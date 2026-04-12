"Deposunu doldurdu" - Brezilyalı süperstar galibiyetle sahalara döndükten sonra Santos teknik direktörü Neymar'ı özel olarak övdü
Neymar, sırasıyla cezası ve dinlenmeye ihtiyaç duyması nedeniyle Santos'un önceki iki maçında forma giyememiş olmasına rağmen, maç boyunca oldukça aktif bir performans sergiledi. Ev sahibi takım, ikinci yarıda oyuna sonradan giren Moises'in golüyle elde ettiği kısıtlı üstünlüğünü korumak ve maçı bitirmek için mükemmel bir taktik disiplin sergiledi. Ancak tüm dikkatler, tempoyu belirleyen, gol fırsatları yaratan ve takımını bu önemli lig galibiyetine taşıyan, sahalara dönen Neymar'ın üzerindeydi.
Cuca, Neymar'ın fiziksel durumunu övüyor
Zorlu bir mücadelenin ardından elde edilen galibiyetin ardından Cuca, oyuncularının gösterdiği muazzam fiziksel çabayı hemen vurguladı. Taktiksel değerlendirmesini açıklayan teknik direktör, şöyle konuştu: "Bu, geliştirmekte olduğumuz doğal bir süreç ve doğal olarak oyuncularımız iyi oynuyorlar. Neymar, bizim deyimimizle 'deplasman tankını doldurdu'. Gabigol [Barbosa] da öyle. Bugün maçta iyi iş çıkardılar. Fiziksel istatistiklerini görmedim ama fiziksel ve rekabet açısından onlar için yılın en iyi maçlarından biri olduğu kesin. Neymar'ın oynamaya devam etme eğilimi var. Her zaman pazar ve çarşamba, pazar ve çarşamba, doksan dakika oynaması gerekmiyor. Doğal olarak, her üç günde bir tam olarak hazır olması için bunu yönetebilirsiniz."
Neymar'ın maç istatistikleri incelendi
İstatistikler, Neymar'ın 90 dakika boyunca gösterdiği muazzam etkiyi yansıtıyor. Topa 77 kez dokundu ve 44 pas denemesinin 32'sini başarıyla tamamladı. Ayrıca, forvet iki kilit pas verdi ve uzun paslarında kusursuz bir performans sergiledi; beş denemenin tamamında takım arkadaşlarını bulmayı başardı. Gol atamasa da (toplam beş şutla 0,26 beklenen gol ortalaması kaydetti), saha içindeki çalışkanlığı olağanüstüydü. 14 top kapma mücadelesini kazandı ve üç kez topu geri kazandı; bu da teknik direktörünün, zorlu rakiplere karşı sergilediği olağanüstü fiziksel kondisyon ve rekabet gücü konusunda haklı olduğunu kanıtladı.
2026 Dünya Kupası hedefleri
Geleceğe bakıldığında, 34 yaşındaki forvet, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya liderlik etmeye kararlı. Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, forvetin milli takıma çağrılabilmesi için en iyi fiziksel formunu koruması gerektiğini belirtti. Turnuvaya iki ay kala Neymar, bu son performansının bir sıçrama tahtası olmasını umuyor.