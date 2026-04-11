Derbi senaryosu ve Real Madrid'in yetersizliği... Barcelona, La Liga şampiyonluğu için planlarını sessizce örüyor

Bu sezon Barcelona taraftarlarının çok iyi bildiği, hatta geçen sezondan beri aşina oldukları bir senaryo var; çünkü aynı şekilde defalarca tekrarlanıyor: Takım öne geçiyor, gol tehlikesi yaşıyor, nefesler kesiliyor, kalp atışları hızlanıyor; sonra tam şüpheye kapılmak üzereyken, Blaugrana önündeki yolu kapatıyor ve taraftarları arasında sevinç yayıyor.

Bugün Espanyol ile oynanan maçta işler alışılagelenden farklı gitmedi, hatta bu sezonun tamamının minyatür bir kopyası gibiydi. Katalan takımı ilk yarıda iki gol öne geçti, ikinci yarının başlarında ise rakip uyanarak farkı azalttı ve gereğinden uzun süren dakikalar boyunca endişe dolu anlar yaşandı.

Futbolun sürpriz senaryolarından korkan seyircinin fısıltılarının yükseldiği tam da o anlar, bu sezon Barcelona'nın hikayesindeki "düğüm noktası"dır ve genellikle aynı şekilde sona erer: Son dakikalarda atılan bir gol sükuneti geri getirir, ardından bir gol daha bu sükuneti kutlamaya dönüştürür.

Sonuç 4-1, sıralama tablosu da belki de şampiyonluk kutlamaları için hazırlanıyor: Barça'nın 79 puanı, Real'in 70 puanı. İki takım arasında 9 puan fark var ve 7 maç kaldı.