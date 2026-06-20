AFP
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Denzel Dumfries, Dünya Kupası’ndaki kritik maç öncesinde Hollanda takım soyunma odasında ‘biraz coşku’ istiyor
“Inter” zihniyetini benimsemek
2026 Dünya Kupası öncesinde Voetbal International’a konuşan Dumfries, kulübü ile milli takım arasındaki farklı atmosferler hakkında ilgi çekici bir bakış açısı sundu. Real Madrid’e büyük yankı uyandıracak bir transferin eşiğinde olan savunma oyuncusu, Ronald Koeman’ın takımının bu yaz en büyük ödül için gerçekten rekabet edebilmesi için daha keskin bir oyun sergilemesi gerektiğine inanıyor.
“Birbirimizden daha fazlasını talep etmeliyiz,” diye açıkladı Dumfries. “Bu, son Avrupa Şampiyonası’ndan aldığımız ders; bir grup olarak birbirimize gerçeği daha sık ve daha açık bir şekilde söyleyebiliriz. Ben de bunu yapacağım, çünkü bu anlamda sorumluluk alan biriyim. Takımda biraz ateş olması önemli.”
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İlerleme uğruna çatışma
Inter’den ayrılacak olan oyuncu, San Siro’daki soyunma odasının yoğun atmosferini Oranje için bir örnek olarak gösterdi. Hollanda milli takım kampı genellikle olumlu atmosferiyle dikkat çekse de, Dumfries, gerilimin eksikliğinin aslında milli takımın, yüksek baskı altındaki turnuva maçlarında tam potansiyeline ulaşmasını engelliyor olabileceğini öne sürüyor. Hollanda, şu anda Japonya, İsveç ve Tunus ile birlikte Dünya Kupası F Grubu’nda mücadele ediyor. Dumfries’in de forma giydiği açılış maçında Japonya ile 2-2 berabere kalan Oranje, Cumartesi günü İsveç ile karşılaşacak.
“Orada birbirimizle sert bir şekilde çatışabiliriz, ancak o kadar çok güçlü kişilik ve kesin görüş var ki, pratikte kendinizi ortaya koymak zorunda kalıyorsunuz,” diyen Dumfries, Nerazzurri’yi ülkesiyle karşılaştırırken şunları ekledi: “Hollanda milli takımında çok keyifli bir grubumuz var; bolca spontanlık ve pozitiflik var, ancak ara sıra birbirimizi biraz daha sarsabiliriz. Her zaman gelişme amacıyla.”
Avrupa Şampiyonası'ndaki hayal kırıklığından çıkarılan dersler
Geçmiş turnuvalardaki hayal kırıklığı, Dumfries üzerinde açıkça bir yük oluşturuyor; o ise liderlik rolünü kullanarak geçmişteki başarısızlıkların tekrarlanmasını önlemeye kararlı. Takım arkadaşlarını birbirlerine karşı daha açık sözlü ve eleştirel olmaya teşvik ederek, Dünya Kupası eleme turlarının zorluklarını aşabilecek, daha dirençli bir takım oluşturmayı umuyor. Hollanda, Euro 2024'te yarı finale, 2022 Dünya Kupası'nda ise çeyrek finale yükselmişti. Daha önce üç kez ikincilikle yetinmiş olan takım, bu yaz ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmak için mücadele ediyor.
Bu kanat bek, uyumsuzluk çağrısı yapmıyor; aksine, oyuncuların hataları dile getirmekten çekinmediği profesyonel bir sorumluluk standardı istiyor. Başarılı bir serüvenin temelinin bu şeffaflık üzerine kurulduğuna inanıyor; bu sayede kadrodaki herkesin aynı yönde çaba göstermesini ve sahada mümkün olan en yüksek standartları korumasını sağlıyor. Oranje formasıyla 73 kez milli forma giyen ve 11 gol atan Dumfries, geçen sezon Inter ile Serie A şampiyonluğu ve Coppa Italia zaferini kazanarak iç sahada çifte kupayı elde ettikten sonra, bu yazki Dünya Kupası’na yüksek bir moralle giriyor.
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Teknik gelişmenin belirtileri
Daha agresif bir zihinsel yaklaşım çağrısında bulunmasına rağmen Dumfries, takımın teknik performansında somut gelişmeler olduğunu hemen vurguladı. Takım, top hakimiyetinde giderek daha disiplinli hale geliyor; Dumfries, bu gelişmenin, takımdan talep ettiği artan yoğunluğu tamamlayacağına inanıyor.
“Giderek daha fazla oyuncu, ilk pasın iyi ve doğru ayağa atılması gerektiğinin farkında,” diye belirtti. “Bu olumlu bir gelişme.”
Hollanda, önümüzdeki maçlarına hazırlanırken Dumfries, teknik hassasiyet ile soyunma odasındaki “ateş”in bu birleşiminin, Oranje’yi nihayet yeniden zafere taşıyacağını umuyor.