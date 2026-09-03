Deportivo La Coruna, Super Depor 2.0'ı başlatmak için 10 transfere yaklaşık 25 milyon euro harcadı

Real Madrid, Los Galacticos'un farklı dönemlerini nasıl inşa ettiyse, Deportivo La Coruna da La Liga'ya dönüşünün ardından Super Depor 2.0'ı resmen tanıttı. Alt liglerde geçen sekiz sezonun ve doğrudan yükselişin ardından yeni terfi eden Galiçya ekibi, yaz transfer döneminde yaklaşık 25 milyon euro harcayarak büyük bir mesaj verdi.

CEO Benassi ve sportif direktör Fernando Soriano, teknik direktör Antonio Hidalgo için rekabetçi, genç ve son derece yetenekli bir kadro kurma sözlerini yerine getirdi.

Bu agresif transfer hamlesi, A Coruna'nın tarihi ihtişam yıllarının büyüsünü yeniden yaratmaya hazırlanırken cesur yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.