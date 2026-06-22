Denzel Dumfries, İsveç’i ezici bir galibiyetle mağlup ettikten sonra “güvenin arttığını” belirterek Hollanda’nın Dünya Kupası şansını övdü

İsveçlilere karşı alınan ezici galibiyeti değerlendiren Dumfries, turnuvanın başında Japonya ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından bu sonucun, kamp içindeki atmosferi nasıl tamamen değiştirdiğini açıkladı. Dumfries, büyük farkla kazanılan bir galibiyetin doğal olarak takıma önemli bir ivme kazandırdığını ve bunun, yaklaşan maçlar öncesinde takımın antrenman sahalarına doğrudan yansıdığını belirtti.

Dumfries, milli takımın mevcut durumunu değerlendirirken, “Güven artıyor,” dedi. “Büyük bir galibiyetin ardından her takımda durum böyledir. Takıma pozitif bir enerji gelir ve bunu antrenman sahasında da görebilirsiniz. Bence 5-1’lik galibiyet her açıdan çok değerli.”