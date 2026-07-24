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"Devam etmem imkansız" - Eski İngiltere milli takım yıldızı Jermain Defoe, sadece dört ay sonra Woking teknik direktörlüğü görevinden ayrıldı
Defoe, National League'den ayrıldı
Defoe, National League takımlarından Woking’in teknik direktörlüğünden, göreve geldikten sadece dört ay ve altı lig maçı sonra resmi olarak istifa etti. 43 yaşındaki eski İngiltere milli takım forveti, Mart ayında Neal Ardley’in yerine atanmış ve geçen sezon takımı 10. sıraya taşımayı başarmıştı. Ancak kulüp, yeni sezonun açılış maçına sadece iki hafta kala, her iki tarafın da karşılıklı anlaşma ile ani bir şekilde yollarını ayırmaya karar verdiklerini doğruladı.
- Pro Sports Images
Eski forvet, takımdan ayrılışını değerlendiriyor
Antrenman sahasındaki performansıyla kulüp yönetimini etkilemesine rağmen Defoe, saha dışı koşulların görevine devam etmesini imkânsız hale getirdiğini açıkladı.
Eski Tottenham Hotspur yıldızı, kişisel Instagram hesabında paylaştığı bir gönderide veda mesajını şöyle iletti: "Maalesef, koşullar nedeniyle bu görevde devam etmem artık imkansız hale geldi.
"Kulüpte geçirdiğim süre boyunca yaptığımız çalışmalardan son derece gurur duyuyorum ve gerçekten de özel bir şey inşa ettiğimizi hissettim.
"Woking FC'deki zamanım, gözlerimi açan bir teknik direktörlük deneyimi oldu ve bu deneyim, kariyerimdeki bir sonraki mücadeleye hazırlanmamda beni şüphesiz daha güçlü kılacak."
Kısa süren görev aniden sona erdi
Braintree Town’a karşı 1-0 kaybedilen sezon öncesi hazırlık maçı, Defoe’nun Woking’in başında çıktığı dokuzuncu ve son maçı oldu. Seçkin futbol kariyeri boyunca 305 gol atan eski forvet, daha önce Rangers ve Tottenham'ın akademisinde geçici antrenörlük görevlerinde bulunarak A takım teknik direktörlüğüne hazırlanmıştı. Woking'deki görevi 116 gün sonra erken sona ermiş olsa da, üst düzey teknik direktörlükteki bu ilk deneyiminin, teknik direktörlük kariyerinin bir sonraki aşaması için değerli bir basamak olması bekleniyor.
- Pro Sports Images
Woking yeni bir lider arıyor
Bu ani ayrılış, Woking’i Sutton United ile oynayacağı Ulusal Lig açılış maçı öncesinde zor bir duruma soktu. The Cards yönetimi, sezon öncesi hazırlık döneminin kritik bir aşamasında teknik direktörünü kaybetmesinin ardından, yerine geçecek bir teknik direktör bulmak için artık hızlı hareket etmek zorunda. Öte yandan Defoe’nun, bir A takımın başında geçirdiği ilk tam sezonundan önemli dersler çıkardıktan sonra, teknik direktörlük konusunda seçeneklerini değerlendirmesi bekleniyor.
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