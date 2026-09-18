Bu galibiyet, kırmızı-beyazlı formayla 747. maçına çıkan Koke için kişisel açıdan da özel bir anlam taşıdı. Kulübün simge isimlerinden biri olan Koke, takımın son taktiksel evriminde liderlik etmeye tamamen bağlı kalmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Koke, bu sezon kupa yarışlarında kadro rotasyonu ve kolektif çabanın belirleyici olacağını da vurguladı.

"Bu çok çalışmanın sonucu, işler iyi yapıldı ve bu, önümde hâlâ uzun bir yol olduğunu gösteriyor" diye ekledi Koke. "Umarım daha niceleri olur. Önemli olan, ihtiyaç duyulan her yerde takıma yardımcı olmak, ben de bu yüzden kaptanım."