Olise, Paris Saint-Germain'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında (4-5) bir kez daha güçlü bir performans sergileyip 2-2'yi de kaydettikten sonra, Dugarry 24 yaşındaki oyuncu hakkında övgü dolu sözler sarf etti: "Şu anda yaşadığımızın farkında değiliz: O olağanüstü bir oyuncu," dedi RMC Sport'ta."Bir yıldızın doğuşuna tanık oluyoruz. O, yeteneklerinin henüz başlangıcında. Gerçekten özel bir şey var onda. Her şeyi yapabiliyor: Gol atabiliyor, pas verebiliyor, ok gibi hızlı. Devasa bir şeyin başlangıcındayız," diye konuştu Dugarry.
"Devasa bir şeyin başlangıcındayız": Dünya şampiyonu, FC Bayern Münih'in yıldızını şimdiden Zinedine Zidane ile karşılaştırıyor
1998'de Zidane ile birlikte kendi ülkesinde dünya şampiyonu olan Dugarry, sonunda Ballon d'Or kazananını da şu anki Bayern yıldızıyla ilişkilendirerek söz konusu etti: "Belki biraz abartıyorum ama bence bu adamda 'Zizou'dan bir şeyler var; topu kontrol etme şekli, vücudunu kullanma şekli, hatlar arasında hareket etme şekli ve oyun görüşü açısından biraz rahat tavırları var," diye açıkladı.
Michael Olise, Ballon d'Or'un favorileri arasında sayılabilir
FC Bayern Münih, Olise'yi 2024 yazında Crystal Palace'tan 53 milyon avroya transfer etmişti; şu anda piyasa değeri 100 milyon avroyu çok aşmış durumda. FCB ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor. Bu sezon, Münih ekibi adına tüm turnuvalarda oynadığı 47 maçta 59 gol ve asist toplamış durumda.
FC Bayern bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanırsa, Olise, Harry Kane'in yanı sıra Ballon d'Or'u kazanma konusunda en güçlü adaylardan biri olacak.
Eylül 2024'te Fransa milli takımında ilk kez forma giyen oyuncu, şu ana kadar 15 milli maçta forma giydi (dört gol). Teknik direktör Didier Deschamps'ın Dünya Kupası kadrosunda yerini garantiledi.
Michael Olise'nin 25/26 sezonundaki istatistikleri:
Oyunlar: 47 Oynama süresi: 3671 Goller: 20 Asist: 29