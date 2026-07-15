Bu Dünya Kupası’nın ilk aşamasında Fransa, hem etkileyici hem de biraz saygısız bir şekilde, neredeyse oybirliğiyle tüm zamanların en güçlü milli takımı olarak kabul edilen 1970 Brezilya’sıyla karşılaştırılmıştı. “Galletti’lerin” muhteşem dörtlüsü Mbappé-Olise-Dembelé-Barcola (ya da Doué), Jairzinho, Pelé, Rivelino ve Tostão gibi mi? Tarih karşısında güncel gelişmeler hayır diyor: Yarı finalde İspanya’ya karşı “Mavi Takım”ın aldığı net yenilgi, Fransa’nın değerini yeniden belirliyor. Ve bugün en çok geçerli olan karşılaştırma, Brezilya’nın diğer iki turnuvasıyla, yani 1982 ve 2006 yıllarıyla yapılabilir; her ikisi de şampiyonluk favorisi olarak turnuvaya başlamış, ancak daha sonra Paolo Rossi’nin İtalya’sı ve Zinedine Zidane’ın Fransa’sı karşısında ağır yenilgilerle turnuvadan elenmişti.
Çeviri:
Deschamps’ın acı vedası, 1970 Brezilya’sından çok daha kötü: Fransa, 1982 Brezilya’sının akıbetini paylaştı
DESCHAMPS’IN BİLANÇOSU
Evet, Zidane. Büyük olasılıkla, 14 yılın ardından Fransa millitakımının başına geçecek olan Didier Deschamps’ın yerini o alacak. Deschamps’ın bilançosunda bir Dünya Kupası ve bir Uluslar Ligi şampiyonluğu (2018’de Hırvatistan’a karşı ve 2021’de İspanya’ya karşı) ilebir Dünya Kupası finali ve bir Avrupa Şampiyonası finali yenilgisi (2022’de penaltılarda Arjantin’e karşı ve 2016’da evinde Portekiz’e karşı) ile görevinden ayrılacak. Bu bilanço övgüye değer mi, yoksa eleştirilecek noktalar var mı? Elbette, bir Dünya Kupası şampiyonluğu sonsuza dek hatırlanan bir başarıdır ve Deschamps bunu iki kez başardı; önce futbolcu (ve kaptan) olarak, sonra da teknik direktör olarak. Ancak Fransa bu yıllarda çok şey kaybetti de; bu bilançoda özellikle ağır basan, Paris’te oynanan Avrupa Şampiyonası finalinde, maçın son bölümünde Cristiano Ronaldo’nun bile sahada olmadığı bir Portekiz takımına karşı alınan yenilgi ve dün Dallas’ta De la Fuente’nin İspanya’sına karşı alınan taze mağlubiyettir.
KARA CANAVAR
İspanya, Deschamps’ın Fransa’sının baş belası: La Roja’ya karşı üç yarı final, üç mağlubiyet. 2024’te Münih’te Avrupa Şampiyonası’nın son bir önceki turunda 2-1, geçen yıl Stuttgart’ta Uluslar Ligi’nde 5-4; İspanya o maçta skoru 5-1’e kadar bile getirmişti. Ve son olarak dün: sahada iki takım arasında görülen farka göre 2-0’lık skor bile çok düşük kaldı. De la Fuente, Deschamps’a bir ders verdi: İki orta saha oyuncusu (Rabiot ve Tchouaméni) ve dört yıldızdan oluşan kadro karşısında, Rodri, Fabian Ruiz ve Dani Olmo’nun yer aldığı İspanya için orta sahayı ve dolayısıyla maçı kontrol etmek çocuk oyuncağıydı.
KABUL
Maçın ardından Mbappé üzüntüsünü şöyle dile getirdi: "Maçın başında orta sahada hep üçe karşı iki kalıyorduk. İspanya karşısında bu durum zorlu: Rodri ve Fabian’ın oyun kurmak için çok fazla zamanı vardı. İşte orada, pres konusunda iletişimde başarısız olduk. Bence adam adama oynamalı ve onları bizimle birlikte koşmaya zorlamalıydık."
Deschamps ise hakemle ilgili yorumunun ötesinde (“Bir Dünya Kupası yarı finali için uygun mu?”), şunu itiraf etti: “Yenilgimizin ilk nedeni teknikti: onlar bizden üstündü. Hatalar yaptık ve bu seviyede işler böyledir, bunu söylemek acı verse de bedelini ödersiniz. Hayal kırıklığı çok büyük. Bugün İspanya bir adım önde olduğunu gösterdi.”
Acı bir yenilginin ardından acı bir açıklama: Ulusal bayram günü olan 14 Temmuz’da, yıldızlarla dolu Fransa takımı hayaline veda etti. Ve Deschamps, iki kupa kazanmış olsa da, aynı zamanda çok şey, belki de fazlasını kaybetmiş olarak görevinden ayrılıyor.
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