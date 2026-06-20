2026 Dünya Kupası öncesinde Voetbal International’a konuşan Dumfries, kulübü ile milli takım arasındaki farklı atmosferler hakkında ilgi çekici bir bakış açısı sundu. Real Madrid’e büyük yankı uyandıracak bir transferin eşiğinde olan savunma oyuncusu, Ronald Koeman’ın takımının bu yaz en büyük ödül için gerçekten rekabet edebilmesi için daha keskin bir oyun sergilemesi gerektiğine inanıyor.

“Birbirimizden daha fazlasını talep etmeliyiz,” diye açıkladı Dumfries. “Bu, son Avrupa Şampiyonası’ndan aldığımız ders; bir grup olarak birbirimize gerçeği daha sık ve daha açık bir şekilde söyleyebiliriz. Ben de bunu yapacağım, çünkü bu anlamda sorumluluk alan biriyim. Takımda biraz ateş olması önemli.”