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Deportivo La Coruna, Barcelona orta saha oyuncusu Marc Casado'yu satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiraladığını açıkladı

Transfers
M. Casado
Deportivo de A Coruna
Barcelona
La Liga

Deportivo La Coruna, Barcelona orta saha oyuncusu Marc Casado'nun satın alma opsiyonu içeren bir sezonluk kiralık sözleşmeyle transferini resmen açıkladı. 22 yaşındaki oyuncu, birçok önemli yerel kupa kazandıktan ve Katalan devinde A takım formasıyla 75 maça çıktıktan sonra düzenli ilk 11 dakikaları bulmak için Riazor'a taşındı.

  • Galiçyalılar, Barca yeteneğini kadrosuna kattı

    Deportivo, Casado'nun Barcelona'dan bir sezonluğuna kiralık olarak gelişini resmen doğruladı. Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre anlaşmada, Galiçya ekibinin sezon sonunda transferi 30 milyon euroya (£26 milyon/$35 milyon) kalıcı hale getirmesine olanak tanıyan bir opsiyon yer alıyor. Orta saha oyuncusu, La Masia üzerinden A takım futbolunda kendini gösterdikten sonra düzenli ilk 11 futbolu arayışıyla Katalonya'dan ayrılıyor.


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  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Depor yeni transferi övdü

    Galiçya kulübü, yeni transferinin geçmişini vurgulayarak anlaşmayı resmen doğruladı: "Genç yaşına rağmen, şimdiden elit futbolda kayda değer bir tecrübeyle geliyor ve iki LaLiga şampiyonluğu, bir Copa del Rey ve iki Supercopa de Espana'nın da yer aldığı etkileyici bir başarı listesine sahip."

    Orta sahanın taktiksel esnekliğine dikkat çeken açıklamada şu ifadeler de yer aldı: "Bu transferle Depor, kadrosuna büyük umut vaat eden ve çok yönlü bir oyuncu katıyor; ancak bu oyuncu zaten en üst seviyede futbola alışkın ve hem yurt içi hem de uluslararası turnuvalarda deneyime sahip."

  • Çok yönlü orta saha oyuncusu süre istiyor

    Casado, orta saha hiyerarşisinde Rodri, Frenkie de Jong ve Marc Bernal gibi oturmuş yıldızların gerisine düştükten sonra Camp Nou'dan ayrılıyor. Daha önce Barcelona formasıyla A takımda 75 maça çıktı ve İspanya Milli Takımı'nda iki kez görev aldı; ön libero ya da sağ bek olarak sorunsuz şekilde oynayabiliyor. La Liga'da 49 maç ve Şampiyonlar Ligi'nde 19 karşılaşmadan oluşan üst düzey tecrübesi, artık sezon boyunca Depor'a hayati kalite sağlayacak.

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    Villarreal karşısında ilk maçlar kapıda

    22 yaşındaki oyuncu, yeni yükselen ekibin ligdeki dördüncü maçında cumartesi günü Villarreal deplasmanına gideceği karşılaşmada ilk kez forma giyebilir. Galiçya ekibi, üç maçta topladığı beş puanla sekizinci sırada yer alarak yeniden üst lige dönüşünde olumlu bir başlangıç yaptı. Zorlu deplasman mücadelesi, eski Barca oyuncusuna hızlı bir başlangıç yapması için mükemmel bir fırsat sunuyor.


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