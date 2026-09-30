The Sun'ın haberine göre, Man City'nin ana sponsoru son kararı takiben yasal işlem tehdidinde bulundu. Kulübün, dokuz yıllık bir dönem boyunca 900 milyon £'u gizlemek için "sahte" anlaşmalar kullandığı gerekçesiyle suçlu bulunmasının ardından, hava yolu şirketi sert bir açıklama yayımladı.

Etihad, "çıkarlarını korumak için ... ilgili hukuki danışmanlığa başvuracağını" doğruladı. Ayrıca sponsor, söz konusu dönem boyunca "hava yolunun uygunsuz ticari düzenlemelere herhangi bir şekilde karıştığını öne süren her türlü tespit, sonuç veya imayı kesin bir dille reddettiğini" belirtti.