Destiny Udogie, Manchester United için ideal sol bek seçeneği olarak gösteriliyor; ancak eski İtalya milli oyuncusu, Sandro Tonali'ye Newcastle'da kalmasını tavsiye ediyor
Old Trafford'da İtalyan rüzgarı
Manchester United, Michael Carrick yönetiminde yaşanabilecek yeni bir döneme hazırlanırken, takımın savunma ve orta saha düzenleri hâlâ en önemli endişe kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Shaw’ın süregelen sakatlık sorunları nedeniyle dinamik bir sol bek arayışına giren Materazzi, Tottenham’dan Udogie’nin taktiksel açıdan ideal bir seçim olduğunu öne sürdü. Aynı zamanda, tecrübeli Casemiro'nun geleceği de gündemde yer alıyor ve teknik direktörlük durumu istikrar kazanırsa Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini uzatabileceği öne sürülüyor. Materazzi, Tonali'nin Red Devils'a katılma olasılığı konusunda da görüş bildirdi; oyuncunun "yıldız" niteliğini kabul ederken, Tyneside'dan ayrılmasının etik olup olmadığını sorguladı.
Udogie, doğal halefi
Materazzi, Manchester’a transfer olmasının sadece United’a değil, Udogie’nin geleneksel kanat bek özelliklerini geliştirmesine olanak tanıyarak İtalya milli takımına da fayda sağlayacağına inanıyor. Eski Inter savunmacısı Hajper’e şunları söyledi: “Destiny Udogie, Manchester United’da Luke Shaw’un yerini alacak doğru oyuncu olur mu? Bence olur. Neden olmasın! Bence United'da Luke Shaw gibi kanatta oynasa daha iyi olur, içeriye doğru kesip girmesindense, çünkü İtalya için zaten Riccardo Calafiori, Gianluca Mancini ve Alessandro Bastoni var. İtalya için onun içeride değil, dışarda oynamasını görmek daha iyi olur."
Hırs yerine sadakat
Orta saha konusunda Materazzi, Tonali'nin Avrupa'daki herhangi bir üst düzey takıma kolayca girebilecek yeteneğine rağmen St James' Park'ta kalmasını istediğini dile getirdi. 10 aylık cezasının ardından sahalara dönen oyuncunun, Magpies taraftarlarıyla kurduğu bağın rakip dev kulüplerin cazibesinden daha ağır basması gerektiğini vurguladı.
Materazzi şunları ekledi: "Sandro Tonali, İtalya ve İngiltere'deki herhangi bir takımda oynayabilir, ancak Newcastle United'da kalmak isteyip istemediğine karar vermesi gerekiyor çünkü kulüp ona inandı. Şehir, taraftarlar ve kulüp ona inandı ve onun yanında durdu. O da bunu düşünmeli, sadece Arsenal, Liverpool veya Manchester United'da oynayabilir mi diye düşünmemeli. Newcastle'da kalmasını ve mirasını inşa etmesini istiyorum."
Karar verici bir yaz transfer dönemi
Transfer dönemi yaklaşırken United, 2030 yılına kadar süren uzun vadeli sözleşmesine rağmen şu anda 17. sırada küme düşme tehlikesiyle boğuşan Tottenham'da forma giymeye devam eden Udogie'yi kadrosuna katıp katmayacağına karar vermek zorunda. Ağustos 2022'de Udinese'den transfer edilen İtalyan savunma oyuncusu, Spurs için hayati bir değerken, Tonali ise bu sezon 47 maça çıkıp 10 gol katkısı sağlayarak Newcastle orta sahasının temel taşlarından biri haline geldi. Orta saha oyuncusunun Magpies ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olduğu için, United'ın önümüzdeki geçiş dönemini başarıyla atlatabilmesi için istikrarlı bir kadro oluşturması gerekiyor.