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Derek McInnes Rangers 2026-27Getty
Chris Burton
Çeviri:

Derek McInnes'a ‘üzülen’ eski Rangers yıldızı, 11 maçtır yenilmeyen Old Firm devinin şampiyonluk yarışına girebileceğini düşünüyor

Rangers
D. McInnes
Premiership
St. Mirren - Rangers

Michael Ball, yakın arkadaşı Derek McInnes'in Rangers'daki görevine zorlu bir başlangıç yapmasını gördüğünde onun adına “üzüldüğünü” GOAL'e söyledi. Ancak iki Old Firm derbisi galibiyetinin de yer aldığı 11 maçlık yenilmezlik serisinin ardından şampiyonluk mücadelesi yeniden konuşulmaya başlandı. İskoçya Lig Kupası'nda finale çıkılmasıyla birlikte önemli bir kupa kazanma ihtimali de yeniden gündemde.

Gelecek maçlar
MIR

MIR

Premiership

07 Kas 2026

RAN

RAN

  • McInnes, Hearts'e şampiyonluk yaşatmaya çok yaklaştı

    13 Aralık'taki bu büyük maçta rakip Hibernian olacak. McInnes, Rangers'ın başında ilk kupasını kazanmayı hedefliyor. Daha önce o bölgeden gelen teklifleri geri çevirmiş olsa da yaz aylarında Glasgow'a dönmeyi kabul etti.

    Futbolculuk döneminde Ibrox'ta da forma giyen 55 yaşındaki teknik adam, geçen sezon Hearts'e sürpriz bir şampiyonluk yaşatmaya çok yaklaşmıştı. Edinburgh'da bir kez daha denemek yerine, en prestijli kupalar için sürekli mücadele eden Rangers'ta şansını denemeye karar verdi.

  • Rangers 2026-27 Derek McInnesGetty

    Rangers, başlangıçtaki aksiliklerin ardından formunu buldu

    Teknik direktörlük görevinde yoğun baskı altında çalışmak hiçbir zaman kolay değildir. Rangers da sezona biraz tutuk başlayınca kulübedeki isme yönelik rahatsız edici sorular gündeme geldi. Ancak bu konudaki endişeler son dönemde büyük ölçüde azaldı.

    Rangers'ın son yenilgisini bulmak için 27 Ağustos'taki Jablonec ile oynadığı Konferans Ligi play-off maçına dönmek gerekiyor. Eylül ortasında ise ezeli rakibi Celtic karşısında sekiz gün içinde aldığı iki galibiyet takımın moralini yükseltti.

    Rangers, şu anda Premiership puan tablosunda ikinci sırada. Bir maçı eksik olan takım, Celtic'in dört puan gerisinde ve 2026-27 sezonunda birden fazla kulvarda somut başarılar elde etmenin hayalini kurmaya başladı.

  • McInnes ilk sezonunda kupa zaferlerinin tadını çıkaracak mı?

    McInnes’ın yavaş başlangıcını geride bırakıp bırakamayacağı sorulan, NetBet Casino iş birliği kapsamında konuşan eski Rangers savunmacısı Ball, GOAL’e şunları söyledi: “Derek adına üzüldüm. Onu oldukça iyi tanıyorum. Sezon başlamadan hemen önce onunla konuşmuştum ve sezonu gerçekten dört gözle bekliyordu.

    “Daha önce birçok kez Rangers’ın teknik direktörü olma fırsatı yakaladı ancak kişisel olarak doğru zaman olmadığını düşündüğü için teklifleri geri çevirdi. Sezonun başlangıcında ona çok üzüldüm. Takımda işler yolunda gitmiyordu, aralarına katılan yeni oyuncular vardı ama bence Derek’in oyuncularından beklediği mücadeleye ve tutkuya karşılık veremiyorlardı.

    “Ama futbol ve spor böyle, işler çok hızlı değişebiliyor. Kısa aralıklarla art arda oynanan Old Firm derbilerinden olumlu sonuçlar alınca kulübün özgüveni, dinamikleri ve oyuncuların inancı tamamen değişiyor.

    “Şimdi hâlâ biraz gerideler ama daha fazlasını gösteriyor, çok iyi performanslar sergiliyorlar. Hibernian’a karşı oynayacakları kupa finali de yaklaşıyor. Derek’in şu anda olmak istediği yer burası.

    “İstediği futbolu oynatmak gibi bir hedefi olduğunu biliyor. Bence oyuncular artık Ibrox’ta oynamanın gerektirdiği seviyeye çıkıyor. Ibrox, ev sahibi taraftarlar ve takımın yanı sıra deplasman taraftarları ve takımı için de zor bir yer. Çünkü taraftarlar total futbol, mücadele ve kararlılık görmek istiyor. Rangers taraftarlarının talep ettiği oyun tarzını ortaya koymak zorundasınız.

    “Önde oynayıp ikili mücadeleleri kazanmalısınız ama aynı zamanda o formayı giyecek yeteneğe sahip olduğunuzu göstermelisiniz. Artık bunu nihayet oturtuyorlar. Derek’in desteğiyle, umarım sonuna kadar gidebilirler.”

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  • Derek McInnes Rangers 2026-27 celebrationGetty

    Premiership şampiyonluğunu getiren son teknik direktör Gerrard

    Rangers, kasım ayındaki millî maç arasına cumartesi günü St Mirren deplasmanında oynayacağı karşılaşmanın ardından girecek. Bu maç, takıma yakaladığı ivmeyi ve ortak inancı sürdürmefırsatı daha sunacak.

    Mesajını ve felsefesini takıma benimseten McInnes'in yüzü yeniden gülüyor. Şimdi hedef, takvim yılının sonuna kadar güçlü bir şekilde ilerlemek, bu süreçte bir kupa kazanmak ve Steven Gerrard'ın 2020-21 sezonundaki unutulmaz zaferinden bu yana ilk kez en üst ligde şampiyonluk mücadelesi vermeye başlamak.

Gelecek maçlar
MIR

MIR

Premiership

07 Kas 2026

RAN

RAN