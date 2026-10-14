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RC Celta de Vigo v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Çeviri:

Devler şehirde! Celta teknik direktörü, Avrupa Ligi’nde sürprize imza atma girişimi öncesinde “tarihî” Juventus’u övdü

Juventus
Celta Vigo
C. Giraldez
Celta Vigo - Juventus
Ligi Europa

Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Celta Vigo ile karşılaşmak üzere İspanya'ya giderken rakip takımın teknik direktörü Claudio Giraldez'den büyük övgü aldı. Giraldez, Juventus'u şampiyonluğun favorisi olarak nitelendirirken takımının galibiyet elde edebileceğine inandığını vurguladı.

  • Juventus, ivmesini koruma hedefiyle İspanya'ya gidiyor

    Juventus, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Balaidos'ta Celta Vigo'ya konuk olarak Avrupa mücadelesine dönüyor. İtalyan devi, turnuvadaki ilk maçında NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup ettikten sonra İspanya'ya geliyor.

    Juventus, 2013/14 sezonundan bu yana ilk kez Avrupa'daki ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı hedefliyor.

    Ancak Celta Vigo teknik direktörü Claudio Giraldez, takımının İtalyan futbolunun bu köklü temsilcisiyle karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediğini açıkça belirtti.

  • imago-sport-1082551022.jpgZUMA Press Wire

    Giraldez, Juventus'un konumunu ve Avrupa Ligi hedeflerini övdü

    Maç öncesi basın toplantısında konuşan Giraldez, Juventus'a övgüler yağdırırken oyuncularının kendi sahalarında sonuç alabileceklerine gerçekten inandığını vurguladı. Giraldez, “Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

    “Juventus'a karşı oynadığımız için bunun herkes açısından özel bir maç olduğunu biliyoruz. Juventus, Avrupa'nın ve tarihin en iyi takımlarından biri ve şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri.”

    “Maçın başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Kazanmak için gerekenlere sahibiz ama kendimize inanmalıyız.”

  • Bitiriciliği yüksek hücum ve genç dâhi Alajbegovic

    Juventus, ilk maç gününde turnuvanın en yüksek şutları gole çevirme oranı olan %45,5’e ulaşarak Vigo’ya güçlü bir hücum hattıyla geliyor. Forvet Randal Kolo Muani, Avrupa kupalarındaki son sekiz maçında sekiz gole katkıda bulunurken 19 yaşındaki Kerim Alajbegovic, Avrupa kupalarında iki gol atan en genç Juventus oyuncusu olabilir.

    Juventus savunmada da güçlü bir performans sergiliyor. Takım, Avrupa kupalarının grup ve lig aşamalarındaki üst üste dört maçta kalesini gole kapattı.

    Giraldez’in ekibinin, Juventus’un akıcı pas oyununu bozmak için savunmada maç boyunca konsantrasyonunu koruması gerekecek.

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  • imago-sport-1074369315.jpgPRESSE SPORTS

    Balaidos'ta İspanya'daki şanssızlığına son vermek istiyor

    Favori olmasına rağmen Juventus'un önünde zorlu bir geçmiş istatistiği var: Avrupa'nın büyük kulüp turnuvalarında İspanyol takımlarına karşı oynadığı son altı maçta galibiyet alamadı.

    Balaidos'ta kazanması, Juventus'un Avrupa Ligi lig aşaması puan tablosunun üst sıralarındaki yerini sağlamlaştıracak.

    Mücadele perşembe akşamı Galiçya'da başlayacak.

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Ligi Europa

15 Eki 2026

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