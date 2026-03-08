"Devam edecek kadar iyi hissettim" - Raheem Sterling, Feyenoord'da ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmasına rağmen sadece 63 dakika oynayabilmesine rağmen "eski seviyesine dönmeye" kararlı

Feyenoord teknik direktörü Robin van Persie, maçın başlamasından önce Sterling'in muhtemelen sadece yaklaşık bir devre oynayabileceğini belirtmişti. Ancak, 82 kez İngiltere milli takımında forma giyen oyuncu, devre arasından sonra da sahada kalmasına izin verildi ve sonunda maçın 63. dakikasında yerini bıraktı. Onun iş yükünün bu kadar dikkatli bir şekilde yönetilmesi, teknik ekibin Şubat ayında bedelsiz transferle gelen eski City kanat oyuncusunu çok erken zorlamaktan çekindiğini gösteriyor.

Maç kaotik bir şekilde geçti ve konuk takım, olabileceklerin farkına vardı. Sterling, "Kazanmak isterdik" diye devam etti. "Performansımızla ilgili karışık duygularımız var. Çok tutarsızdı, ama zaman zaman çok da iyiydi. Eski seviyeme dönmek istiyorum. Bizim tarafımızdan güzel bir ataktı. Bunun üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz, sonra daha fazlası gelecektir."