United'ın savunmaya takviye arayışı, Newcastle'ın Hall'un geleceğini kulübe bağladığını doğrulamasının ardından önemli bir engelle karşılaştı. Newcastle United'da kısa sürede takımın kilit parçalarından biri haline gelen yetenekli 22 yaşındaki oyuncu, ESPN'e göre kendisini 2031'e kadar Tyneside'da tutacak bir sözleşmeye imza attı.

Genç savunmacı, St James' Park'ın ışıkları altında kalış süresini uzatmaktan duyduğu büyük gururu dile getirdi. Hall, Newcastle'ın resmi internet sitesine şunları söyledi: "Kesinlikle çok mutluyum. Bu gerçekten gurur verici bir an. Bu kulüp için oynamak ve taraftarları temsil etmek büyük bir zevk. Bunun onlar için ne kadar anlam ifade ettiğini biliyorum. Buradaki taraftar grubu ve aldığımız destek, ister St. James' Park'ta ister deplasmanda olsun, bence ligin en iyisi. Yüzlerinde mutluluk oluşturabilmek benim için büyük bir şey.

"Kulüple ailevi bir bağım da var ve bu hepimiz için inanılmaz derecede önemli. Oynama nedenlerimin başında ailemi gururlandırmak geliyor ve Newcastle United formasıyla oynadığımı görmenin onlar için ne kadar anlam ifade ettiğini biliyorum."















