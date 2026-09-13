Manchester derbisi yalnızca City'nin galibiyetiyle sona eren bir karşılaşma değildi; baskı altında zaferini nasıl koruyacağını bilen bir takımla, skoru tersine çevirmesine yardımcı olacak tüm koşulları elinde bulundurmasına rağmen bunu nasıl değerlendireceğini bilemeyen bir başka takım arasındaki farkı ortaya koyan bir maçtı. Üstelik City, bir saatten fazla süre boyunca on kişiyle oynadı.

Phil Foden'in 23. dakikada gördüğü kırmızı kart Manchester City'yi son derece zor bir duruma soktu; ancak takım, Old Trafford'da United karşısında dağılmadı ve fırsatını bekledi. Sonunda gelen Erling Haaland'ın tartışmalı golü, sayısal eksikliğe rağmen ona belirleyici bir üstünlük kazandırdı.

Bu galibiyet Manchester City'nin puanını 12'ye yükselterek, tam puanla lider olan Arsenal ile eşitliği sağladı. Ancak bu galibiyetin City açısından gerçek değeri, üç puanın ötesine geçiyor; çünkü takım, maçın en zor koşullarından biriyle başa çıkabildiğini ve bundan galip ayrılabildiğini kanıtladı.

Manchester United'a gelince, derbi acımasızdı; çünkü takımın kusurlarını açıkça gözler önüne serdi. Teknik direktör Michael Carrick yönetimindeki takım, yalnızca sayısal üstünlüğü değerlendirmekten aciz kalmakla kalmadı, aynı zamanda yedek kulübesinde de bariz bir sorun ortaya çıktı; kulübe, takımın ihtiyaç duyduğu anda maçı değiştirebilecek çözümleri sunamadı.

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