Deniz Undav, Lena'nın "destekleyici sözlerinden" faydalanıyor: Julian Nagelsmann, Dünya Kupası tartışmalarına kesin bir son veriyor

Nagelsmann için MagentaTV'deki "Bestbesetzung" adlı sohbet programına konuk olmak tam anlamıyla bir "ev maçı" niteliğinde. Kulüp binasındaki turkuaz renkli koltuğa oturmadan önce, çocukluğunun geçtiği evin önünden geçti; kasabada hâlâ birçok arkadaşı var, insanlar ona gayet normal davrandı; burada "eski Julian" olabileceğini söylüyor, "bu harika bir duygu". Ancak yazın, sunucu Johannes B. Kerner, Nagelsmann'ın tüm ülkedeki havadan "sorumlu" olacağını belirtiyor.

Peki, "çocukluk hayali" olan Dünya Kupası'na nasıl yaklaşacak? "Aşırı bir heyecanla", bir parça batıl inançla (bunun "saçmalık" olduğunu bildiği halde) ve "kendi" Lena'sını yozlaşmaz bir danışman olarak yanına alarak. Karısı "Tanrıya şükür bana karşı çok dürüst" diyor, hatalar ya da son olarak Undav'da olduğu gibi talihsiz açıklamalardan sonra "ağzımın payını alıyorum, ki bu da iyi bir şey".

Undav ile konuşmuş, Stuttgartlu oyuncu Dünya Kupası planlarını kesinleştirebilir. Joker rolünde bile "bir şeyler değişebilir. Ama bu sadece Deniz'i değil, tüm oyuncuları ilgilendirir." Musiala gibi bir süperstarı da. Nagelsmann, sağlık durumu uygun olduğu sürece onun da kesinlikle kadroda yer alacağını açıklıyor.