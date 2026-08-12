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'Devam etmemeyi seçtim' - Arne Slot, Liverpool'dan kovulmasının ardından gelen ilk iş teklifini neden geri çevirdiğine ilişkin sessizliğini bozdu
Slot, Hollanda'daki boş pozisyon konusundaki tavrını netleştirdi
Slot, Ronald Koeman'ın yerine geçmek için Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) ile görüşmeler yaptıktan sonra konumuna açıklık getirmek adına net bir açıklama yaptı. Hollanda Milli Takımı'nın birincil adayı olmasına rağmen Slot, kariyerinin bu noktasında milli takım düzeyine geçiş yapmak yerine kulüp teknik direktörlüğünün günlük yoğunluğu içinde kalmak istediğini belirterek süreçten çekilme kararı aldı.
Feyenoord'un eski teknik direktörü, görüşmelerin mali anlaşmazlıklar nedeniyle sonuçsuz kaldığı yönündeki haberleri yalanlamak istedi. Slot, Voetbal International'a yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Kariyerimin bu aşamasında kendimi her gün oyuncularımla birlikte antrenman sahasında görmeyi tercih ediyorum. Milli takımda ise bu, aynı şekilde mümkün değil.
"Bu nedenle görüşmeleri sürdürmemeyi ve olası bir sözleşmenin nasıl görünebileceğine dair müzakerelere başlamamayı seçtim.
"Milli takıma ve KNVB'ye büyük saygı duyuyorum ve o hafta görüşmelerin yürütülme biçimi hakkında yalnızca olumlu şeyler söyleyebilirim. Şimdilik kulüp futbolunun bana hâlâ sunacağı çok şey olduğuna inanıyorum."
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Milli takım hayali ertelendi
KNVB, Koeman yönetiminde hayal kırıklığı yaratan 2026 Dünya Kupası kampanyasının ardından Slot'u bir numaralı hedefi olarak belirlemiş olsa da, 47 yaşındaki teknik adam zamanlamanın doğru olmadığında ısrar etti. Slot, yapılanmaya duyduğu hayranlığı dile getirirken yakın geleceğinin şimdilik başka bir yerde olduğunu vurguladı.
Teknik direktör ayrıca ülkesini temsil etmenin uzun vadeli hedefleri arasında yer aldığını, ancak henüz bu adımı atmaya hazır olmadığını belirtti. Açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bir gün ülkemi milli takım teknik direktörü olarak temsil etmek benim için büyük bir onur olur. Ancak bu benim için doğru zaman değildi."
Anfield'dan ayrılığın mali sonuçları
Slot’un Anfield’dan ayrılığı, kendisinin takımı sadece bir yıl önce şampiyonluğa taşımasının ardından gelmesi nedeniyle Premier League’de önemli bir andı. Ancak beşincilikle sonuçlanan sezon ve Mohamed Salah’ın kamuoyu önündeki eleştirileri de dahil olmak üzere yaşanan taktik anlaşmazlıklar, kulüp içi bir incelemeye ve nihayetinde görevine son verilmesine yol açtı.
Slot’un Hollanda Milli Takımı görevini kabul etmeyi reddetmesi, Liverpool için doğrudan mali bir darbe anlamına geliyor. Görevi kabul etmiş olsaydı, Liverpool tazminat ödemesinin önemli bir bölümünü telafi edebilirdi. Hollandalı teknik adamın Anfield’daki ilk sözleşmesi oldukça kazançlıydı ve toplam paket yaklaşık 25 milyon sterlin değerindeydi. Slot, KNVB kendisine yaklaşmadan önce Craven Cottage’da görevi devralmak için Fulham’dan gelen teklifi geri çevirdiği bildirildiğinden bir sonraki projesi konusunda seçici olduğunu zaten göstermişti.
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Uluslararası teknik direktörlük sahnesi değişiyor
Hollanda görevini kabul etmeyerek Slot, uluslararası arenaya adım atan elit teknik direktörlerin giderek kabaran listesine katılmaktan kaçındı. Liverpool'daki selefi Jurgen Klopp kısa süre önce Almanya Milli Takımı'nın başına geçti; bu da oyunun zirvesindeki daha geniş bir eğilimin ardından geldi. Thomas Tuchel zaten İngiltere'nin başına geçmiş durumda ve Carlo Ancelotti Brezilya'nın teknik direktörlüğünü üstlendi, Zinedine Zidane ise Fransa ile güçlü şekilde anılmayı sürdürüyor.
KNVB şimdi Uluslar Ligi hazırlıkları sürerken başka seçeneklere yönelmek zorunda. Slot ise piyasadaki en yüksek profilli serbest teknik direktörlerden biri olmaya devam ediyor. Doğru kulüp projesini bekleme kararı, yakın zamanda üst düzey bir boşluğun ortaya çıkacağına güvendiğini gösteriyor.
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