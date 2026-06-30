"Deniz Undav, topa biraz daha fazla çaba gösterebilir": Jürgen Klopp, Almanya'nın Paraguay'a karşı yaşadığı Dünya Kupası fiyaskosunda DFB forvetini eleştirdi

"Az önce Undav ve (Kai) Havertz’den bahsettik ve ceza sahasında iki golcü oyuncunun bulunmasının oldukça iyi bir fikir olduğunu düşündük. Ancak bu oyunculara hiç pas atılmıyor. Yani birbirlerine de boşluk yaratamıyorlar," diyerek Klopp, ilk 45 dakikadaki performansa yönelik eleştirisine oldukça genel bir şekilde başladı.

Ancak 59 yaşındaki teknik adam daha sonra Undav’ı somut bir şekilde hedef aldı: “Gördüğümüz şeyleri de dile getirmeliyiz. Deniz Undav, topa biraz daha fazla çaba gösterebilir,” diye eski Liverpool teknik direktörü açık ve net bir şekilde talepte bulundu. “Ona pas gelmiyor, ama topun yakınındaysa, bazen vücudunu öne atıp topu istemeli – bu da bir beden dilidir!”