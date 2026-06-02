"Devasa transfer ücreti"! Bayern Münih, hücum hattı için oldukça sürpriz bir transfer üzerinde çalışıyor gibi görünüyor

Romano'ya göre, Bayern ile Saibari arasında görüşmeler halihazırda devam ediyor ve bu görüşmeler Gordon'un reddetmesinin ardından hız kazanmış. Faslı oyuncunun "bu yaz Bayern'e transfer olmaya can attığı" belirtiliyor.

Saibari'nin Eindhoven'daki sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor. Romano'ya göre, oyuncu şu anda Hollanda şampiyonu kulübün kendisi için talep ettiği transfer ücretini açıklamasını bekliyor. Söylentilere göre Bayern'in yanı sıra Galatasaray ve Paris Saint-Germain de bu hücum oyuncusuyla ilgileniyor.

Yerel Hollanda gazetesi Eindhovens Dagblad ise Bayern'in Saibari'yi transfer etmek için yaptığı iddia edilen çabalar hakkında daha fazla bilgi veriyor. Buna göre PSV, FCB'nin yıldız oyuncusu için yarıştığının farkında. Ayrıca Eindhovens Dagblad, Hollandalıların Saibari için "devasa bir transfer ücreti" talep ettiğini yazıyor.

Bu rakamın 60 milyon avronun üzerinde olabileceği belirtiliyor. Bu fiyat aralığı, Bayern'in Anthony Gordon'u Münih'e transfer etme girişiminde başarısız olmasının ardından, duyumlara göre kendilerine belirledikleri sınır olarak biliniyor. Dolayısıyla Eindhovens'in transfer ücreti talebi, en azından FCB için bir engel teşkil etmeyecektir.

Özellikle de Joao Palhinha konusunda, Bayern'in yaz aylarında yeni transferler için hedeflediği transfer bütçesini garanti altına almak amacıyla son dönemde kiraladığı oyuncuların satışlarından elde etmek istediği önemli gelirler artık görünürde. Son haberlerin aksine, Palhinha'nın Sporting Lizbon'a dönmeyi düşündüğü ve Portekizlilere muhtemelen yine sadece kiralanacağı yönündeki iddialara karşın, Romano'nun haberine göre orta saha oyuncusu Tottenham Hotspur'da kalmayı tercih ediyor. Geçtiğimiz sezon Palhinha'yı Münih'ten kiralayan ve küme düşmenin eşiğine gelen İngiliz kulübü, yaklaşık 30 milyon euro tutarında bir satın alma opsiyonuna sahip ve duyumlara göre bu opsiyonu kullanmayı da istiyor.