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Denzel Dumfries, İsveç’i ezici bir galibiyetle mağlup ettikten sonra “güvenin arttığını” belirterek Hollanda’nın Dünya Kupası şansını övdü
Madrid'de düzenlenen Dünya Kupası
Dumfries, Hollanda’nın İsveç’i 5-1’lik ezici bir skorla mağlup etmesinin ardından nihai hedeflerini açıkça ortaya koydu. Ancak savunma oyuncusu, kendisini Dünya Kupası sonrası İspanyol devi Real Madrid’e yapılacak dev bir transferle ilişkilendiren basındaki yoğun spekülasyonları tamamen reddetti.
Dumfries, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında gazetecilere, “Real Madrid ile ilgili sorulara cevap vermeyeceğim,” dedi. “Ancak dünya şampiyonu olmak için yeterli kaliteye sahip olup olmadığımız konusunda da çok netim: evet, sahibiz.”
- Getty Images Sport
Artan özgüven ve pozitif enerji, takıma güç veriyor
İsveçlilere karşı alınan ezici galibiyeti değerlendiren Dumfries, turnuvanın başında Japonya ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından bu sonucun, kamp içindeki atmosferi nasıl tamamen değiştirdiğini açıkladı. Dumfries, büyük farkla kazanılan bir galibiyetin doğal olarak takıma önemli bir ivme kazandırdığını ve bunun, yaklaşan maçlar öncesinde takımın antrenman sahalarına doğrudan yansıdığını belirtti.
Dumfries, milli takımın mevcut durumunu değerlendirirken, “Güven artıyor,” dedi. “Büyük bir galibiyetin ardından her takımda durum böyledir. Takıma pozitif bir enerji gelir ve bunu antrenman sahasında da görebilirsiniz. Bence 5-1’lik galibiyet her açıdan çok değerli.”
Deneyim ve gerçekçiliğe dayanan sarsılmaz inanç
Dumfries, açıklamalarının sadece turnuva heyecanı nedeniyle yapıldığı yönündeki tüm iddiaları reddetti ve şu anki hissiyatını, tamamen formda olan Hollanda kadrosunun sahip olduğu derin turnuva tecrübesiyle ilişkilendirdi.
"Geçmişteki Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupaları'nda bence yeterli bir performans sergiledik," diye belirtti Dumfries. "Ancak bu kadro gerçekten özel bir şey başarabilecek kapasiteye sahip. Şu anda kadromuzda çok fazla deneyim var, ancak her şeyin tam olarak doğru olması ve her şeyin bizim için yolunda gitmesi gerekiyor."
- AFP
En üst düzey şampiyonluk mücadelesinde tam konsantrasyon korunuyor
Son dönemdeki hücum performansının yarattığı coşkuya rağmen Dumfries, takımın savunmadaki eksikliklerini giderme konusunda son derece gerçekçi bir tutum sergilediğini vurguladı. Japonya ve İsveç ile oynadıkları maçlardan dört puan topladıktan sonra bir “uyarı sinyali”ne gerek olmadığını belirterek, takımın tamamen konsantre olduğunu ifade etti.
Dumfries, şampiyonluk şanslarını değerlendirirken, “Odaklanma tam anlamıyla yerinde” diyerek sözlerini tamamladı. “Önceki turnuvalara kıyasla birbirimize daha da bağlı olduğumuzu düşünüyorum. Diğer ülkelerin takımlarında da çok kaliteli oyuncular görüyorum, ancak şu anki formumuzu korursak, bence gerçek bir şampiyonluk adayıyız.”