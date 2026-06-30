Detroit Pistons ile anlaşma sağlandı mı? Alman Avrupa Şampiyonası kahramanı, mutlaka NBA’ye gitmek istiyor

Bu arada, Detroit Pistons ile çok yıllık bir sözleşme konusunda henüz bir anlaşma sağlanamadı. Sırbistan’daki Meridian Sport, bunu Nisan ayı sonunda haber yapmıştı. Partizan Belgrad'da kariyerinin muhtemelen en iyi sezonunu geçiren Bonga, Avrupa piyasasının "en çok aranan isimlerinden" biri olarak görülüyor (BasketNews). Buna göre, EuroLeague'de şampiyonluk mücadelesi veren tüm takımlar, 26 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor; bunların arasında Barcelona, Panathinaikos ve Olympiakos da bulunuyor.

Bonga, EuroLeague’de maç başına ortalama 28 dakika sahada kalarak 10 sayı, 5,6 ribaund, 1,5 asist ve 0,9 top çalma ortalamaları yakaladı. Sezon boyunca bazı NBA takımlarının Bonga’yı gözüne kestirdiği söyleniyordu; ancak Bonga’nın 2027’ye kadar süren sözleşmesinde, sezon ortasında devreye sokulabilecek bir NBA çıkış maddesi bulunmuyor. Ancak bu durum artık sezon dışında değişecek, zira bu durumda bir NBA buyout’u için gerçekten bir şans var. Bonga’nın bedelinin 875.000 dolar olduğu iddia ediliyor.

Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic, Şubat ayında verdiği bir röportajda, uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncusunun önünü kesmek istemediğini açıklamıştı: "Partizan, kendi oyuncularının hedeflerine saygı duyar."