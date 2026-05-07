Devasa bir tazminat alacak! BVB, Sebastian Kehl ile sözleşmenin feshi konusunda anlaştı

Borussia Dortmund, eski kaptanı ve uzun yıllar spor direktörlüğünü yapan Sebastian Kehl ile 30 Haziran 2027'ye kadar süren sözleşmesinin feshedilmesi konusunda anlaşmaya varmış görünüyor.

Ruhr-Nachrichten ve Bild gazetelerinin aynı şekilde bildirdiği üzere, 22 Mart'ta görevinden alınan 46 yaşındaki kişiye 1,5 milyon avroluk tazminat ödenecek. 

  • Böylece Kehl yeni bir göreve hazır hale gelir; eski milli futbolcu son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur ile anılmıştı.

    Spor direktörü olarak görevinden alınmasından sadece bir gün sonra Ole Book ile değiştirilen Kehl'in, BVB'nin bu sezonki son iç saha maçı olan Eintracht Frankfurt karşılaşmasında (Cuma, 20.30/Sky) resmi olarak uğurlanması bekleniyor.

