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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Derbi analizi: Foden'in kırmızı kartı Manchester United'ın kırılganlığını ortaya çıkardı, Haaland ise acımasız

M. United - M.City
M. United
M.City
Premier Lig
E. Haaland
P. Foden
İngiltere
Norveç

City toparlanıp çöküşü reddediyor: Peki United'ın yedek kulübesi nerede?

Manchester derbisi yalnızca City'nin galibiyetiyle sona eren bir karşılaşma değildi; baskı altında zaferini nasıl koruyacağını bilen bir takımla, skoru tersine çevirmesine yardımcı olacak tüm koşulları elinde bulundurmasına rağmen bunu nasıl değerlendireceğini bilemeyen bir başka takım arasındaki farkı ortaya koyan bir maçtı. Üstelik City, bir saatten fazla süre boyunca on kişiyle oynadı.

Phil Foden'in 23. dakikada gördüğü kırmızı kart Manchester City'yi son derece zor bir duruma soktu; ancak takım, Old Trafford'da United karşısında dağılmadı ve fırsatını bekledi. Sonunda gelen Erling Haaland'ın tartışmalı golü, sayısal eksikliğe rağmen ona belirleyici bir üstünlük kazandırdı.

Bu galibiyet Manchester City'nin puanını 12'ye yükselterek, tam puanla lider olan Arsenal ile eşitliği sağladı. Ancak bu galibiyetin City açısından gerçek değeri, üç puanın ötesine geçiyor; çünkü takım, maçın en zor koşullarından biriyle başa çıkabildiğini ve bundan galip ayrılabildiğini kanıtladı.

Manchester United'a gelince, derbi acımasızdı; çünkü takımın kusurlarını açıkça gözler önüne serdi. Teknik direktör Michael Carrick yönetimindeki takım, yalnızca sayısal üstünlüğü değerlendirmekten aciz kalmakla kalmadı, aynı zamanda yedek kulübesinde de bariz bir sorun ortaya çıktı; kulübe, takımın ihtiyaç duyduğu anda maçı değiştirebilecek çözümleri sunamadı.

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  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Foden'in kırmızı kartı: dönüm noktası

    Karşılaşmanın başlangıcı büyük ölçüde dengeli geçti ve oyun büyük bölümünde orta sahaya sıkıştı; iki takımdan hiçbiri rakibinin kalesinde gerçek bir tehlike yaratamadı. Ta ki Phil Foden'in, Bruno Fernandes'e topsuz alanda yaptığı müdahale sonrası gördüğü kırmızı kart anı gelene kadar; bu an, derbinin dengelerini tamamen değiştirdi.

    Kırmızı kartın ardından birçok kişi, Manchester United'ın maçı bitirmek için ideal bir fırsat yakaladığını düşündü; özellikle 23. dakikadan itibaren rakibiyle yalnızca on oyuncuyla karşı karşıya kaldığı için. Ancak sahada olan şey tamamen farklıydı; Manchester City bir an bile sayısal eksiklik yaşayan takım gibi görünmedi.

    Manchester United'ın topa uzun süre sahip olduğu doğru, ancak bu üstünlüğü kaleci Gianluigi Donnarumma'nın kalesinde gerçek bir tehlikeye nasıl çevireceğini bilemedi ve City savunmasını aşıp etkili bölgelere ulaşmaktan aciz kaldı; sanki sayısal üstünlük en baştan yokmuş gibiydi.

    United'ın en dikkat çekici denemeleri açık oyunun dışından geldi; Marcus Rashford'un serbest vuruştan gönderdiği top direğe çarptıktan sonra, Kobbie Mainoo aynı şeyi bir başka şutla tekrarladı ve top yine direğe çarptı. Ancak bunun dışında takım gerçek fırsatlar üretmeyi başaramadı; bu da Foden'in görüğü kırmızı kartın, United için altın bir fırsat olmaktan çıkıp, apaçık bir üstünlüğü değerlendirmekteki aczinin yeni bir kanıtına dönüşmesine yol açtı.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manchester City'nin dirilişi ve United'ın durgunluğu

    Manchester City, Foden'in atılmasının ardından son derece organize kaldı ve en önemlisi Citizens'ın teknik direktörü Enzo Maresca, ilk yarının geri kalanında kadrosunda herhangi bir değişiklik yapma ihtiyacı hissetmedi. Oyuncuları, sayısal eksikliğe rağmen herhangi bir kargaşa belirtisi göstermeden boşlukları kapatmayı ve Manchester United'ın girişimleriyle başa çıkmayı başardı.

    İkinci yarının başlamasıyla birlikte Maresca, Rayan Cherki'yi oyundan alıp Iliman Ndiaye'yi sol kanat pozisyonunda oyuna dahil ederek ilk değişikliğini yaptı. Bu hamleyle oyuncunun hızından, savunmaya geri dönüş kabiliyetinden ve top kaybında takım arkadaşlarına destek olma özelliğinden yararlanmayı amaçladı. Orta sahada ise United oyuncularının hareketlerine karşı boşlukları kapatmayı başaran ikili Elliot Anderson ve Enzo Fernandez'in varlığıyla yetindi.

