DFB takımının Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay’a karşı (penaltı atışları sonucunda 3-4) yaşadığı utanç verici elenme kesinleşmeden önce bile, TV yorumcusu Jürgen Klopp (MagentaTV) devre arasında Deniz Undav’ı eleştirmişti. VfB Stuttgart'ın forveti, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından ilk 11'e alınmıştı, ancak devre arasına kadar sadece yedi kez topa dokunabilmişti.
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"Deniz Undav, topa biraz daha fazla çaba gösterebilir": Jürgen Klopp, Almanya'nın Paraguay'a karşı yaşadığı Dünya Kupası fiyaskosunda DFB forvetini eleştirdi
"Az önce Undav ve (Kai) Havertz’den bahsettik ve ceza sahasında iki golcü oyuncunun bulunmasının oldukça iyi bir fikir olduğunu düşündük. Ancak bu oyunculara hiç pas atılmıyor. Yani birbirlerine de boşluk yaratamıyorlar," diyerek Klopp, ilk 45 dakikadaki performansa yönelik eleştirisine oldukça genel bir şekilde başladı.
Ancak 59 yaşındaki teknik adam daha sonra Undav’ı somut bir şekilde hedef aldı: “Gördüğümüz şeyleri de dile getirmeliyiz. Deniz Undav, topa biraz daha fazla çaba gösterebilir,” diye eski Liverpool teknik direktörü açık ve net bir şekilde talepte bulundu. “Ona pas gelmiyor, ama topun yakınındaysa, bazen vücudunu öne atıp topu istemeli – bu da bir beden dilidir!”
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"Bu delilik!" Undav, DFB için büyük bir sorun yaratıyor
Golcünün bunu nasıl daha iyi yapabileceğini Klopp, Johannes B. Kerner ile yaptığı sohbette herkesin görebileceği şekilde bir kez daha gösterdi: “Sana baktığımda, gözlerinle topu istediğini göstermezsen, topu alamazsın. Bu kadar!”
Undav bu tavsiyelere kulak verirse, “o zaman topu alır, o zaman da bir serbest vuruş kazanırız.” Ancak DFB takımı, tehlikeli bölgelerde neredeyse hiç duran top pozisyonu yaratamadı; Klopp da bunu şöyle eleştirdi: “Bu kadar top hakimiyetine sahipken bu çok saçma!”
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Klopp, Nagelsmann'ın halefi mi olacak? "Şu an bunun zamanı değil"
Ancak Klopp’un televizyon yorumları, devre arasında DFB soyunma odasına ulaşmamış gibi görünüyordu. 63. dakikada oyundan alınana kadar Undav sadece iki kez daha topa dokundu ve genel olarak hayal kırıklığı yaratan Alman milli takımında bu maçın en hayal kırıklığı yaratan oyuncularından biri oldu (SPOX notu: 5,5). Oysa bu forvet, daha önce Dünya Kupası turnuvasında takımın parlayan yıldızlarından biriydi ve 86 dakikalık oyunda 5 gol ve asist toplamıştı.
Bu arada Klopp, maçın bitiş düdüğünün ardından yine gündeme oturdu. Eski başarılı teknik direktör önce Alman takımının performansını eleştirdi, ardından görevde kalmak isteyen Nagelsmann’ın halefi olarak adı geçmeye başladı ve şöyle açıkladı: “Bunu konuşmak için uygun bir an değil – özellikle de benimle.”