Deportivo Cali futbolcusu Johan Martinez, taraftar olduğu iddia edilen kişiler tarafından silah zoruyla saldırıya uğradı ve tehdit edildi

Cali kulübü yöneticileri, suç teşkil eden bu eylemi kınayan resmî bir açıklamayı hızla yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Club Profesional Deportivo Cali S.A., oyuncumuzun dün maruz kaldığı şiddet ve yıldırma eylemlerini kesin bir dille reddeder. Kurumumuz, Johan'a ve ailesine tam destek ve dayanışmasını ifade eder. Futbolda ya da toplumumuzda hiçbir saldırı, tehdit veya yıldırma biçimine yer yoktur."

Super Combo del Deporte'ye konuşan kulübün hukuk direktörü Felipe Restrepo, silahlı tehdidin ayrıntılarını açıkladı: "Onu ateşli silahla korkuttular, saldırdılar; bunun yaşanmaması gerekir, bunu yapanlar taraftar değil."