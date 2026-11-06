Derek McInnes'a ‘üzülen’ eski Rangers yıldızı, 11 maçtır yenilmeyen Old Firm devinin şampiyonluk yarışına girebileceğini düşünüyor
McInnes, Hearts'e şampiyonluk yaşatmaya çok yaklaştı
13 Aralık'taki bu büyük maçta rakip Hibernian olacak. McInnes, Rangers'ın başında ilk kupasını kazanmayı hedefliyor. Daha önce o bölgeden gelen teklifleri geri çevirmiş olsa da yaz aylarında Glasgow'a dönmeyi kabul etti.
Futbolculuk döneminde Ibrox'ta da forma giyen 55 yaşındaki teknik adam, geçen sezon Hearts'e sürpriz bir şampiyonluk yaşatmaya çok yaklaşmıştı. Edinburgh'da bir kez daha denemek yerine, en prestijli kupalar için sürekli mücadele eden Rangers'ta şansını denemeye karar verdi.
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Rangers, başlangıçtaki aksiliklerin ardından formunu buldu
Teknik direktörlük görevinde yoğun baskı altında çalışmak hiçbir zaman kolay değildir. Rangers da sezona biraz tutuk başlayınca kulübedeki isme yönelik rahatsız edici sorular gündeme geldi. Ancak bu konudaki endişeler son dönemde büyük ölçüde azaldı.
Rangers'ın son yenilgisini bulmak için 27 Ağustos'taki Jablonec ile oynadığı Konferans Ligi play-off maçına dönmek gerekiyor. Eylül ortasında ise ezeli rakibi Celtic karşısında sekiz gün içinde aldığı iki galibiyet takımın moralini yükseltti.
Rangers, şu anda Premiership puan tablosunda ikinci sırada. Bir maçı eksik olan takım, Celtic'in dört puan gerisinde ve 2026-27 sezonunda birden fazla kulvarda somut başarılar elde etmenin hayalini kurmaya başladı.
McInnes ilk sezonunda kupa zaferlerinin tadını çıkaracak mı?
McInnes’ın yavaş başlangıcını geride bırakıp bırakamayacağı sorulan, NetBet Casino iş birliği kapsamında konuşan eski Rangers savunmacısı Ball, GOAL’e şunları söyledi: “Derek adına üzüldüm. Onu oldukça iyi tanıyorum. Sezon başlamadan hemen önce onunla konuşmuştum ve sezonu gerçekten dört gözle bekliyordu.
“Daha önce birçok kez Rangers’ın teknik direktörü olma fırsatı yakaladı ancak kişisel olarak doğru zaman olmadığını düşündüğü için teklifleri geri çevirdi. Sezonun başlangıcında ona çok üzüldüm. Takımda işler yolunda gitmiyordu, aralarına katılan yeni oyuncular vardı ama bence Derek’in oyuncularından beklediği mücadeleye ve tutkuya karşılık veremiyorlardı.
“Ama futbol ve spor böyle, işler çok hızlı değişebiliyor. Kısa aralıklarla art arda oynanan Old Firm derbilerinden olumlu sonuçlar alınca kulübün özgüveni, dinamikleri ve oyuncuların inancı tamamen değişiyor.
“Şimdi hâlâ biraz gerideler ama daha fazlasını gösteriyor, çok iyi performanslar sergiliyorlar. Hibernian’a karşı oynayacakları kupa finali de yaklaşıyor. Derek’in şu anda olmak istediği yer burası.
“İstediği futbolu oynatmak gibi bir hedefi olduğunu biliyor. Bence oyuncular artık Ibrox’ta oynamanın gerektirdiği seviyeye çıkıyor. Ibrox, ev sahibi taraftarlar ve takımın yanı sıra deplasman taraftarları ve takımı için de zor bir yer. Çünkü taraftarlar total futbol, mücadele ve kararlılık görmek istiyor. Rangers taraftarlarının talep ettiği oyun tarzını ortaya koymak zorundasınız.
“Önde oynayıp ikili mücadeleleri kazanmalısınız ama aynı zamanda o formayı giyecek yeteneğe sahip olduğunuzu göstermelisiniz. Artık bunu nihayet oturtuyorlar. Derek’in desteğiyle, umarım sonuna kadar gidebilirler.”
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Premiership şampiyonluğunu getiren son teknik direktör Gerrard
Rangers, kasım ayındaki millî maç arasına cumartesi günü St Mirren deplasmanında oynayacağı karşılaşmanın ardından girecek. Bu maç, takıma yakaladığı ivmeyi ve ortak inancı sürdürmefırsatı daha sunacak.
Mesajını ve felsefesini takıma benimseten McInnes'in yüzü yeniden gülüyor. Şimdi hedef, takvim yılının sonuna kadar güçlü bir şekilde ilerlemek, bu süreçte bir kupa kazanmak ve Steven Gerrard'ın 2020-21 sezonundaki unutulmaz zaferinden bu yana ilk kez en üst ligde şampiyonluk mücadelesi vermeye başlamak.
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