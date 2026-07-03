Dennis Schröder parlıyor! Alman NBA yıldızı, DBB takımını Dünya Şampiyonası elemelerinde zafere taşıdı

Yine de bu galibiyet önemliydi; tüm sonuçlar dikkate alınacak. Bir sonraki eleme aşamasında, DBB milli takımı Ağustos sonundan itibaren kesin olarak Polonya ile karşılaşacak; paralel grupta ise Hollanda, Letonya ve Avusturya, kalan iki kontenjan için mücadele edecek. Yeni altı takımlı grubun en iyi üç takımı, Katar’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na (27 Ağustos – 12 Eylül 2027) katılmaya hak kazanacak.

Mumbrú için bu galibiyet “son derece önemli”ydi; salondaki seyirci sayısının azlığı nedeniyle “zorlu bir maç” olduğunu belirtti. Yine de takımının 35 dakika boyunca “iyi basketbol” sergilediğini, “son beş dakikada ise İsrail’e birkaç fırsat tanıdık” dedi.

Schröder, İsrail maçı ve Pazartesi günü Bamberg’de Kıbrıs ile oynanacak son maçı göz önünde bulundurarak, “Her iki maçı da kazanmak istiyoruz” demişti. Planın ilk kısmı işe yaradı. Alman takımının en skorer oyuncusu 20 sayı ile Schröder olurken, Christian Sengfelder (16) ve Kay Bruhnke (15) de çift haneli sayılara ulaştı. Kasım sonunda Ulm’da oynanan ilk maçta Alman takımı net bir galibiyet almıştı (89:69).

Schröder, mevcut milli maç döneminde sadece tek dünya şampiyonu değil, aynı zamanda Mumbrù’nun kadrosuna seçtiği tek NBA oyuncusu. "Bazıları sakat, bazılarının ise sözleşmesi yok. Bazıları ise 80'den fazla maç oynadıkları için çok yorgun," diyerek İspanyol teknik direktör oyuncu seçimini açıkladı. Bu nedenle Wagner kardeşler Franz ve Moritz, Tristan da Silva ve Isaiah Hartenstein gibi isimler kadroda yer almıyor. Ayrıca Andreas Obst'un başını çektiği Bayern'in önemli oyuncuları da kadroda yer almıyor.