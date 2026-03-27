Destiny Udogie, Manchester United için ideal sol bek seçeneği olarak gösteriliyor; ancak eski İtalya milli oyuncusu, Sandro Tonali'ye Newcastle'da kalmasını tavsiye ediyor

Orta saha konusunda Materazzi, Tonali'nin Avrupa'daki herhangi bir üst düzey takıma kolayca girebilecek yeteneğine rağmen St James' Park'ta kalmasını istediğini dile getirdi. 10 aylık cezasının ardından sahalara dönen oyuncunun, Magpies taraftarlarıyla kurduğu bağın rakip dev kulüplerin cazibesinden daha ağır basması gerektiğini vurguladı.

Materazzi şunları ekledi: "Sandro Tonali, İtalya ve İngiltere'deki herhangi bir takımda oynayabilir, ancak Newcastle United'da kalmak isteyip istemediğine karar vermesi gerekiyor çünkü kulüp ona inandı. Şehir, taraftarlar ve kulüp ona inandı ve onun yanında durdu. O da bunu düşünmeli, sadece Arsenal, Liverpool veya Manchester United'da oynayabilir mi diye düşünmemeli. Newcastle'da kalmasını ve mirasını inşa etmesini istiyorum."