    Sorun şuydu ki, Manchester United'ın hücumlarını hazırlamadaki aşırı yavaşlık nedeniyle City'nin işi daha da kolaylaştı. Zira takım yalnızca on kişiye ve Old Trafford sahasında oynuyordu; buna rağmen sayısal eksiklik nedeniyle ortaya çıkması gereken boşlukları kullanamadı. Hücumlar yavaş ve tahmin edilebilir kaldı, bu da City savunmasına saflarını yeniden düzenlemek için yeterli zamanı verdi.

    İşte burada iki takım arasındaki gerçek fark ortaya çıktı: City, sayısal eksikliği organize bir zihniyetle ele aldı ve bütünlüğünü korudu; United ise oyuncu üstünlüğünü kullanabilecek hızdan ya da çeşitlilikten yoksundu. Hücumu hazırlamada geciktikçe, gökyüzü mavililerin kalelerini savunma görevi daha da kolaylaştı; ta ki daha sonra Haaland aracılığıyla belirleyici bir darbe indirmeyi başarana kadar.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Haaland acımasız

    Manchester City maç boyunca çok az fırsat üretse de, gerçek bir fırsat yakaladığında bunu nasıl değerlendireceğini iyi biliyordu. Erling Haaland randevusuna sadık kaldı ve maçın tek golünü kaydederek, Norveçli forvetin rakiplerini cezalandırmak için çok fazla fırsata ihtiyaç duymadığını bir kez daha kanıtladı.

    Gol, Enzo Fernandez'in ofsayt pozisyonundayken oyuna müdahale etmesinin ardından büyük tartışmalara yol açtı. Enzo, top Haaland'a ulaşmadan önce topa müdahale etmeye çalışıp kafasıyla oynadı. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve gol başta iptal edildi, ardından video teknolojisi devreye girerek pozisyonu yeniden inceledi ve hakem sonunda golü geçerli saymaya karar verdi.

    Golden sonra Manchester City üstünlüğünü sonuna kadar nasıl koruyacağını iyi bildi. Manchester United ise özellikle kendi taraftarları önünde Old Trafford'da oynaması ve sayısal üstünlüğe sahip olması nedeniyle daha hırslı bir takıma dönüşmesi gerekirken bu gerçekleşmedi ve takım maç boyunca hücumlarına damga vuran aynı yavaşlığını sürdürdü.

    En tuhafı ise United'ın Haaland'ın golünden sonra tam yarım saat elinde olmasına rağmen Donnarumma'nın kalesinde gerçek bir tehlike yaratamamasıydı. Tek fırsat uzatma dakikalarının son dakikasında geldi. Bryan Mbeumo kaleci ile karşı karşıya kaldı, ancak İtalyan file bekçisi parladı ve şutunu kurtardı. Böylece City'nin galibiyetini güvence altına aldı ve takım, sayısal eksikliğe rağmen en derli toplu maçlarından birini tamamladı.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Yedek kulübesi nerede?

    Manchester United skorda geriye düştüğünü gördüğünde, maçın gidişatını değiştirecek yeni çözümlere ihtiyaç duyuyordu; ancak yedek kulübesinde yeterince seçenek bulamadı. Bunun kanıtı ise Carrick'in yalnızca iki değişiklik yapmakla yetinmesiydi: ilki 67. dakikada Benjamin Sesko, ikincisi ise 83. dakikada Joshua Zirkzee.

    Teknik ekibin elinde üç değişiklik hakkı daha bulunmasına rağmen, Carrick yedek kulübesinde bu çapta bir maçta fark yaratabilecek oyuncular bulamadı. Takımın 23. dakikadan itibaren on kişiyle oynayan bir rakiple karşı karşıya olması nedeniyle bu sorun çok daha net bir şekilde ortaya çıktı.

    Manchester United'ın kan değişikliğine, hızını artırmaya ve sahip olduğu her şeyle hücum etmeye ihtiyacı vardı; ancak bu dönüşümü sağlayacak araçlara sahip değildi. Manchester City'nin savunması karşısında aynı yavaşlık ve çaresizlikle kaldı; dakikalar rakibinin sayısal eksikliğinden yararlanamadan geçip gitti.

    Sonuç olarak Manchester derbisi yalnızca United'ın oyun tarzındaki bir sorunu değil, takımın kırılganlığını ve yedek kulübesinin zayıflığını da açıkça ortaya koydu. Kendi sahanızda bir saatten fazla süre on kişiyle oynayan bir takımla karşı karşıya kalıp, elinizde beş değişiklik hakkı bulunmasına rağmen bunu değerlendirmekte başarısız olmanız, sorunun sadece kötü şanstan ya da kaçırılan fırsatlardan çok daha derin olduğu anlamına gelir; bu, takımın kalitesi ve maçlar zorlaştığında çözüm üretebilme kabiliyetiyle ilgilidir.

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