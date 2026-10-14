Juventus, ilk maç gününde turnuvanın en yüksek şutları gole çevirme oranı olan %45,5’e ulaşarak Vigo’ya güçlü bir hücum hattıyla geliyor. Forvet Randal Kolo Muani, Avrupa kupalarındaki son sekiz maçında sekiz gole katkıda bulunurken 19 yaşındaki Kerim Alajbegovic, Avrupa kupalarında iki gol atan en genç Juventus oyuncusu olabilir.

Juventus savunmada da güçlü bir performans sergiliyor. Takım, Avrupa kupalarının grup ve lig aşamalarındaki üst üste dört maçta kalesini gole kapattı.

Giraldez’in ekibinin, Juventus’un akıcı pas oyununu bozmak için savunmada maç boyunca konsantrasyonunu koruması gerekecek.