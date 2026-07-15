Deschamps’ın acı vedası, 1970 Brezilya’sından çok daha kötü: Fransa, 1982 Brezilya’sının akıbetini paylaştı

Maçın ardından Mbappé üzüntüsünü şöyle dile getirdi: "Maçın başında orta sahada hep üçe karşı iki kalıyorduk. İspanya karşısında bu durum zorlu: Rodri ve Fabian’ın oyun kurmak için çok fazla zamanı vardı. İşte orada, pres konusunda iletişimde başarısız olduk. Bence adam adama oynamalı ve onları bizimle birlikte koşmaya zorlamalıydık."





Deschamps ise hakemle ilgili yorumunun ötesinde (“Bir Dünya Kupası yarı finali için uygun mu?”), şunu itiraf etti: “Yenilgimizin ilk nedeni teknikti: onlar bizden üstündü. Hatalar yaptık ve bu seviyede işler böyledir, bunu söylemek acı verse de bedelini ödersiniz. Hayal kırıklığı çok büyük. Bugün İspanya bir adım önde olduğunu gösterdi.”





Acı bir yenilginin ardından acı bir açıklama: Ulusal bayram günü olan 14 Temmuz’da, yıldızlarla dolu Fransa takımı hayaline veda etti. Ve Deschamps, iki kupa kazanmış olsa da, aynı zamanda çok şey, belki de fazlasını kaybetmiş olarak görevinden ayrılıyor.



