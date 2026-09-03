Pius Koller
Çeviri:
Deportivo La Coruna, Super Depor 2.0'ı başlatmak için 10 transfere yaklaşık 25 milyon euro harcadı
Super Depor 2.0 havalanıyor
Real Madrid, Los Galacticos'un farklı dönemlerini nasıl inşa ettiyse, Deportivo La Coruna da La Liga'ya dönüşünün ardından Super Depor 2.0'ı resmen tanıttı. Alt liglerde geçen sekiz sezonun ve doğrudan yükselişin ardından yeni terfi eden Galiçya ekibi, yaz transfer döneminde yaklaşık 25 milyon euro harcayarak büyük bir mesaj verdi.
CEO Benassi ve sportif direktör Fernando Soriano, teknik direktör Antonio Hidalgo için rekabetçi, genç ve son derece yetenekli bir kadro kurma sözlerini yerine getirdi.
Bu agresif transfer hamlesi, A Coruna'nın tarihi ihtişam yıllarının büyüsünü yeniden yaratmaya hazırlanırken cesur yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.
- Panoramic by PsnewZ
Aubameyang iddialı transfer hamlesinin başını çekiyor
Marca'ya göre Deportivo, Leo Roman, Ede, Gijselhart, Amatucci ve Jensen gibi üst düzey genç yeteneklerin serbest kalma bedellerini ödeyerek temeli attı. Ancak asıl ses getiren transfer, eski Marsilya forveti Pierre-Emerick Aubameyang'ın kadroya katılması oldu; Aubameyang ilk üç maçında attığı üç golle etkileyici bir başlangıç yaptı.
Kulüp, Adama Traore'yi kadrosuna katarak ivmeyi korudu ve buna ek olarak son gün Marc Casado ile Atletico Madrid savunmacısı Jose Maria Gimenez'i kiralık olarak transfer ederek dikkat çeken hamlelere imza attı.
"Birçok yeni yüzle rekabetçi bir kadro kurmak istiyoruz" uyarısında bulunan sportif yönetim, temmuz ayında bu sözlerle iddialı yaz harcama döneminin tonunu belirledi.
Tarihi bir mirası yeniden inşa etmek
Super Depor 2.0 lakabı, doğrudan kulübün Arsenio Iglesias ve Javier Irureta dönemindeki ikonik altın çağına gönderme yapıyor. 1989 ile 2000 yılları arasında Deportivo, ikinci ligdeki sıkıntılardan çıkarak İspanya futbolunu fethetti; 1995'te Copa del Rey'i kazandı ve 2000'de tarihi bir La Liga şampiyonluğu yaşadı.
O efsanevi takımda Bebeto, Mauro Silva, Roy Makaay, Fran ve Djalminha gibi dünya çapında isimler yer alıyordu; ekip, hem yurt içinde hem de Avrupa sahnesinde Barcelona ve Real Madrid'e karşı büyük bir rekabet verdi.
Mevcut yönetim, tek bir transfer döneminde yaptığı 10 dikkat çekici takviyeyle bu elit rekabetçi ruhu Riazor'a geri getirmeyi amaçlıyor.
- AgenciaLOF
Riazor'da büyük beklentiler
Kadro netleşip ilk maçlar da başlarken, Hidalgo artık yeni yıldızlarını uyumlu bir taktik sisteme entegre etmek zorunda.
Traore gibi isimler fiziksel olarak en üst seviyeye çıkmak için çalışırken, Aubameyang ve Gimenez gibi deneyimli liderlerin de genç takviye oyunculara üst düzey futbolun gereklilikleri konusunda yol göstermesi beklenecek.
Deportivo taraftarları, Super Depor 2.0'ın La Liga'da bir kez daha kalıcı bir güç olarak kendini kabul ettirme hedefini heyecanla takip edecek.
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