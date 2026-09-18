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Derbiye hazır! Kaptan Koke, turbo şarjlı Atleti'nin Real'e yerçekimsiz uyarı göndermesiyle yeni kana selam durdu
Koke, art arda alınan farklı galibiyetlerin ardından yüksek kalibreli yeni transferleri övdü
Atletico Madrid kaptanı Koke, Riyadh Air Metropolitano'da Osasuna'nın 4-0'lık farklı yenilgisinin ardından takımın yükselen rekabet gücünü vurguladı. Diego Simeone'nin ekibi, deplasmanda Real Sociedad'a karşı aldığı son 3-0'lık galibiyetin ardından iki maçta da kalesini gole kapatıp toplam yedi gol atarak bunu destekledi.
Tecrübeli orta saha, Jonathan David'in de aralarında bulunduğu yaz transferlerinin takıma sorunsuz şekilde uyum sağladığını ve hemen katkı verdiğini söyledi.
Bu galibiyet, Atletico Madrid'i sezonun başındaki şampiyonluk yarışında sağlam şekilde tutuyor.
- Action Plus
Kaptan, yeni transferlerin sorunsuz uyumuna dikkat çekti
Maçın ardından Movistar'a konuşan Koke, kulübün yaz dönemindeki yeni transferlerinin kalitesinin takım içi rekabeti artırdığını vurguladı. Bu agresif ivmenin korunmasının, sürdürülebilir başarı için hâlâ kritik olduğunu belirtti.
Kanadalı forvet Jonathan David, ağları havalandırarak skoru açtı ve gelişinin ardından üst üste ikinci maçında ikinci golünü kaydetti.
Koke, "Çok yüksek kalibrede oyuncular getirdik ve çok güçlü bir grubumuz var" dedi. "Takım harika bir maç çıkardı ve odaklanmamız gereken de bu: o rekabet ve o gelişim. Geçen gün 3-0 kazandık, bugün de 4-0. İzlememiz gereken yol bu."
Kaptan, tarihi 747. maç kilometre taşını değerlendirdi
Bu galibiyet, kırmızı-beyazlı formayla 747. maçına çıkan Koke için kişisel açıdan da özel bir anlam taşıdı. Kulübün simge isimlerinden biri olan Koke, takımın son taktiksel evriminde liderlik etmeye tamamen bağlı kalmayı sürdürdüğünü vurguladı.
Koke, bu sezon kupa yarışlarında kadro rotasyonu ve kolektif çabanın belirleyici olacağını da vurguladı.
"Bu çok çalışmanın sonucu, işler iyi yapıldı ve bu, önümde hâlâ uzun bir yol olduğunu gösteriyor" diye ekledi Koke. "Umarım daha niceleri olur. Önemli olan, ihtiyaç duyulan her yerde takıma yardımcı olmak, ben de bu yüzden kaptanım."
- Action Plus
Odak noktası, yüksek riskli Madrid derbisine kayıyor
Rüzgârı tamamen arkasına alan Atletico, şimdi gözünü pazar günü Metropolitano'da şehirdeki rakibi Real Madrid'e karşı oynanacak dev maça çevirdi. Simeone'nin ekibi, başlama vuruşu öncesinde Real Madrid'in sadece iki puan gerisinde yer alıyor ve bu da onlara rakibini geride bırakma fırsatı sunuyor.
Koke, takım arkadaşlarına iç saha taraftarını sevindirmek için kusursuz bir performans sergilemeleri çağrısında bulundu.
Atletico, galibiyet serisini uzatma hedefiyle şimdiye kadarki en zorlu sınavına hazırlanıyor.
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