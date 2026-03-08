AFP
Çeviri:
"Devam edecek kadar iyi hissettim" - Raheem Sterling, Feyenoord'da ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmasına rağmen sadece 63 dakika oynayabilmesine rağmen "eski seviyesine dönmeye" kararlı
Sterling için acı tatlı bir ilk maç
ESPN'ye göre, Sterling maçın bitiminden sonra "Devam edecek kadar iyi hissediyordum, ama bu koçun kararı" dedi. Forvet, 3-3'lük beraberlik golünün hazırlık aşamasında önemli bir rol oynadı, ancak 90 dakika boyunca sahada kalamadığı için hayal kırıklığını gizleyemedi. "Her oyuncu sahada kalmak ister. Saha içinde kalmak istersiniz. Bunun henüz mümkün olmaması anlaşılabilir bir durum. Bu, doğru yönde atılmış yeni bir adım."
Van Persie, Sterling'in iş yükünü yönetiyor
Feyenoord teknik direktörü Robin van Persie, maçın başlamasından önce Sterling'in muhtemelen sadece yaklaşık bir devre oynayabileceğini belirtmişti. Ancak, 82 kez İngiltere milli takımında forma giyen oyuncu, devre arasından sonra da sahada kalmasına izin verildi ve sonunda maçın 63. dakikasında yerini bıraktı. Onun iş yükünün bu kadar dikkatli bir şekilde yönetilmesi, teknik ekibin Şubat ayında bedelsiz transferle gelen eski City kanat oyuncusunu çok erken zorlamaktan çekindiğini gösteriyor.
Maç kaotik bir şekilde geçti ve konuk takım, olabileceklerin farkına vardı. Sterling, "Kazanmak isterdik" diye devam etti. "Performansımızla ilgili karışık duygularımız var. Çok tutarsızdı, ama zaman zaman çok da iyiydi. Eski seviyeme dönmek istiyorum. Bizim tarafımızdan güzel bir ataktı. Bunun üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz, sonra daha fazlası gelecektir."
Ueda, Breda'daki heyecan verici maçta parladı
Sterling, takım arkadaşı Ayase Ueda'nın gölgesinde kaldı. Japon forvet, iki gol atarak sezon gol sayısını yirmiye çıkardı. İlk golünü Anis Hadj Moussa'nın köşe vuruşundan kafayla attı ve takvim yılının başından beri süren gol orucunu sonlandırdı. Ueda daha sonra ikinci golünü, çapraz direğin altından seken akıllı bir kafa vuruşuyla attı.
Maç, NAC Breda'nın inatçı direnişiyle karşılıklı gollerle devam etti. Kamal Sowah, Boyd Lucassen ve eski Premier League yıldızı Andre Ayew'in golleri, ev sahibi takımın beraberliği garantilemesini sağladı. Maçın son dakikalarında NAC'den Leo Greiml'in kırmızı kart görmesine ve Feyenoord'un baskısına rağmen, Feyenoord deplasmanda tek puanla yetinmek zorunda kaldı.
Sırada ne var?
Sterling için odak noktası artık Feyenoord'un sezonu iyi bir şekilde bitirmek için gereken tutarlılığı sağlamaya kaydı. Rat Verlegh Stadion'da 3-3 berabere kalan maç, takımın yaratıcı potansiyelini ve savunmadaki zayıflıklarını ortaya koydu. Sterling gibi kaliteli bir oyuncuyu takıma entegre etmek, Feyenoord'un Eredivisie'de ikinci sıradaki yerini korumakla görevli Van Persie için öncelikli bir konu olmaya devam ediyor. PSV, zirvede 19 puan farkla liderliğini sürdürürken, şampiyonluğu garantilemiş durumda. Sterling, Feyenoord'un önümüzdeki Pazar günü Excelsior ile oynayacağı maçta yine ilk 11'de yer almayı umuyor.
