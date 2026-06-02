"Devasa transfer ücreti" ve yazılı bir teklif! FC Bayern, görünüşe göre tamamen sürpriz bir transfer üzerinde çalışıyor

Transfer muhabiri Fabrizio Romano'ya göre, Bayern ile Saibari arasında görüşmeler halihazırda devam ediyor ve bu görüşmeler Gordon'un reddetmesinin ardından hız kazanmış. Faslı oyuncunun "bu yaz Bayern'e transfer olmaya can attığı" belirtiliyor. Sky ise Salı öğleden sonra, Bayern'in Saibari ve menajerlik ajansına yazılı bir teklif sunduğunu bildirdi.

Buna göre, Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany ve sportif direktörü Max Eberl, Pazartesi günü Saibari ve menajerleriyle görüşmüş. Ancak Sky'a göre Bayern, diğer adaylarla da temasını sürdürüyor.

Saibari'nin Eindhoven'daki sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor. Romano'ya göre, oyuncu şu anda Hollanda şampiyonu kulübün kendisi için talep ettiği transfer ücretini bildirmesini bekliyor. Söylentilere göre Bayern'in yanı sıra Galatasaray ve Paris Saint-Germain de bu hücum oyuncusuyla ilgileniyor.

Yerel Hollanda gazetesi Eindhovens Dagblad da Bayern'in Saibari'yi transfer etme çabaları hakkında yeni bilgiler verdi. Buna göre PSV, FCB'nin yıldız oyuncusu için yarıştığının farkında. Ayrıca Eindhovens Dagblad, Hollandalıların Saibari için "devasa bir transfer ücreti" talep ettiğini yazıyor.

Bu rakamın 60 milyon avronun üzerinde olabileceği belirtiliyor. Bu rakam, Bayern'in Anthony Gordon'u Münih'e transfer etme girişiminde başarısız olmasının ardından, kulübün kendisine belirlediği sınır olarak biliniyor. Dolayısıyla, Eindhovens'in transfer ücreti talebi, en azından FCB için bir engel teşkil etmeyecektir. Ancak Sky, Alman şampiyonunun "net mali sınırları" olduğunu belirtiyor, ancak bunun için kesin bir rakam vermiyor.

Joao Palhinha konusunda ise Bayern, yaz aylarında kiralık olarak gönderilen oyuncuların satışlarından elde etmek istediği önemli gelirleri, yeni transferler için hedeflenen transfer bütçesini garanti altına almak amacıyla, görünüşe göre artık elde edebilecek gibi görünüyor. Son haberlerin aksine, Palhinha'nın Sporting Lizbon'a dönmeyi düşündüğü ve Portekiz ekibine muhtemelen yine sadece kiralanacağı yönündeki iddialara karşın, Romano'nun haberine göre orta saha oyuncusu Tottenham Hotspur'da kalmayı tercih ediyor. Geçtiğimiz sezon Palhinha'yı Münih'ten kiralayan ve küme düşmenin eşiğine gelen İngiliz kulübü, yaklaşık 30 milyon euro tutarında bir satın alma opsiyonuna sahip ve duyumlara göre bu opsiyonu kullanmayı da istiyor.