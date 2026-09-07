Karşılaşmaya, daha önce İtalya'da yıllarca birbirlerine karşı mücadele eden Skriniar ile Vlahovic arasındaki süregelen sert rekabet damga vurdu. Skriniar, Sampdoria ve Inter Milan formalarını giyerken, Vlahovic ise Fiorentina ve Juventus'ta oynadı.

Gerilim, 51. dakikada Vlahovic ile bir Fenerbahçe oyuncusu arasındaki sert müdahale sırasında tırmandı.

Hakem Halil Umut Meler, iddia edilen bir elle oynamanın ardından oyunu devam ettirdiğinde Vlahovic öfkeyle tepki gösterdi ve bu da Skriniar ile yaşadığı tartışmayı ve fiziksel kavgayı ateşledi.