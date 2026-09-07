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Derby d'Italia buluşması: Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçta Vlahovic ile Skriniar karşı karşıya geldi
Derby d'Italia buluşması Kadıköy'de patladı
Trendyol Süper Lig sezonunun ilk İstanbul derbisinde, Vlahovic ile Skriniar arasındaki ateşli Derby d'Italia buluşması Kadıköy'de sahnenin merkezindeydi. Beşiktaş, 4. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmek için müthiş bir geri dönüşe imza attı.
Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar 26. dakikada skoru açtı, ancak konuk ekip adına 12 dakika sonra Rıdvan Yılmaz eşitliği sağladı.
Ardından Dusan Vlahovic 73. dakikada geri dönüşü tamamladı ve Beşiktaş'a üç puanı getiren belirleyici golü attı.
- Xinhua
Eski Serie A husumeti yeniden alevleniyor
Karşılaşmaya, daha önce İtalya'da yıllarca birbirlerine karşı mücadele eden Skriniar ile Vlahovic arasındaki süregelen sert rekabet damga vurdu. Skriniar, Sampdoria ve Inter Milan formalarını giyerken, Vlahovic ise Fiorentina ve Juventus'ta oynadı.
Gerilim, 51. dakikada Vlahovic ile bir Fenerbahçe oyuncusu arasındaki sert müdahale sırasında tırmandı.
Hakem Halil Umut Meler, iddia edilen bir elle oynamanın ardından oyunu devam ettirdiğinde Vlahovic öfkeyle tepki gösterdi ve bu da Skriniar ile yaşadığı tartışmayı ve fiziksel kavgayı ateşledi.
Juventus ile Inter maçının yankıları
Hakem Halil Umut Meler, düzeni yeniden sağlamak için hızla devreye girdi ve takım arkadaşları ikiliyi ayırmak için araya girdikten sonra hem Skriniar'a hem de Vlahovic'e sarı kart gösterdi. Alevlenen gerginlik, ikilinin Nisan 2022'de Juventus ile Inter arasında oynanan maçtaki meşhur karşılaşmasını hatırlattı.
Serie A'daki o karşılaşmada Skriniar'ın savunmadaki baskın performansı, Vlahovic'in herhangi bir etki yaratmasını engelleyerek yıllara yayılan gerilimin zeminini hazırladı.
Ancak Sırp forvet, İstanbul'da Skriniar'ın savunma hattını geçip maçın galibiyet golünü atarak nihai rövanşı aldı.
- Getty Images Sport
Beşiktaş derbide erken avantajı aldı
Beşiktaş, son bölümde dirençli kalırken Fenerbahçe bitiş düdüğü çalmadan önce eşitlik golünü bulamadı.
Deplasmanda alınan 2-1'lik galibiyet, Beşiktaş'a Süper Lig şampiyonluk yarışında erken ivme ve övünme hakkı sağladı.
Her iki taraf da şimdi Kadıköy'deki olaylı derbinin ardından yaklaşan lig ve Avrupa maçlarına odaklanacak.
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