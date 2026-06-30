BasketNews’in haberine göre, dünyanın en iyi basketbol liginden bir takımda forma giymek, Alman Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası kahramanı için mutlak öncelik taşıyor. Ancak Bonga, nereye gideceğine dair kararını, Avrupa’dan gelen teklifleri NBA’den gelebilecek potansiyel tekliflerle karşılaştırmak amacıyla, serbest transfer döneminin Salı gecesi Çarşamba sabahına sarkan başlangıcına kadar beklemek istiyor.
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Detroit Pistons ile anlaşma sağlandı mı? Alman Avrupa Şampiyonası kahramanı, mutlaka NBA’ye gitmek istiyor
Bu arada, Detroit Pistons ile çok yıllık bir sözleşme konusunda henüz bir anlaşma sağlanamadı. Sırbistan’daki Meridian Sport, bunu Nisan ayı sonunda haber yapmıştı. Partizan Belgrad'da kariyerinin muhtemelen en iyi sezonunu geçiren Bonga, Avrupa piyasasının "en çok aranan isimlerinden" biri olarak görülüyor (BasketNews). Buna göre, EuroLeague'de şampiyonluk mücadelesi veren tüm takımlar, 26 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor; bunların arasında Barcelona, Panathinaikos ve Olympiakos da bulunuyor.
Bonga, EuroLeague’de maç başına ortalama 28 dakika sahada kalarak 10 sayı, 5,6 ribaund, 1,5 asist ve 0,9 top çalma ortalamaları yakaladı. Sezon boyunca bazı NBA takımlarının Bonga’yı gözüne kestirdiği söyleniyordu; ancak Bonga’nın 2027’ye kadar süren sözleşmesinde, sezon ortasında devreye sokulabilecek bir NBA çıkış maddesi bulunmuyor. Ancak bu durum artık sezon dışında değişecek, zira bu durumda bir NBA buyout’u için gerçekten bir şans var. Bonga’nın bedelinin 875.000 dolar olduğu iddia ediliyor.
Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic, Şubat ayında verdiği bir röportajda, uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncusunun önünü kesmek istemediğini açıklamıştı: "Partizan, kendi oyuncularının hedeflerine saygı duyar."
- AFP
Franz Wagner, Isaac Bonga'dan övgüyle bahsediyor: "O, birinci sınıf bir savunmacı"
En geç geçen yılki Avrupa Şampiyonası’ndaki olağanüstü performanslarından bu yana Bonga, NBA scoutlarının radarına yeniden girdi. 26 yaşındaki oyuncu, Türkiye’ye karşı oynanan final maçındaki muhteşem performansıyla taçlandırdığı olağanüstü bir turnuva geçirdi. Bonga, 20 sayı ve kusursuz üç sayı isabet oranı (4/4) ile DBB takımına şampiyonluğu kazandırdı.
Final maçından önce bile Franz Wagner hayranlığını dile getirmişti: “Bence son yıllarda elit bir savunmacı olduğunu, üçlükleri çok iyi attığını ve top elindeyken de oyun kurabildiğini gösterdi. Bu yüzden birçok NBA takımının onunla ilgileneceğine eminim.”
Almanya Milli Takımı Koçu Alex Mumbru da Şubat ayında DBB yıldızını bu adımı atmaya teşvik etmişti: "NBA’de ihtiyaç duyulan birçok niteliğe sahip." DBB koçu ayrıca şunları da açıkça belirtti: "O, NBA’ye ait."
Bonga, 2018 yılında ilk kez NBA’ye geçiş yapmıştı. Draftta Los Angeles Lakers, bu forveti 39. sıradan seçmişti. Bir yıl sonra, Anthony Davis karşılığında yapılan bir takas kapsamında Washington Wizards’a gönderildi.
ABD’nin başkentindeki takımda iki yıl ve 100’ün üzerinde maçın ardından, 2021/2022 sezonunda Toronto Raptors’a katıldı. Ancak orada kendini gösteremedi ve 2022 yazında Almanya’ya, Bundesliga’ya geri döndü. FC Bayern München ile iki yıl geçirdikten ve birçok şampiyonluk kazandıktan sonra Partizan Belgrad’a transfer oldu.
Isaac Bonga: NBA İstatistikleri
Sezon Takım Maçlar Dakika Sayı Ribaund Asistler 2021/2022 Toronto Raptors 15 4,6 0,8 0,5 0,3 2020/2021 Washington Wizards 40 10,8 2,0 1,6 0,6 2019/2020 Washington Wizards 66 18,9 5,0 3,4 1,2 2018/2019 Los Angeles Lakers 22 5,5 0,9 1,1 0,7