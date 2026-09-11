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Destan bitti mi? Man Utd'nin hedefi Lewis Hall, Old Trafford'a transfer söylentilerine son noktayı koyan yeni uzun vadeli Newcastle sözleşmesine imza attı
Newcastle, Hall’ın uzun vadeli geleceğini güvence altına aldı
United'ın savunmaya takviye arayışı, Newcastle'ın Hall'un geleceğini kulübe bağladığını doğrulamasının ardından önemli bir engelle karşılaştı. Newcastle United'da kısa sürede takımın kilit parçalarından biri haline gelen yetenekli 22 yaşındaki oyuncu, ESPN'e göre kendisini 2031'e kadar Tyneside'da tutacak bir sözleşmeye imza attı.
Genç savunmacı, St James' Park'ın ışıkları altında kalış süresini uzatmaktan duyduğu büyük gururu dile getirdi. Hall, Newcastle'ın resmi internet sitesine şunları söyledi: "Kesinlikle çok mutluyum. Bu gerçekten gurur verici bir an. Bu kulüp için oynamak ve taraftarları temsil etmek büyük bir zevk. Bunun onlar için ne kadar anlam ifade ettiğini biliyorum. Buradaki taraftar grubu ve aldığımız destek, ister St. James' Park'ta ister deplasmanda olsun, bence ligin en iyisi. Yüzlerinde mutluluk oluşturabilmek benim için büyük bir şey.
"Kulüple ailevi bir bağım da var ve bu hepimiz için inanılmaz derecede önemli. Oynama nedenlerimin başında ailemi gururlandırmak geliyor ve Newcastle United formasıyla oynadığımı görmenin onlar için ne kadar anlam ifade ettiğini biliyorum."
- Getty Images Sport
Carrick'in transfer planları bozuldu
United ve teknik direktör Michael Carrick için bu gelişme, kadroyu yeniden kurma çabalarında büyük bir geri adım anlamına geliyor. Manchester United, özellikle bu pozisyondaki tecrübeli seçeneklerin giderek azalması nedeniyle, sol kanattaki boşluğu doldurmak için eski Chelsea oyuncusunu birincil hedef olarak belirlemişti. Haberlerde kısa süre önce Newcastle'ın yazın daha erken bölümünde Hall için yapılan bir girişimi açıkça reddettiği öne sürülmüştü ve bu yeni sözleşme, onu yakın gelecekte Old Trafford'a getirmeye dair kalan tüm umutları fiilen sona erdiriyor.
Savunmacının önceki sözleşmesinin 2029'a kadar sürmesi planlanıyordu, ancak Newcastle, Premier League'deki rakip kulüplerin ilgisini savuşturmak için oyuncunun hizmetlerini daha da uzun süre güvence altına almak adına hızlı davrandı. Hall, kulübün gidişatı konusunda iyimserliğini koruyor ve şunları ekledi: "Burası olmak için gerçekten çok iyi bir yer. Sezona başlama şeklimizden gerçekten memnunuz, özellikle de yeni hocanın ve teknik ekibin gelmesiyle birlikte, ve bence çok büyük şeyler başarmaya devam edebiliriz."
Tyneside'da yeni bir çekirdek inşa etmek
Hall'a yeni bir sözleşme verilmesi kararı, Newcastle'ın yaz boyunca yaşanan çok sayıda yüksek profilli ayrılığın ardından rekabet gücünü korumaya yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası. Bruno Guimarães, Sandro Tonali ve Anthony Gordon gibi isimlerin kulüpten ayrılmasıyla birlikte yönetim, yükselen yerli yeteneklerini elde tutmanın hayati önem taşıdığını düşündü.
Newcastle'ın sportif direktörü Ross Wilson, hafta başında şu ifadeleri kullandı: "Premier League'de başarılı bir kulüp olmak istiyorsanız, oyuncu alıp satmanız gerekir ve bunu yapmazsanız büyük ihtimalle Premier League'de başarılı bir kulüp olamazsınız." Newcastle, Hall'u kadroda tutarak en umut verici değerlerinden birinin artık piyasada bulunmamasını sağladı ve ocak transfer dönemi yaklaşırken Manchester United'ı savunma takviyesi için başka seçeneklere yöneltti.
- Getty Images Sport
Old Trafford'da savunma ikilemi
Manchester United'ın öncelikli hedefini kadrosuna katamaması, Carrick'i önemli bir kadro seçimi sıkıntısıyla baş başa bıraktı. Kulüp şu anda sol bekteki kadro derinliği eksikliğiyle uğraşıyor ve sakatlık geçmişi teknik ekip için kalıcı bir endişe kaynağı olmaya devam eden Luke Shaw'a büyük ölçüde bel bağlıyor. United, Andrey Santos ve Youri Tielemans gibi isimleri kadrosuna katarak transfer piyasasında aktif olsa da, sol bek pozisyonu gelişim gösteren bir kadroda hâlâ göze çarpan bir eksik olarak duruyor.
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