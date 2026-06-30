"Devam etmeyi çok isterim" - Julian Nagelsmann, "aşırı defansif" Paraguay karşısında yaşanan "acı" Dünya Kupası elenmesinin ardından Almanya milli takımındaki görevinden ayrılmayı reddediyor

Nagelsmann, Almanya’nın turnuvadan elenmesinin ardından DFB yetkilileriyle ilk görüşmeleri çoktan gerçekleştirdiğini açıkladı. Geleceği konusunda henüz bir karar alınmamış olsa da, bu görüşmelerin tepkisel olmaktan ziyade destekleyici nitelikte olduğunu belirtti.

"Benimle nazikçe konuştular, beni teselli ettiler; bu maçı kaybettikten iki dakika sonra bana sözleşme uzatımı teklif etmeyecekler. Yenilginin hemen ardından konuşmayacaklar," diye itiraf etti.

"Bugün Almanya'da bir anket yapsak, insanlar benim hakkımda olumlu konuşmazdı. Ancak futbolda bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz; bu her zaman böyle olmuştur. Bu turnuvada insanların sevinmesini sağlayacak pek bir şey yapmadık, ancak daha iyi bir iş çıkarabileceğimize dair büyük bir güvenim var.

"Ancak Almanya’daki herkesin, benim Mannschaft’ın teknik direktörü olarak kalmam konusunda hemfikir olacağını sanmıyorum. Rakip aşırı defansif oynadığı için maç çok zordu. Yeterince çaba gösteremedik. Paraguay’la oynadıktan sonra Dünya Kupası’ndan elenmek çok acı verici. Çok gol atamazsanız, bu yeterli olmaz. Bu çok incitici."