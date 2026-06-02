Transfer muhabiri Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, FCB, Anthony Gordon'u transfer etme çabalarının sonuçsuz kalmasının ardından, PSV Eindhoven'dan Ismael Saibari'yi hücum hattı için yeni hedef oyuncusu olarak belirledi.
"Devasa transfer ücreti"! Bayern Münih, hücum hattı için oldukça sürpriz bir transfer üzerinde çalışıyor gibi görünüyor
Romano'ya göre, Bayern ile Saibari arasında görüşmeler halihazırda devam ediyor ve bu görüşmeler Gordon'un reddetmesinin ardından hız kazanmış. Faslı oyuncunun "bu yaz Bayern'e transfer olmaya can attığı" belirtiliyor.
Saibari'nin Eindhoven'daki sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor. Romano'ya göre, oyuncu şu anda Hollanda şampiyonu kulübün kendisi için talep ettiği transfer ücretini açıklamasını bekliyor. Söylentilere göre Bayern'in yanı sıra Galatasaray ve Paris Saint-Germain de bu hücum oyuncusuyla ilgileniyor.
Yerel Hollanda gazetesi Eindhovens Dagblad ise Bayern'in Saibari'yi transfer etmek için yaptığı iddia edilen çabalar hakkında daha fazla bilgi veriyor. Buna göre PSV, FCB'nin yıldız oyuncusu için yarıştığının farkında. Ayrıca Eindhovens Dagblad, Hollandalıların Saibari için "devasa bir transfer ücreti" talep ettiğini yazıyor.
Bu rakamın 60 milyon avronun üzerinde olabileceği belirtiliyor. Bu fiyat aralığı, Bayern'in Anthony Gordon'u Münih'e transfer etme girişiminde başarısız olmasının ardından, duyumlara göre kendilerine belirledikleri sınır olarak biliniyor. Dolayısıyla Eindhovens'in transfer ücreti talebi, en azından FCB için bir engel teşkil etmeyecektir.
Özellikle de Joao Palhinha konusunda, Bayern'in yaz aylarında yeni transferler için hedeflediği transfer bütçesini garanti altına almak amacıyla son dönemde kiraladığı oyuncuların satışlarından elde etmek istediği önemli gelirler artık görünürde. Son haberlerin aksine, Palhinha'nın Sporting Lizbon'a dönmeyi düşündüğü ve Portekizlilere muhtemelen yine sadece kiralanacağı yönündeki iddialara karşın, Romano'nun haberine göre orta saha oyuncusu Tottenham Hotspur'da kalmayı tercih ediyor. Geçtiğimiz sezon Palhinha'yı Münih'ten kiralayan ve küme düşmenin eşiğine gelen İngiliz kulübü, yaklaşık 30 milyon euro tutarında bir satın alma opsiyonuna sahip ve duyumlara göre bu opsiyonu kullanmayı da istiyor.
- AFP
FCB adayı mı? Ismael Saibari, Bayern'e karşı muhteşem bir gol attı
Forvet hattına yeni bir oyuncu transfer etmek, Bayern’in yaklaşan yaz transfer dönemi için önceliklerinden biri. Aranan profil ise şu: Hücumda esnek bir şekilde kullanılabilen, özellikle kanat pozisyonlarında ve forvet merkezinde Harry Kane’in yedeği olarak görev alabilecek bir oyuncu.
Gordon bu açıdan uygun bir aday olabilirdi ve Bayern'in İngiliz milli oyuncuyla zaten bir anlaşmaya vardığı söyleniyor. Ancak Gordon sonunda FC Barcelona'ya transfer olmaya karar verdi ve Barcelona, Newcastle United'a 80 milyon avroya kadar transfer ücreti ödeyecek.
Saibari, aranan profile uyan ve Säbener Straße'de şu anda gündemde olan bir sonraki isim gibi görünüyor. Faslı milli oyuncunun ana görev alanı her iki kanat ve on numara pozisyonları olmakla birlikte, forvetin merkezinde dokuz numara olarak da oynayabilir.
Örneğin, Ocak ayı sonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasının kapanışında Eindhoven'ın Bayern'e 1-2 yenildiği maçta Saibari, ikili forvetin bir parçasıydı ve 1-1'lik beraberliği sağlayan güzel bir gol attı. Bu gol ve teknik, dinamizm ve golcü özelliklerini bir araya getiren oyunuyla 25 yaşındaki oyuncu, spor direktörü Max Eberl başta olmak üzere FCB yöneticilerini derinden etkilemiş görünüyor.
Ismael Saibari, Dünya Kupası'nda değerini artıracak mı?
Saibari, gençlik yıllarını aralarında Belçika'nın önde gelen kulüpleri RSC Anderlecht ve KRC Genk'in de bulunduğu takımlarda geçirdi. 2020 yılında Genk'in U21 takımından PSV'nin ikinci takımına transfer olan Saibari, burada gösterdiği başarılı performansların ardından 2022/23 sezonunda Eindhoven'ın A takımına yükseldi.
Özellikle son iki sezonda PSV'de mutlak bir kilit figür oldu, lig şampiyonluğuna giden yolda istikrarlı bir performans sergiledi ve Şampiyonlar Ligi'nde, örneğin Bayern Münih'e attığı rüya gibi gol gibi, zaman zaman parıldayan anlar yaşattı.
FCB için durum biraz zor: Yaklaşan Dünya Kupası'nda Saibari, gizli favori Fas için iyi performanslar sergileyerek değerini önemli ölçüde artırabilir ve PSV de bu durumda muhtemelen daha yüksek bir fiyat talep edebilir. Fas milli takımında Eindhoven yıldızı ofansif orta saha pozisyonunda ilk 11'de yer alıyor ve yılbaşı döneminde düzenlenen Afrika Kupası'nda da önemli bir rol üstlenmişti. Dünya Kupası, Saibari ve arkadaşları için Brezilya ile oynanacak heyecan verici grup maçıyla başlayacak. İskoçya ve Haiti gibi diğer grup rakipleri göz önüne alındığında, Fas'ın en az hedefi eleme turlarına kalmak.
- Getty Images Sport
FC Bayern ilgileniyor mu? Ismael Saibari’nin PSV Eindhoven’daki istatistikleri
Oyunlar
142
Gol
42
Asist
29
Şampiyonluk
3 kez Hollanda Şampiyonu, 2 kez Hollanda Kupa Şampiyonu