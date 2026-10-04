Getty Images Sport
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Denzel Dumfries, 2026'daki ilk gol yemeden tamamlanan maçını arayan savunmada gedikler veren Hollanda için savunma sorununa çözüm talep ediyor
11 maçta hiç gol yemeden tamamlanan maç yok
Hollanda, pazar günü Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile karşılaşmaya net bir hedefle hazırlanıyor: topun kendi ağlarına gitmesini engellemek. Teknik direktör Xavi yönetiminde yenilgi yüzü görmemesine rağmen Portakallar, takvim yılı boyunca savunmada istikrar sağlamakta zorlandı. Nitekim 2026'daki 11 maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamayan takımda bu istatistik hâlâ bir hayal kırıklığı kaynağı olmayı sürdürüyor.
Takım, kısa süre önce Yunanistan karşısında iki farklı geriden gelerek bir puan almak zorunda kaldı; bu da hem mücadeleci ruhunu hem de savunmadaki süregelen kırılganlığını ortaya koydu. Uluslar Ligi grubunda şu anda bir galibiyet ve iki beraberlikle ikinci sırada yer alan takımda, savunmadaki hatalar kulüp içi görüşmelerin ana odağı hâline geldi.
- Getty Images Sport
Dumfries, Hollanda'ya daha sıkı olmaları çağrısında bulundu
Dumfries, Hollanda takım arkadaşlarına bir toparlanma çağrısında bulundu ve onları Philips Stadion'da Sırbistan'a karşı oynayacakları yaklaşan maç öncesinde savunmadaki zaaflarını gidermeye çağırdı. Milli takım savunmasının değişmez isimlerinden biri olan Dumfries, bu kadar yüksek kalibreli savunmacılara sahip bir kadronun bu denli sık gol yememesi gerektiğini vurguladı.
"Bu, takım için güzel bir meydan okuma. Bir şeyleri değiştirmek ve daha az gol yemek istiyoruz" dedi Dumfries. "Bu bir problem değil ama elbette bir mesele. Sahip olduğumuz savunmacılara baktığınızda, bu kadar çok gol yememeniz gerekir. Bu, geliştirmek için üzerinde çalıştığımız bir odak noktası."
Uluslararası maç takvimiyle ilgili endişeler
Odak sahadaki performansta kalmayı sürdürürken, uluslararası takvimin yapısı da kamp içinde tartışma konusu oldu. Mevcut Uluslar Ligi dönemi, geleneksel bölünmüş format yerine daha uzun tek bir ara olarak sıkıştırıldı. Dumfries, bu takvim değişikliklerinin yerel yükümlülüklerinden uzun süre uzak kalmak zorunda olan oyuncuları nasıl etkilediğine dair bazı çekincelerini dile getirdi.
28 yaşındaki oyuncu, kulüp görevlerinden daha uzun süre ayrı kalındığı için bu yeni formatı sevmediğini belirtti. Defans oyuncusu, "Sezon içinde bu kadar uzun bir ara çok fazla" dedi. "Aslında bundan yana değilim, çünkü kulübünüzden oldukça uzun bir süre uzak kalıyorsunuz. Önceki düzeni de biraz daha çok seviyordum ama sonuçta programa saygı duymamız gerekiyor."
- AFP
Nihai savunma sınavı
Savunmaya dair endişelere rağmen, Xavi yönetimindeki yeni dönem etrafında bir iyimserlik havası var. Takım, geçiş anlarında açıklar verse de, yenilenmiş bir taktiksel esneklik ve topa hükmetme kapasitesi sergiledi. Sırbistan, Hollanda'nın hava toplarında ve duran top organizasyonlarında direncini mutlaka sınayacak fiziksel bir test sunacak. Dumfries ve dörtlü savunmadaki takım arkadaşları için bu maç, üç puandan fazlasını ifade ediyor; bu, sonunda gol yemeden maç tamamlama sanatında ustalaşabileceklerini kanıtlama fırsatı. Hollanda'nın grubunda rakiplerini geçip eleme aşamasına yükselmesi için savunmada kapıyı kapatması büyük önem taşıyacak.
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