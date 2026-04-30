"Devasa bir şeyin başlangıcındayız": Dünya şampiyonu, FC Bayern Münih'in yıldızını şimdiden Zinedine Zidane ile karşılaştırıyor

Olise, Paris Saint-Germain'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında (4-5) bir kez daha güçlü bir performans sergileyip 2-2'yi de kaydettikten sonra, Dugarry 24 yaşındaki oyuncu hakkında övgü dolu sözler sarf etti: "Şu anda yaşadığımızın farkında değiliz: O olağanüstü bir oyuncu," dedi RMC Sport'ta.

"Bir yıldızın doğuşuna tanık oluyoruz. O, yeteneklerinin henüz başlangıcında. Gerçekten özel bir şey var onda. Her şeyi yapabiliyor: Gol atabiliyor, pas verebiliyor, ok gibi hızlı. Devasa bir şeyin başlangıcındayız," diye konuştu Dugarry.