Getty Images Sport
Çeviri:
"Derin bir alay hissetiyorum" - Dünya Kupası şampiyonu, Neymar'ın Brezilya'ya dönüşünü acımasızca "ucube gösterisi" olarak nitelendirdi
Santos yıldızının tartışmalı geri dönüşü
Ancelotti'nin Neymar'ı 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil etme kararı, futbol dünyasında şiddetli bir tartışma başlattı. Uluslararası sahneden üç yıl uzak kalan 34 yaşındaki oyuncunun Selecao'ya dönüşü, başlangıçta ülkesindeki birçok taraftar tarafından coşkuyla karşılandı, ancak objektif gözlemciler arasında daha karamsar sesler de yükselmeye başladı. Eski Barcelona ve Paris Saint-Germain forvetinin son dansının romantizmi bazılarını cezbediyor olsa da, eleştirmenler bu tecrübeli oyuncunun fiziksel ve taktiksel olarak uygun olup olmadığını sorguluyor.
- AFP
Dugarry, 'samimiyetsiz' kutlamaları eleştirdi
En yüksek sesle muhalefet eden isimlerden biri, 1998 Fransa Dünya Kupası şampiyonu Dugarry'dir; o, bu geri dönüşün etrafındaki coşkunun samimi olmaktan uzak olduğuna inanmaktadır. Dugarry, durumu bir "ucube gösterisi" olarak nitelendirerek, hem oyuncunun mirasına hem de Brezilya milli takımının şu anki prestijine karşı saygı eksikliği olduğunu vurgulamaktadır.
"Bu kutlamalar samimi değil. Neymar'ın seçilmesinin arkasında derin bir alay hissetiyorum. 'Turnuva başlamadan sakatlanacak' ya da 'Kilo almış' gibi sözler duymaya başladım. Bence birçok insan onu bir tür ucube gösterisine dönüştürüyor. Bu beni rahatsız ediyor. Neymar da buna katkıda bulunuyor," dedi Dugarry, RMC Sport'ta yaptığı bir açıklamada.
Brezilya'nın spor standartlarına ilişkin sorular
Dugarry'ye göre, uzun bir aradan ve son dönemdeki form sorunlarının ardından Neymar'ın geri dönüşü, beş kez dünya şampiyonu olmuş bu takımın içindeki çok daha büyük bir sorunun belirtisidir. O, zirveden düşmüş bir oyuncuya güvenmenin, son yıllarda oyuncu havuzunun ya da yönetimin vizyonunun önemli ölçüde zayıfladığını gösterdiğini öne sürüyor.
"Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Neymar'ı kadroya almak, Brezilya'nın ne kadar dibe vurduğunu gösteriyor. Neymar'ı sıradan bir oyuncu olarak görmek bir yanılsamadır. Bu çocuğun takıma hala bir katkı sağlayabileceğine ikna olmadım," diye ekledi.
- AFP
2026 Dünya Kupası'na geri sayım başladı
Takım 27 Mayıs'ta Granja Comary'de toplanmaya hazırlanırken, Neymar'ın eleştirenlerini haksız çıkarmak için üzerindeki baskı çok büyük. Brezilya, Kuzey Amerika'ya gitmeden önce 31 Mayıs'ta Maracana'da Panama ile bir hazırlık maçı oynayacak. Ancelotti'nin takımı, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacak.