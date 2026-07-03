Kaptan Dennis Schröder’in liderliğinde, Milli Takım Teknik Direktörü Álex Mumbrú’nun takımı, rakibin kendi ülkesindeki güvenlik durumu nedeniyle maçın yerinin değiştirildiği Letonya’nın başkentinde oynanan eleme maçını 92:86 (45:37) skoruyla kazandı ve ilk grup aşamasının beşinci maçında dördüncü galibiyetini elde etti. Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan takım, ikinci tura yükselme hakkını daha önceden garantilemişti.
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Dennis Schröder parlıyor! Alman NBA yıldızı, DBB takımını Dünya Şampiyonası elemelerinde zafere taşıdı
Yine de bu galibiyet önemliydi; tüm sonuçlar dikkate alınacak. Bir sonraki eleme aşamasında, DBB milli takımı Ağustos sonundan itibaren kesin olarak Polonya ile karşılaşacak; paralel grupta ise Hollanda, Letonya ve Avusturya, kalan iki kontenjan için mücadele edecek. Yeni altı takımlı grubun en iyi üç takımı, Katar’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na (27 Ağustos – 12 Eylül 2027) katılmaya hak kazanacak.
Mumbrú için bu galibiyet “son derece önemli”ydi; salondaki seyirci sayısının azlığı nedeniyle “zorlu bir maç” olduğunu belirtti. Yine de takımının 35 dakika boyunca “iyi basketbol” sergilediğini, “son beş dakikada ise İsrail’e birkaç fırsat tanıdık” dedi.
Schröder, İsrail maçı ve Pazartesi günü Bamberg’de Kıbrıs ile oynanacak son maçı göz önünde bulundurarak, “Her iki maçı da kazanmak istiyoruz” demişti. Planın ilk kısmı işe yaradı. Alman takımının en skorer oyuncusu 20 sayı ile Schröder olurken, Christian Sengfelder (16) ve Kay Bruhnke (15) de çift haneli sayılara ulaştı. Kasım sonunda Ulm’da oynanan ilk maçta Alman takımı net bir galibiyet almıştı (89:69).
Schröder, mevcut milli maç döneminde sadece tek dünya şampiyonu değil, aynı zamanda Mumbrù’nun kadrosuna seçtiği tek NBA oyuncusu. "Bazıları sakat, bazılarının ise sözleşmesi yok. Bazıları ise 80'den fazla maç oynadıkları için çok yorgun," diyerek İspanyol teknik direktör oyuncu seçimini açıkladı. Bu nedenle Wagner kardeşler Franz ve Moritz, Tristan da Silva ve Isaiah Hartenstein gibi isimler kadroda yer almıyor. Ayrıca Andreas Obst'un başını çektiği Bayern'in önemli oyuncuları da kadroda yer almıyor.
DBB takımı rüya gibi bir başlangıç yaptı, ancak ardından birçok hata yaptı
DBB takımı’nın 14 Eylül 2025’te Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye’yi mağlup ettiği Riga’da rüya gibi bir başlangıç yapıldı. Avrupa şampiyonları Schröder ve Leon Kratzer’in yer aldığı Alman takımı, maçın başlamasından 80 saniye sonra 10-0 öne geçti; ancak bu kadroyla henüz uyum sağlayamamış olan konuk takım, daha sonra birçok hata yaptı. Bunun üzerine Sananda Fru, Simonas Lukosius ve Michael Rataj olmak üzere üç yeni oyuncu oyuna girdi. Arka arkaya dört başarılı üç sayılık atışın ardından, üçünü Sengfelder’in potaya gönderdiği bu atışlar sayesinde devre arasına küçük bir avantajla girildi.
Güçlü geçen üçüncü çeyrekte (31:18) Schröder ve arkadaşları, takımın artık daha az top kaybı yapması sayesinde de farkı belirgin bir şekilde açtı. Tim Schneider ilk 20 sayılık farkı sağladı (71:51/28.), maçın son dakikalarında ise İsrail, ara ara yaptığı ataklara rağmen artık gerçek bir gerilim yaratamadı.
Artık tur atlama şansı kalmayan Kıbrıs karşısında Pazartesi günü mutlaka galibiyet alınması gerekiyor. Şubat sonunda Zagreb’de DBB takımına şu ana kadarki tek yenilgisini tattıran Hırvatistan’ın, evinde beklenmedik bir şekilde İsrail’e yenilmesi halinde, grupta birinci sıraya yerleşmek için hâlâ küçük bir şans var. Ancak asıl önemli olan puanlar.
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