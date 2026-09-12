Getty Images Sport
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Derby'nin kiralık yıldızı Henrik Meister, Birmingham'a yenildikleri maçta topla ilgisi olmayan bir pozisyonda yere yığıldıktan sonra sedyeyle kenara alındı
Pride Park'ta üzücü görüntüler
Derby County ile Birmingham City arasındaki Championship karşılaşmasına, Meister'ı ilgilendiren ciddi bir sağlık endişesi gölge düşürdü. John Eustace'ın takımında iç sahadaki ilk 11 başlangıcını yapan 22 yaşındaki Danimarkalı forvet, hava topu mücadelesinde aldığı darbenin kısa süre sonrasında ikinci yarının başlarında topsuz alanda yere yığıldı.
Meister, geçen hafta sonu West Ham karşısında alınan 3-0'lık yenilgide Rams formasıyla ilk maçına çıkmıştı; kulübe, Pisa ile zorlu bir sezon geçirdikten sonra katılmıştı. Danimarkalı hücum oyuncusu geçen sezon İtalyan ekipte tüm kulvarlarda 29 maça çıktı ve iki gol attı. Takımı sezonu ligin son sırasında tamamlarken ikinci lige düştü.
- Getty Images Sport
Danimarkalı için ayakta alkış
Oyuna, sağlık ekiplerinin Meister'la ilgilenebilmesi için yaklaşık yedi dakika ara verilirken, Pride Park'a ağır bir sessizlik çöktü. Eski Pisa oyuncusunu tünele doğru taşımak için sedye sonunda sahaya getirildiğinde ise bu sessizlik, duygusal bir birlik anında hem ev sahibi hem de deplasman taraftarlarının yükselen ayakta alkışlarıyla yerini bambaşka bir atmosfere bıraktı.
Meister oyundan çıkarken, büyük çekişmeye sahne olan Midlands derbisinde skor 1-1 eşitti. Bobby Clark, 40. dakikada Rams'i önce öne geçirmiş ve ev sahibi tribünlerde büyük sevinç yaratmıştı. Ancak bu üstünlük kısa sürdü; Carlos Vicente, yalnızca iki dakika sonra Birmingham City'ye beraberliği getirdi.
Maçın gidişatına etkisi
Tıbbi acil durumun neden olduğu gecikme, maçın akışını bozdu ancak Birmingham teknik direktörü Chris Davies taktiksel ayarlamalar yaparak hızlı tepki verdi. Maçın 60. dakikasında Davies, takımının seçeneklerini tazelemek için Jhon Solis'in yerine Paik Seung-ho'yu oyuna aldı.
Bu oyuncu değişikliği tam anlamıyla ustalık eseri oldu; Paik, oyuna girdikten sadece dört dakika sonra ağları buldu. Hızlı etkisi, deplasman ekibine maçın son düdüğüne kadar koruyacağı kritik bir üstünlük sağladı.
- Getty Images Sport
Championship puan durumu ve görünüm
Bu sonuç, yedi maçta yalnızca dört puan toplayan Derby County'yi tehlikeli bir konumda bıraktı. Bu arada Birmingham City'nin galibiyeti, takımı bu sezonki puanını 10'a yükseltti.
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