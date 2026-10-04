Hollanda, pazar günü Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile karşılaşmaya net bir hedefle hazırlanıyor: topun kendi ağlarına gitmesini engellemek. Teknik direktör Xavi yönetiminde yenilgi yüzü görmemesine rağmen Portakallar, takvim yılı boyunca savunmada istikrar sağlamakta zorlandı. Nitekim 2026'daki 11 maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamayan takımda bu istatistik hâlâ bir hayal kırıklığı kaynağı olmayı sürdürüyor.

Takım, kısa süre önce Yunanistan karşısında iki farklı geriden gelerek bir puan almak zorunda kaldı; bu da hem mücadeleci ruhunu hem de savunmadaki süregelen kırılganlığını ortaya koydu. Uluslar Ligi grubunda şu anda bir galibiyet ve iki beraberlikle ikinci sırada yer alan takımda, savunmadaki hatalar kulüp içi görüşmelerin ana odağı hâline geldi.