Oyuna, sağlık ekiplerinin Meister'la ilgilenebilmesi için yaklaşık yedi dakika ara verilirken, Pride Park'a ağır bir sessizlik çöktü. Eski Pisa oyuncusunu tünele doğru taşımak için sedye sonunda sahaya getirildiğinde ise bu sessizlik, duygusal bir birlik anında hem ev sahibi hem de deplasman taraftarlarının yükselen ayakta alkışlarıyla yerini bambaşka bir atmosfere bıraktı.

Meister oyundan çıkarken, büyük çekişmeye sahne olan Midlands derbisinde skor 1-1 eşitti. Bobby Clark, 40. dakikada Rams'i önce öne geçirmiş ve ev sahibi tribünlerde büyük sevinç yaratmıştı. Ancak bu üstünlük kısa sürdü; Carlos Vicente, yalnızca iki dakika sonra Birmingham City'ye beraberliği getirdi.