi takımlarından biri ve şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri.”
“Maçın başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Kazanmak için gerekenlere sahibiz ama kendimize inanmalıyız.”
Bitiriciliği yüksek hücum ve genç dâhi Alajbegovic
Juventus, ilk maç gününde turnuvanın en yüksek şutları gole çevirme oranı olan %45,5’e ulaşarak Vigo’ya güçlü bir hücum hattıyla geliyor. Forvet Randal Kolo Muani, Avrupa kupalarındaki son sekiz maçında sekiz gole katkıda bulunurken 19 yaşındaki Kerim Alajbegovic, Avrupa kupalarında iki gol atan en genç Juventus oyuncusu olabilir.
Juventus savunmada da güçlü bir performans sergiliyor. Takım, Avrupa kupalarının grup ve lig aşamalarındaki üst üste dört maçta kalesini gole kapattı.
Giraldez’in ekibinin, Juventus’un akıcı pas oyununu bozmak için savunmada maç boyunca konsantrasyonunu koruması gerekecek.
- PRESSE SPORTS
Balaidos'ta İspanya'daki şanssızlığına son vermek istiyor
Favori olmasına rağmen Juventus'un önünde zorlu bir geçmiş istatistiği var: Avrupa'nın büyük kulüp turnuvalarında İspanyol takımlarına karşı oynadığı son altı maçta galibiyet alamadı.
Balaidos'ta kazanması, Juventus'un Avrupa Ligi lig aşaması puan tablosunun üst sıralarındaki yerini sağlamlaştıracak.
Mücadele perşembe akşamı Galiçya'da başlayacak.
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