24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Çeviri:

Derbiye hazır! Kaptan Koke, turbo şarjlı Atleti'nin Real'e yerçekimsiz uyarı göndermesiyle yeni kana selam durdu

Atletico Madrid - Real Madrid
Koke
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga

Atletico Madrid kaptanı Koke, Osasuna karşısında alınan net 4-0’lık galibiyetin ardından takımının hızlı gelişimini ve yeni transferlerin anında yarattığı etkiyi övdü. Kulüpteki 747. maçına çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, gözünü hemen pazar günkü derbide Real Madrid’i yenmeye dikti.

  • Koke, art arda alınan farklı galibiyetlerin ardından yüksek kalibreli yeni transferleri övdü

    Atletico Madrid kaptanı Koke, Riyadh Air Metropolitano'da Osasuna'nın 4-0'lık farklı yenilgisinin ardından takımın yükselen rekabet gücünü vurguladı. Diego Simeone'nin ekibi, deplasmanda Real Sociedad'a karşı aldığı son 3-0'lık galibiyetin ardından iki maçta da kalesini gole kapatıp toplam yedi gol atarak bunu destekledi.

    Tecrübeli orta saha, Jonathan David'in de aralarında bulunduğu yaz transferlerinin takıma sorunsuz şekilde uyum sağladığını ve hemen katkı verdiğini söyledi.

    Bu galibiyet, Atletico Madrid'i sezonun başındaki şampiyonluk yarışında sağlam şekilde tutuyor.

    • Reklam
  • imago-sport-1083394795.jpgAction Plus

    Kaptan, yeni transferlerin sorunsuz uyumuna dikkat çekti

    Maçın ardından Movistar'a konuşan Koke, kulübün yaz dönemindeki yeni transferlerinin kalitesinin takım içi rekabeti artırdığını vurguladı. Bu agresif ivmenin korunmasının, sürdürülebilir başarı için hâlâ kritik olduğunu belirtti.

    Kanadalı forvet Jonathan David, ağları havalandırarak skoru açtı ve gelişinin ardından üst üste ikinci maçında ikinci golünü kaydetti.

    Koke, "Çok yüksek kalibrede oyuncular getirdik ve çok güçlü bir grubumuz var" dedi. "Takım harika bir maç çıkardı ve odaklanmamız gereken de bu: o rekabet ve o gelişim. Geçen gün 3-0 kazandık, bugün de 4-0. İzlememiz gereken yol bu."

  • Kaptan, tarihi 747. maç kilometre taşını değerlendirdi

    Bu galibiyet, kırmızı-beyazlı formayla 747. maçına çıkan Koke için kişisel açıdan da özel bir anlam taşıdı. Kulübün simge isimlerinden biri olan Koke, takımın son taktiksel evriminde liderlik etmeye tamamen bağlı kalmayı sürdürdüğünü vurguladı.

    Koke, bu sezon kupa yarışlarında kadro rotasyonu ve kolektif çabanın belirleyici olacağını da vurguladı.

    "Bu çok çalışmanın sonucu, işler iyi yapıldı ve bu, önümde hâlâ uzun bir yol olduğunu gösteriyor" diye ekledi Koke. "Umarım daha niceleri olur. Önemli olan, ihtiyaç duyulan her yerde takıma yardımcı olmak, ben de bu yüzden kaptanım."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1083399749.jpgAction Plus

    Odak noktası, yüksek riskli Madrid derbisine kayıyor

    Rüzgârı tamamen arkasına alan Atletico, şimdi gözünü pazar günü Metropolitano'da şehirdeki rakibi Real Madrid'e karşı oynanacak dev maça çevirdi. Simeone'nin ekibi, başlama vuruşu öncesinde Real Madrid'in sadece iki puan gerisinde yer alıyor ve bu da onlara rakibini geride bırakma fırsatı sunuyor.

    Koke, takım arkadaşlarına iç saha taraftarını sevindirmek için kusursuz bir performans sergilemeleri çağrısında bulundu.

    Atletico, galibiyet serisini uzatma hedefiyle şimdiye kadarki en zorlu sınavına hazırlanıyor.

La Liga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA