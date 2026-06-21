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Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport
Falko Blöding

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Devasa tutarda bir çıkış maddesi! BVB, Portekizli bir milli oyuncunun transferiyle “yoğun” bir şekilde ilgileniyor gibi görünüyor

Bundesliga
Transfers
Dortmund
Benfica
Portugal Lig
Portekiz
Dünya Kupası
T. Araujo

Borussia Dortmund, Benfica Lizbon’da forma giyen Portekiz milli takım oyuncusu Tomas Araujo’ya ilgi gösteriyor.

Sport1, BVB yönetiminin önümüzdeki sezon için bu stoperin transferi konusunda “yoğun” bir şekilde çalıştığını yazıyor.

  • Bu nedenle, Bundesliga ikincisinin scoutları, Salı akşamı Houston’da Portekiz’in Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynadığı Dünya Kupası açılış maçında Araujo’yu yakından incelemek üzere sahada yer aldı. Araujo, şampiyonluk favorilerinden birinin hayal kırıklığı yaratan 1-1 berabere kaldığı maçta 90 dakika boyunca savunmanın merkezinde görev aldı.

    Sport1’e göre, Dortmund’dan Araujo için henüz bir teklif gelmemiş olsa da, ilginin “somutlaşmaya başladığı” belirtiliyor.

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  • AraujoGetty Images

    Tomas Araujo’nun FC Bayern’e transfer olacağı da konuşuluyor

    2016 yılında Portekiz’in rekor şampiyonu olan kulübün altyapısına katılan Araujo, Aralık ayında sözleşmesini uzatmasının ardından 2024’ten 2029’a kadar Benfica ile sözleşmesi devam ediyor. Sözleşmesinde belirtilen transfer bedeli 80 milyon avro.

    24 yaşındaki oyuncu, Benfica’da güçlü bir sezon geçirdi. 39 resmi maçta forma giyen Araujo, bu maçlarda bir gol attı ve iki asist yaptı. Geçtiğimiz aylarda, Dortmund’un Bundesliga’daki rakibi FC Bayern’in yeni transferi olacağı yönünde birçok kez haberler çıktı. Yaklaşık iki hafta önce tz gazetesi, Münih ekibinin yaz aylarında bir transfer olasılığını değerlendirmek için Araujo’nun çevresiyle temasa geçtiğini bildirmişti. Araujo hem stoper hem de sağ bek pozisyonunda oynayabiliyor.

    Borussia’nın savunmasında bu yaz büyük hareketlilik yaşanıyor: Niklas Süle kariyerini sonlandırıyor, Emre Can ise ilkbaharda geçirdiği ciddi diz sakatlığı nedeniyle önümüzdeki sezonun önemli bir bölümünü kaçıracak. Spor direktörü Ole Book, RB Salzburg’dan Joane Gadou’yu transfer ederek savunma merkezi için şimdiden yeni bir oyuncu kadroya kattı. 19 yaşındaki oyuncunun transfer ücreti 20 milyon avroya yakın.

    Ancak daha fazla gelişme yaşanması da oldukça olası. Nico Schlotterbeck birkaç hafta önce sözleşmesini 2031’e kadar uzattı, ancak sözleşmede, ABD, Kanada ve Meksika’da devam eden Dünya Kupası’nın hemen sonrasına kadar kullanılabilecek bir çıkış maddesi bulunuyor. Ancak Cumartesi akşamı (2-1) DFB’nin Fildişi Sahili ile oynadığı grup maçında geçirdiği diz sakatlığı, bu planları etkileyebilir.

  • BVB’nin rekor transferleri

    OyuncularPozisyonTransfer edildiği takımYılTransfer ücreti
    Ousmane DembeleForvetStade Rennes201635,5 milyon avro
    Sebastien HallerForvetAjax Amsterdam202231 milyon avro
    Mats HummelsDefansFC Bayern201930,5 milyon avro
    Jobe BellinghamOrta sahaAFC Sunderland202530,5 milyon avro
    Jude BellinghamOrta sahaBirmingham City202030,15 milyon avro