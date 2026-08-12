Slot, Ronald Koeman'ın yerine geçmek için Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) ile görüşmeler yaptıktan sonra konumuna açıklık getirmek adına net bir açıklama yaptı. Hollanda Milli Takımı'nın birincil adayı olmasına rağmen Slot, kariyerinin bu noktasında milli takım düzeyine geçiş yapmak yerine kulüp teknik direktörlüğünün günlük yoğunluğu içinde kalmak istediğini belirterek süreçten çekilme kararı aldı.

Feyenoord'un eski teknik direktörü, görüşmelerin mali anlaşmazlıklar nedeniyle sonuçsuz kaldığı yönündeki haberleri yalanlamak istedi. Slot, Voetbal International'a yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Kariyerimin bu aşamasında kendimi her gün oyuncularımla birlikte antrenman sahasında görmeyi tercih ediyorum. Milli takımda ise bu, aynı şekilde mümkün değil.

"Bu nedenle görüşmeleri sürdürmemeyi ve olası bir sözleşmenin nasıl görünebileceğine dair müzakerelere başlamamayı seçtim.

"Milli takıma ve KNVB'ye büyük saygı duyuyorum ve o hafta görüşmelerin yürütülme biçimi hakkında yalnızca olumlu şeyler söyleyebilirim. Şimdilik kulüp futbolunun bana hâlâ sunacağı çok şey olduğuna inanıyorum."



