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Deportivo Cali futbolcusu Johan Martinez, taraftar olduğu iddia edilen kişiler tarafından silah zoruyla saldırıya uğradı ve tehdit edildi
Silahlı saldırı Kolombiya'yı sarstı
Marca'nın haberine göre Martinez, Cali kentinde kulübün taraftarı olduğu iddia edilen kişiler tarafından düzenlenen şiddet içeren bir saldırının hedefi oldu ve silah zoruyla tehdit edildi. Silahlı pusu, futbolcu ailesiyle birlikte şehirde seyahat ederken gerçekleşti. Azucarero ekibinin yetkilileri, travmatik olayın ardından hemen harekete geçerek oyuncuya kurum olarak tam destek sözü verdi ve Kolombiya sporunda giderek artan şiddeti sert şekilde kınadı.
- Getty Images Sport
Kulüp, taraftar şiddetini kınadı
Cali kulübü yöneticileri, suç teşkil eden bu eylemi kınayan resmî bir açıklamayı hızla yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Club Profesional Deportivo Cali S.A., oyuncumuzun dün maruz kaldığı şiddet ve yıldırma eylemlerini kesin bir dille reddeder. Kurumumuz, Johan'a ve ailesine tam destek ve dayanışmasını ifade eder. Futbolda ya da toplumumuzda hiçbir saldırı, tehdit veya yıldırma biçimine yer yoktur."
Super Combo del Deporte'ye konuşan kulübün hukuk direktörü Felipe Restrepo, silahlı tehdidin ayrıntılarını açıkladı: "Onu ateşli silahla korkuttular, saldırdılar; bunun yaşanmaması gerekir, bunu yapanlar taraftar değil."
Oyuncu güvenliğine ilişkin endişeler artıyor
Martinez'e yönelik saldırı, Kolombiya futbolundaki şiddet dalgası sürerken profesyonel sporcular ve ailelerine yönelik güvenlik güvenceleri etrafındaki sert tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kulüp yetkilileri, soygunun ardından oyuncunun yaşadığı zihinsel travmayı atlatmasına yardımcı olmak için yoğun psikolojik destek sağladıklarını doğruladı. Martinez'in, sevdikleriyle birlikte bu dehşet verici olayı yaşamasına rağmen ciddi fiziksel yaralanmalar geçirmeden A takım antrenmanlarına yeniden katıldığı bildirildi.
- NurPhoto
Polis, cezai soruşturma başlattı
Cali yetkilileri, silahlı pusunun arkasındaki nedeni ortaya çıkarmak ve failleri bulmak için adli makamlar ve Cali Emniyet Müdürlüğü ile aktif şekilde birlikte çalışıyor. Şimdi teknik ekibin üzerinde, bir sonraki yerel lig maçı öncesinde takımın moralini koruma konusunda büyük bir baskı var. Yaklaşan karşılaşma, kulüpte herkes bu karanlık olayın ardından yeniden sahaya odaklanmaya çalışırken psikolojik dayanıklılık açısından zorlu bir sınav niteliği taşıyor.
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