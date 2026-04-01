Said El Mala
Dev transfer tehlike altında mı? 1. FC Köln, Said El Mala için transfer ücretini görünüşe göre çok büyük ölçüde artırdı

Almanya U21 milli takımında milli maç arası sırasında gösterdiği güçlü performansların ardından, 1. FC Köln, Said El Mala için istediği bedeli yukarı doğru revize etmiş görünüyor.

Sport Bild'in haberine göre, Effzeh yetkilileri bu hücum ustası için artık 50 milyon euro transfer ücreti talep ediyor.

  • Brighton & Hove Albion'un El Mala'ya ilgisi uzun süredir konuşuluyordu, ancak geçtiğimiz haftalarda İngiliz kulüp, 19 yaşındaki oyuncu için Köln yetkililerine sunduğu birkaç teklifle reddedilmişti.

    Şimdi, bu yıldız oyuncuyu konu alan transfer pazarlıkları yeniden başlayabilir. Kişisel düzeyde Brighton ve El Mala'nın zaten bir anlaşmaya vardığı söyleniyor, ancak Seagulls'un 35 milyon Euro'dan fazla bir rakam ödemek istemediği bildiriliyor.

    Bu arada, Said El Mala için Köln'e kapı çalan tek İngiliz kulübü Brighton değil. Diğer kulüpler arasında Chelsea'nin de ilgilendiği söyleniyor. Sport-Bild'in haberine göre, oyuncu tarafı yeni görüşmelere hazırlanmak için gelecekte tekrar profesyonel danışmanlık almayı ve bir menajer tutmayı düşünüyor. 19 yaşındaki oyuncu, birkaç haftadır ailesi tarafından menajerlik yapılıyor.

    • Reklam
    Köln, milli maç arası sırasında El Mala konusunda nasıl bir yol izleyeceğine karar verecek

    Köln tarafında ise aceleye gerek yok. Son dönemdeki kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Lukas Kwasniok'un görevine son verilmesi ve Rene Wagner'in yeni teknik direktör olarak atanmasının ardından, milli maç arası sırasında El Malas konusunda bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varılması hedefleniyor. Forvet oyuncusunun sözleşmesi zaten 2030 yılına kadar geçerli ve sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor.

    Bu bağlamda, El Mala'nın eski kulübü Viktoria Köln'den yüzde 10'luk yeniden satış payının da satın alındığı belirtiliyor. Bunun için Effzeh'in iki milyon euro ödediği anlaşılıyor.

    El Mala, Bundesliga'daki ilk sezonunda şu ana kadar her açıdan etkileyici bir performans sergiledi. 19 yaşındaki oyuncu, 27 maçta 10 gol ve 4 asist kaydetti.

  • Said El Mala: 1. FC Köln'deki istatistikleri

    Maçlar

    Goller

    Asistler

    Sarı Kartlar

    Kırmızı kartlar

    29

    10

    4

    3

    0


