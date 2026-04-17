Julian Nagelsmann, memleketi FC Issing'in futbol sahasında durmuş, eski oyuncu lisansına gülümseyerek bakıyor. Belge hâlâ geçerli; "Hafta sonu sahaya çıkabilirdim" diye şaka yapıyor milli takım teknik direktörü, ancak FCI, Pazar günü Kreisklasse 4 Zugspitze'de SG Lechsee ile oynayacağı maçta Nagelsmann'dan yoksun kalacak: "Kaslarım açısından riskli olabilir," diye itiraf ediyor ve oynama kapasitesi olan futbolculara bakmayı tercih ediyor. Issing için değil, Dünya Kupası'nda Almanya için.
Deniz Undav, Lena'nın "destekleyici sözlerinden" faydalanıyor: Julian Nagelsmann, Dünya Kupası tartışmalarına kesin bir son veriyor
12 Mayıs'ta turnuva kadrosunu açıklamasına dört haftadan az bir süre kala Nagelsmann, ABD, Meksika ve Kanada'da DFB milli takımına beşinci yıldızı kimin neden kazandırması gerektiğini – ve kimin kazandırmayacağını – bir kez daha ayrıntılı bir şekilde özetledi. İlk kategoriye, sihirli ayak Jamal Musiala ve, özellikle Nagelsmann'ın eşi Lena'nın tavsiyesi üzerine, yedek oyuncu Deniz Undav giriyor. İkinci kategoriye ise Manuel Neuer giriyor.
FCI'nin kulüp binasında, karşısındaki şömine rafında duran Dünya Kupası kupasına bakarak Nagelsmann, "Manu"nun "hala olağanüstü iyi bir kaleci olduğunu" vurguladı. "O her zaman topları tutmaya ve kendini çamurun içine atmaya heveslidir." Ve evet, aksini iddia eden söylentilerin aksine, Bayern kaptanıyla "harika bir ilişkisi" var. Ancak: Durumda "hiçbir şey değişmedi". Neuer "emekli oldu", bu yüzden "bunu sürekli tartışmanın pek bir anlamı yok". Nokta.
Milli takım teknik direktörü Nagelsmann, "kendi" Lena'sıyla durumu düzeltti
Nagelsmann için MagentaTV'deki "Bestbesetzung" adlı sohbet programına konuk olmak tam anlamıyla bir "ev maçı" niteliğinde. Kulüp binasındaki turkuaz renkli koltuğa oturmadan önce, çocukluğunun geçtiği evin önünden geçti; kasabada hâlâ birçok arkadaşı var, insanlar ona gayet normal davrandı; burada "eski Julian" olabileceğini söylüyor, "bu harika bir duygu". Ancak yazın, sunucu Johannes B. Kerner, Nagelsmann'ın tüm ülkedeki havadan "sorumlu" olacağını belirtiyor.
Peki, "çocukluk hayali" olan Dünya Kupası'na nasıl yaklaşacak? "Aşırı bir heyecanla", bir parça batıl inançla (bunun "saçmalık" olduğunu bildiği halde) ve "kendi" Lena'sını yozlaşmaz bir danışman olarak yanına alarak. Karısı "Tanrıya şükür bana karşı çok dürüst" diyor, hatalar ya da son olarak Undav'da olduğu gibi talihsiz açıklamalardan sonra "ağzımın payını alıyorum, ki bu da iyi bir şey".
Undav ile konuşmuş, Stuttgartlu oyuncu Dünya Kupası planlarını kesinleştirebilir. Joker rolünde bile "bir şeyler değişebilir. Ama bu sadece Deniz'i değil, tüm oyuncuları ilgilendirir." Musiala gibi bir süperstarı da. Nagelsmann, sağlık durumu uygun olduğu sürece onun da kesinlikle kadroda yer alacağını açıklıyor.
Nagelsmann, Pascal Groß ve Waldemar Anton'u kadro planlarına dahil ediyor: "Takımın tutkalı" ve "koç"
Nagelsmann'ın "harika bir gelişim" kaydettiğini belirttiği Münihli genç yıldız Lennart Karl da "harika bir oyuncu" olmayı umut edebilir. Buna ek olarak, kaptan Joshua Kimmich veya Florian Wirtz gibi kadroda yer alan büyük isimlerin yanı sıra, yedek oyuncu rolünü şikâyetsizce kabul eden profesyoneller de var. "Bir teknik direktör gibi düşünen" Pascal Groß gibi. "Farklı kültürlerin birleştiricisi" olan Waldemar Anton gibi.
Nagelsmann, Dünya Kupası'nda "en iyi ihtimalle sekiz ila dokuz hafta birlikte olacağız - bu yüzden insan olarak uyumlu olmalıyız" diyor. Ve böylece Nagelsmann, Dünya Kupası kadrosunun "büyük bir kısmını" kafasında oluşturmuş durumda.
Hedefin değişmediğini vurguluyor. "Dünya Kupası'na katılan her takım, dünya şampiyonu olmak istemeli."