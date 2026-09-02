Galiçya kulübü, yeni transferinin geçmişini vurgulayarak anlaşmayı resmen doğruladı: "Genç yaşına rağmen, şimdiden elit futbolda kayda değer bir tecrübeyle geliyor ve iki LaLiga şampiyonluğu, bir Copa del Rey ve iki Supercopa de Espana'nın da yer aldığı etkileyici bir başarı listesine sahip."

Orta sahanın taktiksel esnekliğine dikkat çeken açıklamada şu ifadeler de yer aldı: "Bu transferle Depor, kadrosuna büyük umut vaat eden ve çok yönlü bir oyuncu katıyor; ancak bu oyuncu zaten en üst seviyede futbola alışkın ve hem yurt içi hem de uluslararası turnuvalarda deneyime sahip."