AFP
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'Derin endişe içinde' - Manchester City sponsoru Premier League'e karşı yasal işlem tehdidinde bulundu
Sponsor hukuki tehditte bulundu
The Sun'ın haberine göre, Man City'nin ana sponsoru son kararı takiben yasal işlem tehdidinde bulundu. Kulübün, dokuz yıllık bir dönem boyunca 900 milyon £'u gizlemek için "sahte" anlaşmalar kullandığı gerekçesiyle suçlu bulunmasının ardından, hava yolu şirketi sert bir açıklama yayımladı.
Etihad, "çıkarlarını korumak için ... ilgili hukuki danışmanlığa başvuracağını" doğruladı. Ayrıca sponsor, söz konusu dönem boyunca "hava yolunun uygunsuz ticari düzenlemelere herhangi bir şekilde karıştığını öne süren her türlü tespit, sonuç veya imayı kesin bir dille reddettiğini" belirtti.
- Getty Images Sport
Zarar verici kamuoyu yansımaları
Birleşik Arap Emirlikleri’nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi, kararın ele alınış biçimi nedeniyle Premier League’i sert şekilde eleştirdi. Şirket, yayımlanan sansürlenmiş bulgularda hava yolunun adı geçmemesine rağmen durumun "Etihad için zarar verici sonuçlar doğurduğunu" öne sürdü.
Hava yolu şirketi, Premier League’in sonuçlara varılırken dayanılan bilgilerin "doğruluğunu ve adilliğini" teyit etmek için kendileriyle iletişime geçmediğini belirtti. Yönetim organını bilgileri seçici biçimde yayımladığı için azarlayan şirket, şunu da ekledi: "Etihad, bu konunun kamuoyuna aktarılma biçiminden derin endişe duyuyor."
Guardiola kulübe destek veriyor
Ortaya çıkan sonuçların hesabının verilmesini talep eden ana sponsor, şu ifadeleri kullandı: "Bu bulguların sunuluş biçiminin sonuçlarının sorumluluğunu Premier League üstlenmeli."
Manchester City, Abu Dhabi'nin kulübü devralmasından bu yana sekiz lig şampiyonluğu kazandı ve kulüp, gizlendiği iddia edilen 900 milyon sterlinlik fonla ilgili artan suçlamalar karşısında mutlak masumiyetini koruyor. Bu arada teknik direktör Pep Guardiola da kulüp sahiplerine güçlü destek verdi ve onlara her zamankinden daha fazla destek olduğunu belirterek, "Açık konuşayım: Bunu birlikte atlatacağız" dedi.
- AFP
Manchester City için sırada ne var?
Manchester City'nin suçlu bulunmasına karşı resmî bir itirazda bulunmak için 2 Ekim'e kadar süresi var. Kulüp, ticari ortakları ve Premier League arasındaki hukuki mücadeleler kızışırken, futbol dünyası sonunda hangi benzeri görülmemiş sportif yaptırımların uygulanacağını görmek için bekliyor.
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