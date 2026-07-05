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Deschamps’ın annesine yönelik hakaret… Paraguaylı teknik direktör, bu rezil suçlamaya yanıt verdi

Paraguay - Fransa
Paraguay
Fransa
Dünya Kupası
D. Deschamps
G. Alfaro
Paraguay
Fransa

Fransa milli takımının teknik direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası çeyrek finalinde Paraguay ile oynanan maç sırasında sarf edilen bazı sözlerin tüm sınırları aştığını ima etti; bu da, rakip takımın yedek kulübesinden annesine hakaret edildiği izlenimini uyandırdı.

Fransa, Kylian Mbappé’nin penaltıdan attığı tek golle Paraguay’ı zorlu bir maçın ardından mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi.

RMC Sport'un haberine göre, Deschamps basın toplantısında "Yedek kulübesinden gelen hakaretleri, özellikle de bazılarını duymamayı dilerdim" dedi.

Haberde, Deschamps’ın açıklamalarının, maç sırasında Paraguaylı taraftarlardan hakaretlere maruz kaldığını ve bu sözlerin bazılarının, dolaylı ya da kasıtsız da olsa, yakın zamanda vefat eden annesine yönelik olabileceğini ima ettiği belirtildi.

Birkaç dakika sonra Paraguay teknik direktörü Gustavo Álvaro’ya bu soru doğrudan yöneltildi; Álvaro ise “Maçın bitiş düdüğünden sonra ilk yaptığım şey Deschamps’ın yanına gitmekti. Ona finale kalmasını ve Dünya Kupası’nı kazanmasını diledim. Maçtan önce de ona harika bir takımı olduğunu söylemiştim” diye yanıt verdi.

Alvaro sözlerine şöyle devam etti: “Bu, her iki tarafın da kendi silahlarını kullandığı bir mücadeledir.” Bununla birlikte Paraguay teknik direktörü, oyuncularının izlediği taktiği savundu.

“Futbol, çatışma ve birebir mücadelelere dayalı bir spor. Ancak her şey saha içinde başlar ve biter. Sürtüşmelerin, müdahalelerin ve gerginliklerin olması doğaldır; bu oyunun bir parçasıdır. Ancak biz hiçbir şekilde düşmanca bir tavır sergilemedik” dedi.

"Belki Mbappé ya da diğer oyuncularla bazı olaylar yaşandı. Belki o da maç sırasında bazı şeyler söylemiştir. Benim için saha, her iki tarafın da kendi silahlarını kullandığı bir savaş alanıdır. Her şey saha içinde doğar, her şey saha içinde biter ve maç bittiğinde her şey sona erer" diye ekledi.

  • Paraguay v France: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Asla gerçekleşmemiş bir şey için özür dilemeyeceğim

    Deschamps’ın annesine hakaret edilme olasılığı hakkında daha ayrıntılı bir şekilde sorulduğunda, Álvaro bunu asla kabul etmeyeceğini vurguladı ve “Hayır, kesinlikle olmaz. Futbolda bu seviyeye inemeyiz. Asla. Maç sırasında oyuncular arasında geçen sözlü atışmayı kastettiğinizi sanmıştım” dedi.

    Ve şöyle vurguladı: “Deschamps’a büyük saygı duyuyorum ve onu çok takdir ediyorum. Evet, itirazlar oldu, özellikle video teknolojisiyle ilgili; kimisi penaltı istedi, kimisi istemedi. Ancak açıkçası, bu tür hakaretleri hiç duymadım. Birlikte çalıştığım teknik ekibi tanıdığım için, hiçbirinin bu şekilde davranmayacağından eminim.”

    Paraguay teknik direktörü, başından beri gerçekleşmediğini reddettiği bir olay için özür dilemeyi reddederken, herhangi bir kişisel hakaretin kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı.

    “Futbol savaş değildir. Bildiğim kadarıyla hiç gerçekleşmemiş bir şey için özür dilemeyeceğim. Ancak bu tür davranışlara tamamen karşıyım. Eğer bu tür sözler duymuş olsaydım, hemen müdahale eden ilk kişi ben olurdum. Bu kesinlikle kabul edilemez bir durum ve ben bunu tamamen reddediyorum” diye ekledi.

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