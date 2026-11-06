McInnes’ın yavaş başlangıcını geride bırakıp bırakamayacağı sorulan, NetBet Casino iş birliği kapsamında konuşan eski Rangers savunmacısı Ball, GOAL’e şunları söyledi: “Derek adına üzüldüm. Onu oldukça iyi tanıyorum. Sezon başlamadan hemen önce onunla konuşmuştum ve sezonu gerçekten dört gözle bekliyordu.

“Daha önce birçok kez Rangers’ın teknik direktörü olma fırsatı yakaladı ancak kişisel olarak doğru zaman olmadığını düşündüğü için teklifleri geri çevirdi. Sezonun başlangıcında ona çok üzüldüm. Takımda işler yolunda gitmiyordu, aralarına katılan yeni oyuncular vardı ama bence Derek’in oyuncularından beklediği mücadeleye ve tutkuya karşılık veremiyorlardı.

“Ama futbol ve spor böyle, işler çok hızlı değişebiliyor. Kısa aralıklarla art arda oynanan Old Firm derbilerinden olumlu sonuçlar alınca kulübün özgüveni, dinamikleri ve oyuncuların inancı tamamen değişiyor.

“Şimdi hâlâ biraz gerideler ama daha fazlasını gösteriyor, çok iyi performanslar sergiliyorlar. Hibernian’a karşı oynayacakları kupa finali de yaklaşıyor. Derek’in şu anda olmak istediği yer burası.

“İstediği futbolu oynatmak gibi bir hedefi olduğunu biliyor. Bence oyuncular artık Ibrox’ta oynamanın gerektirdiği seviyeye çıkıyor. Ibrox, ev sahibi taraftarlar ve takımın yanı sıra deplasman taraftarları ve takımı için de zor bir yer. Çünkü taraftarlar total futbol, mücadele ve kararlılık görmek istiyor. Rangers taraftarlarının talep ettiği oyun tarzını ortaya koymak zorundasınız.

“Önde oynayıp ikili mücadeleleri kazanmalısınız ama aynı zamanda o formayı giyecek yeteneğe sahip olduğunuzu göstermelisiniz. Artık bunu nihayet oturtuyorlar. Derek’in desteğiyle, umarım sonuna kadar gidebilirler.”