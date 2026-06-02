Birçok medya kuruluşunun ortak haberine göre, FCB, Anthony Gordon transferi için yapılan girişimlerin sonuçsuz kalmasının ardından, PSV Eindhoven'dan Ismael Saibari'yi hücum hattı için yeni hedef oyuncusu olarak belirledi.
Çeviri:
"Devasa transfer ücreti" ve yazılı bir teklif! FC Bayern, görünüşe göre tamamen sürpriz bir transfer üzerinde çalışıyor
Transfer muhabiri Fabrizio Romano'ya göre, Bayern ile Saibari arasında görüşmeler halihazırda devam ediyor ve bu görüşmeler Gordon'un reddetmesinin ardından hız kazanmış. Faslı oyuncunun "bu yaz Bayern'e transfer olmaya can attığı" belirtiliyor. Sky ise Salı öğleden sonra, Bayern'in Saibari ve menajerlik ajansına yazılı bir teklif sunduğunu bildirdi.
Buna göre, Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany ve sportif direktörü Max Eberl, Pazartesi günü Saibari ve menajerleriyle görüşmüş. Ancak Sky'a göre Bayern, diğer adaylarla da temasını sürdürüyor.
Saibari'nin Eindhoven'daki sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor. Romano'ya göre, oyuncu şu anda Hollanda şampiyonu kulübün kendisi için talep ettiği transfer ücretini bildirmesini bekliyor. Söylentilere göre Bayern'in yanı sıra Galatasaray ve Paris Saint-Germain de bu hücum oyuncusuyla ilgileniyor.
Yerel Hollanda gazetesi Eindhovens Dagblad da Bayern'in Saibari'yi transfer etme çabaları hakkında yeni bilgiler verdi. Buna göre PSV, FCB'nin yıldız oyuncusu için yarıştığının farkında. Ayrıca Eindhovens Dagblad, Hollandalıların Saibari için "devasa bir transfer ücreti" talep ettiğini yazıyor.
Bu rakamın 60 milyon avronun üzerinde olabileceği belirtiliyor. Bu rakam, Bayern'in Anthony Gordon'u Münih'e transfer etme girişiminde başarısız olmasının ardından, kulübün kendisine belirlediği sınır olarak biliniyor. Dolayısıyla, Eindhovens'in transfer ücreti talebi, en azından FCB için bir engel teşkil etmeyecektir. Ancak Sky, Alman şampiyonunun "net mali sınırları" olduğunu belirtiyor, ancak bunun için kesin bir rakam vermiyor.
Joao Palhinha konusunda ise Bayern, yaz aylarında kiralık olarak gönderilen oyuncuların satışlarından elde etmek istediği önemli gelirleri, yeni transferler için hedeflenen transfer bütçesini garanti altına almak amacıyla, görünüşe göre artık elde edebilecek gibi görünüyor. Son haberlerin aksine, Palhinha'nın Sporting Lizbon'a dönmeyi düşündüğü ve Portekiz ekibine muhtemelen yine sadece kiralanacağı yönündeki iddialara karşın, Romano'nun haberine göre orta saha oyuncusu Tottenham Hotspur'da kalmayı tercih ediyor. Geçtiğimiz sezon Palhinha'yı Münih'ten kiralayan ve küme düşmenin eşiğine gelen İngiliz kulübü, yaklaşık 30 milyon euro tutarında bir satın alma opsiyonuna sahip ve duyumlara göre bu opsiyonu kullanmayı da istiyor.
FCB adayı mı? Ismael Saibari, Bayern'e karşı muhteşem bir gol attı
Forvet hattına yeni bir oyuncu transfer etmek, Bayern'in yaklaşan yaz transfer dönemi için önceliklerinden biri. Aranan profil ise şu: Hücumda esnek bir şekilde kullanılabilen, özellikle kanat pozisyonlarında ve forvet merkezinde Harry Kane'in yedeği olarak görev alabilecek bir oyuncu.
Gordon bu açıdan uygun bir aday olabilirdi ve Bayern'in İngiliz milli oyuncuyla zaten bir anlaşmaya vardığı söyleniyor. Ancak Gordon sonunda FC Barcelona'ya transfer olmaya karar verdi ve Barcelona, Newcastle United'a 80 milyon avroya kadar transfer ücreti ödeyecek.
Saibari, aranan profile uyan ve şu anda Säbener Straße'de gündemde olan bir sonraki isim gibi görünüyor. Faslı milli oyuncunun ana görev alanı her iki kanat ve on numara pozisyonları olmakla birlikte, forvetin merkezinde de oynayabilir.
Örneğin, Ocak ayı sonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasının kapanışında Eindhoven'ın Bayern'e 1-2 yenildiği maçta Saibari, ikili forvetin bir parçasıydı ve 1-1'lik beraberliği sağlayan güzel bir gol attı. Bu gol ve teknik, dinamizm ve golcü özelliklerini bir araya getiren oyunuyla 25 yaşındaki oyuncu, spor direktörü Max Eberl başta olmak üzere FCB yöneticilerini derinden etkilemiş görünüyor.
Ismael Saibari, Dünya Kupası'nda değerini artıracak mı?
Saibari, gençlik yıllarını aralarında Belçika'nın önde gelen kulüpleri RSC Anderlecht ve KRC Genk'in de bulunduğu takımlarda geçirdi. 2020 yılında Genk'in U21 takımından PSV'nin ikinci takımına transfer olan Saibari, burada gösterdiği başarılı performansların ardından 2022/23 sezonunda Eindhoven'ın A takımına yükseldi.
Özellikle son iki sezonda PSV'de mutlak bir kilit figür oldu, lig şampiyonluğuna giden yolda istikrarlı bir performans sergiledi ve Şampiyonlar Ligi'nde, örneğin Bayern Münih'e attığı rüya gibi gol gibi, zaman zaman parıldayan anlar yaşattı.
FCB için durum zor: Yaklaşan Dünya Kupası'nda Saibari, gizli favori Fas için iyi performanslar sergileyerek değerini önemli ölçüde artırabilir ve PSV de bu durumda muhtemelen daha yüksek bir fiyat talep edebilir. Fas milli takımında Eindhoven yıldızı ofansif orta saha pozisyonunda ilk 11'de yer alıyor ve yılbaşı döneminde düzenlenen Afrika Kupası'nda da önemli bir rol üstlenmişti. Dünya Kupası, Saibari ve arkadaşları için Brezilya ile oynanacak heyecan verici grup maçıyla başlayacak. İskoçya ve Haiti gibi diğer grup rakipleri göz önüne alındığında, Fas'ın asgari hedefi eleme turlarına kalmak.
FC Bayern ilgileniyor mu? Ismael Saibari’nin PSV Eindhoven’daki istatistikleri
Oyunlar
142
Gol
42
Asist
29
Şampiyonluk
3 kez Hollanda Şampiyonu, 2 kez Hollanda Kupa Şampiyonu