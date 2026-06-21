Devasa tutarda bir çıkış maddesi! BVB, Portekizli bir milli oyuncunun transferiyle “yoğun” bir şekilde ilgileniyor gibi görünüyor

2016 yılında Portekiz’in rekor şampiyonu olan kulübün altyapısına katılan Araujo, Aralık ayında sözleşmesini uzatmasının ardından 2024’ten 2029’a kadar Benfica ile sözleşmesi devam ediyor. Sözleşmesinde belirtilen transfer bedeli 80 milyon avro.

24 yaşındaki oyuncu, Benfica’da güçlü bir sezon geçirdi. 39 resmi maçta forma giyen Araujo, bu maçlarda bir gol attı ve iki asist yaptı. Geçtiğimiz aylarda, Dortmund’un Bundesliga’daki rakibi FC Bayern’in yeni transferi olacağı yönünde birçok kez haberler çıktı. Yaklaşık iki hafta önce tz gazetesi, Münih ekibinin yaz aylarında bir transfer olasılığını değerlendirmek için Araujo’nun çevresiyle temasa geçtiğini bildirmişti. Araujo hem stoper hem de sağ bek pozisyonunda oynayabiliyor.

Borussia’nın savunmasında bu yaz büyük hareketlilik yaşanıyor: Niklas Süle kariyerini sonlandırıyor, Emre Can ise ilkbaharda geçirdiği ciddi diz sakatlığı nedeniyle önümüzdeki sezonun önemli bir bölümünü kaçıracak. Spor direktörü Ole Book, RB Salzburg’dan Joane Gadou’yu transfer ederek savunma merkezi için şimdiden yeni bir oyuncu kadroya kattı. 19 yaşındaki oyuncunun transfer ücreti 20 milyon avroya yakın.

Ancak daha fazla gelişme yaşanması da oldukça olası. Nico Schlotterbeck birkaç hafta önce sözleşmesini 2031’e kadar uzattı, ancak sözleşmede, ABD, Kanada ve Meksika’da devam eden Dünya Kupası’nın hemen sonrasına kadar kullanılabilecek bir çıkış maddesi bulunuyor. Ancak Cumartesi akşamı (2-1) DFB’nin Fildişi Sahili ile oynadığı grup maçında geçirdiği diz sakatlığı, bu planları etkileyebilir.