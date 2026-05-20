"Derin bir alay hissetiyorum" - Dünya Kupası şampiyonu, Neymar'ın Brezilya'ya dönüşünü acımasızca "ucube gösterisi" olarak nitelendirdi

En yüksek sesle muhalefet eden isimlerden biri, 1998 Fransa Dünya Kupası şampiyonu Dugarry'dir; o, bu geri dönüşün etrafındaki coşkunun samimi olmaktan uzak olduğuna inanmaktadır. Dugarry, durumu bir "ucube gösterisi" olarak nitelendirerek, hem oyuncunun mirasına hem de Brezilya milli takımının şu anki prestijine karşı saygı eksikliği olduğunu vurgulamaktadır.

"Bu kutlamalar samimi değil. Neymar'ın seçilmesinin arkasında derin bir alay hissetiyorum. 'Turnuva başlamadan sakatlanacak' ya da 'Kilo almış' gibi sözler duymaya başladım. Bence birçok insan onu bir tür ucube gösterisine dönüştürüyor. Bu beni rahatsız ediyor. Neymar da buna katkıda bulunuyor," dedi Dugarry, RMC Sport'ta yaptığı bir açıklamada.