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Juventus fans during derby Torino 24052026Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Derbi maçında çıkan çatışmaların ardından Torino ve Juventus'a ağır ceza: Taraftarların deplasman maçlarına gitmesi Kasım ayına kadar yasaklandı

Serie A
Juventus
Torino

İçişleri Bakanlığı'nın 24 Mayıs tarihli kararı yayınlandı

Torino ve Juventus taraftarları, 3 Kasım'a kadar gelecek Serie A sezonunun ilk on haftasında takımlarını deplasman maçlarında destekleyemeyecek. Bu karar, 24 Mayıs'taki derbi maçında ultras gruplarının sergilediği şiddet olaylarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından alındı. Karar, Torino ve Juventus'un deplasman maçlarını oynayacağı stadyumlarda misafir takım tribünlerinin kapatılmasını ve ilgili bölgelerdeki sakinlere bu maçların biletlerinin satılmamasını öngörüyor. Sportmediaset'in vurguladığı gibi, bu yasak Torino maçları için Piemonte sakinlerini, Juventus maçları için ise Piemonte ve Lombardiya sakinlerini ilgilendiriyor.


Granata taraftarları, 11 Nisan'daki Torino-Verona maçında yaşanan olayların ardından, Cremona ve Udine'ye deplasmanlara gitme yasağıyla, yeni biten sezonda da kısıtlayıcı önlemlerin hedefi olmuştu. Kararın uygulanması, maçların oynanacağı illerin valilerine bırakılacak.


  • OLAYLAR

    Torino-Juventus derbisinin başlamasından birkaç saat önce, Juventus taraftarları, Torino taraftarlarıyla herhangi bir teması önlemek için görevlendirilmiş güvenlik güçleriyle çatışmaya girmişti. Juventus taraftarı Marco Basoccu başından yaralanmış ve acil durum olarak hastaneye kaldırılmıştı. Maç, bir saat gecikmeli ve hem Torino hem de Juventus taraftarlarının terk ettiği boş tribünler eşliğinde başlamıştı. Birkaç gün önce, 36 yaşındaki taraftar, tedavi gördüğü Torino'daki Molinette Hastanesinden taburcu oldu.


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