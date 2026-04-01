Dev transfer tehlike altında mı? 1. FC Köln, Said El Mala için transfer ücretini görünüşe göre çok büyük ölçüde artırdı

Brighton & Hove Albion'un El Mala'ya ilgisi uzun süredir konuşuluyordu, ancak geçtiğimiz haftalarda İngiliz kulüp, 19 yaşındaki oyuncu için Köln yetkililerine sunduğu birkaç teklifle reddedilmişti.

Şimdi, bu yıldız oyuncuyu konu alan transfer pazarlıkları yeniden başlayabilir. Kişisel düzeyde Brighton ve El Mala'nın zaten bir anlaşmaya vardığı söyleniyor, ancak Seagulls'un 35 milyon Euro'dan fazla bir rakam ödemek istemediği bildiriliyor.

Bu arada, Said El Mala için Köln'e kapı çalan tek İngiliz kulübü Brighton değil. Diğer kulüpler arasında Chelsea'nin de ilgilendiği söyleniyor. Sport-Bild'in haberine göre, oyuncu tarafı yeni görüşmelere hazırlanmak için gelecekte tekrar profesyonel danışmanlık almayı ve bir menajer tutmayı düşünüyor. 19 yaşındaki oyuncu, birkaç haftadır ailesi tarafından menajerlik yapılıyor.