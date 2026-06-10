Derbi maçında çıkan çatışmaların ardından Torino ve Juventus'a ağır ceza: Taraftarların deplasman maçlarına gitmesi Kasım ayına kadar yasaklandı

Torino ve Juventus taraftarları, 3 Kasım'a kadar gelecek Serie A sezonunun ilk on haftasında takımlarını deplasman maçlarında destekleyemeyecek. Bu karar, 24 Mayıs'taki derbi maçında ultras gruplarının sergilediği şiddet olaylarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından alındı. Karar, Torino ve Juventus'un deplasman maçlarını oynayacağı stadyumlarda misafir takım tribünlerinin kapatılmasını ve ilgili bölgelerdeki sakinlere bu maçların biletlerinin satılmamasını öngörüyor. Sportmediaset'in vurguladığı gibi, bu yasak Torino maçları için Piemonte sakinlerini, Juventus maçları için ise Piemonte ve Lombardiya sakinlerini ilgilendiriyor.





Granata taraftarları, 11 Nisan'daki Torino-Verona maçında yaşanan olayların ardından, Cremona ve Udine'ye deplasmanlara gitme yasağıyla, yeni biten sezonda da kısıtlayıcı önlemlerin hedefi olmuştu. Kararın uygulanması, maçların oynanacağı illerin valilerine bırakılacak.



