"Devam etmem imkansız" - Eski İngiltere milli takım yıldızı Jermain Defoe, sadece dört ay sonra Woking teknik direktörlüğü görevinden ayrıldı

Defoe, National League takımlarından Woking’in teknik direktörlüğünden, göreve geldikten sadece dört ay ve altı lig maçı sonra resmi olarak istifa etti. 43 yaşındaki eski İngiltere milli takım forveti, Mart ayında Neal Ardley’in yerine atanmış ve geçen sezon takımı 10. sıraya taşımayı başarmıştı. Ancak kulüp, yeni sezonun açılış maçına sadece iki hafta kala, her iki tarafın da karşılıklı anlaşma ile ani bir şekilde yollarını ayırmaya karar verdiklerini doğruladı.



