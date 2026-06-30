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"Devam etmeyi çok isterim" - Julian Nagelsmann, "aşırı defansif" Paraguay karşısında yaşanan "acı" Dünya Kupası elenmesinin ardından Almanya milli takımındaki görevinden ayrılmayı reddediyor
Almanya milli takım teknik direktörü, şok edici elenmenin ardından istifa etmeyeceğini açıkladı
Almanya, Boston’da Paraguay’a penaltılarda yenilerek 2026 Dünya Kupası’nda son 32 turunda elendi. Hayal kırıklığı yaratan bu sonuca rağmen Nagelsmann, istifa etme niyetinde olmadığını açıkça belirtti. Almanya milli takım teknik direktörü, yenilginin ardından eleştirilerin geleceğini kabul etse de, DFB’nin kendisine güvenini sürdürmesi halinde görevine devam etmeye hazır olduğunu söyledi.
- AFP
Nagelsmann, kendi geleceği ve Almanya'nın performansına ilişkin açıklamalarda bulundu
Maçın ardından konuşan Nagelsmann, hem Almanya’nın elenmesini hem de kendi geleceğini değerlendirdi. Sonucun yarattığı hayal kırıklığını kabul ederken, görevinden ayrılmayı düşünmediğini vurguladı.
The Guardian'ın aktardığına göre Nagelsmann, "Ben kaçan biri değilim" dedi. "Bu ilk kez olan bir şey değil ve bugünle ilgili değiştirilmesi gereken bazı şeyler var. Ancak DFB devam etmemi istiyorsa, devam edeceğim.
"Futbolun işleyişini biliyorum, bu sektörün nasıl çalıştığını biliyorum. Pek çok kişinin benim ayrılmamı isteyeceğini biliyorum ama futbol federasyonu devam etmemi isterse seve seve devam ederim."
DFB’nin desteği Nagelsmann’a umut veriyor
Nagelsmann, Almanya’nın turnuvadan elenmesinin ardından DFB yetkilileriyle ilk görüşmeleri çoktan gerçekleştirdiğini açıkladı. Geleceği konusunda henüz bir karar alınmamış olsa da, bu görüşmelerin tepkisel olmaktan ziyade destekleyici nitelikte olduğunu belirtti.
"Benimle nazikçe konuştular, beni teselli ettiler; bu maçı kaybettikten iki dakika sonra bana sözleşme uzatımı teklif etmeyecekler. Yenilginin hemen ardından konuşmayacaklar," diye itiraf etti.
"Bugün Almanya'da bir anket yapsak, insanlar benim hakkımda olumlu konuşmazdı. Ancak futbolda bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz; bu her zaman böyle olmuştur. Bu turnuvada insanların sevinmesini sağlayacak pek bir şey yapmadık, ancak daha iyi bir iş çıkarabileceğimize dair büyük bir güvenim var.
"Ancak Almanya’daki herkesin, benim Mannschaft’ın teknik direktörü olarak kalmam konusunda hemfikir olacağını sanmıyorum. Rakip aşırı defansif oynadığı için maç çok zordu. Yeterince çaba gösteremedik. Paraguay’la oynadıktan sonra Dünya Kupası’ndan elenmek çok acı verici. Çok gol atamazsanız, bu yeterli olmaz. Bu çok incitici."
- Getty Images Sport
Almanya, Nagelsmann’ın geleceğine ilişkin bir karar bekliyor
Nagelsmann'ın geleceği artık DFB'nin elinde; Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından, federasyonun mevcut projeye devam edip etmeyeceğine karar vermesi bekleniyor. Baş antrenör, kamuoyunun kendisine karşı olabileceğini kabul etse de, federasyonun kendisini desteklemeye devam etmesi halinde görevde kalmaya hazır olduğunu açıkça belirtti.