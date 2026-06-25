Ekvador maçı öncesindeki basın toplantısında henüz hiçbir muhabir soru soramadan, Julian Nagelsmann en önemli cevabı çoktan vermişti. Alman milli takım teknik direktörü, açılış konuşmasında olası kadro rotasyonlarına ilişkin tartışmalara – ve bu bağlamda özellikle de süper yedek Deniz Undav ile yedek kaleci Oliver Baumann’ın ilk 11’de yer alıp almayacağına dair tartışmalara – net bir tavır sergiledi.
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Deniz Undav’la ilgili tartışmaların ardından: Julian Nagelsmann, DFB takımının Ekvador’la oynayacağı Dünya Kupası maçı için ilk 11’in tam kadrosunu açıkladı
"Yapmamız gereken değişiklikleri yapacağız. Aksi takdirde, son maçlarda olduğu gibi bu maça da aynı şekilde çıkacağız," dedi Nagelsmann, New York'un hemen dışındaki East Rutherford Stadyumu'nda. Perşembe günü saat 22.00’de Ekvador ile oynanacak maçta, Dünya Kupası’ndaki mevcut ilk 11’den sadece ağır sakatlığı bulunan stoper Nico Schlotterbeck (ayak bileğinde iç bağ yırtılması) ve adduktor kaslarında ağrı çeken sol bek Nathaniel Brown kadroda yer almayacak. Nagelsmann, sorulduğunda bu iki oyuncunun yerine Antonio Rüdiger ve David Raum’un oynayacağını doğruladı.
Grup birinciliği zaten garantilendiği ve Ekvador maçı turnuvanın gidişatı açısından önemsiz hale geldiği için kadroda rotasyon yapılması gayet mantıklı olurdu. Ancak Nagelsmann, tercih ettiği ilk 11’in mümkün olduğunca ritmini korumasını ve özellikle son aylarda uzun süre sakatlık geçiren Kai Havertz, Jamal Musiala ve Felix Nmecha’nın birlikte maç tecrübesi kazanmasını istiyor.
"Dünya Kupası öncesindeki son haftalara bakıldığında, en önemli konulardan biri takımın birbirine alışması gerektiği ve birlikte çok az maç oynadığımızdı," dedi Nagelsmann. "Şimdi iki maç oynadık ve şimdi ne kadar değişiklik yapacağımız tartışılıyor. Bunda pek bir mantık görmüyorum."
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Deniz Undav yedek olarak kalıyor: "Bu rolü kabul ediyorum"
Böylece Undav da yedek rolünü kabul etmek zorunda kalacak. Curacao (7:1) ve Fildişi Sahili (2:1) ile oynanan ilk iki maçta, VfB Stuttgart’ın forveti 56 dakika boyunca iki kez oyuna girerek iki gol ve üç asist kaydetmişti. Milli takım teknik direktörü, “Olağanüstü” diyerek oyuncuyu övdü. “Deniz’in ilk on birde yerini hak ettiğine dair tüm tartışmaları anlıyorum. Buna katılıyorum.” Yine de Nagelmann, basın toplantısına katılan ve milli takım teknik direktörünün yanında oturan Undav’ı kadroya almamayı tercih etti. “Bu rolü kabul ediyorum,” dedi. “Eğer bu durum benim için sorun olsaydı, burada olmazdım.”
Ekvador maçında kalede yine Manuel Neuer yer alacak. Yedek kaleci Oliver Baumann ise ilk Dünya Kupası maçına çıkmak için beklemeye devam etmek zorunda. Nagelsmann, “Oli bu durumu anlayışla karşıladı” dedi. Turnuva başlamadan kısa bir süre önce Neuer’in geri dönüşü nedeniyle yedeğe alınan Baumann’ın sahaya çıkmasını pek çok uzman ve taraftarın istediğini, ancak Nagelsmann’ın bunu “insani açıdan anlayabildiğini” belirtti.
Neuer, şu ana kadar pek de iyi geçmeyen bir Dünya Kupası yaşıyor. 40 yaşındaki kaleci, şu ana kadar sadece dört şutla karşılaştı: İkisi tehlikesizdi, ikisi ise kurtarılamaz şekilde ağlara gitti. "İki maçı izlerseniz, bunların kesinlikle kalecinin öne çıkacağı maçlar olmadığını görürsünüz," dedi Nagelsmann. "Onun için topu tutabileceği ya da ritmini yakalayabileceği hiçbir durum olmadı."