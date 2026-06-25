"Yapmamız gereken değişiklikleri yapacağız. Aksi takdirde, son maçlarda olduğu gibi bu maça da aynı şekilde çıkacağız," dedi Nagelsmann, New York'un hemen dışındaki East Rutherford Stadyumu'nda. Perşembe günü saat 22.00’de Ekvador ile oynanacak maçta, Dünya Kupası’ndaki mevcut ilk 11’den sadece ağır sakatlığı bulunan stoper Nico Schlotterbeck (ayak bileğinde iç bağ yırtılması) ve adduktor kaslarında ağrı çeken sol bek Nathaniel Brown kadroda yer almayacak. Nagelsmann, sorulduğunda bu iki oyuncunun yerine Antonio Rüdiger ve David Raum’un oynayacağını doğruladı.

Grup birinciliği zaten garantilendiği ve Ekvador maçı turnuvanın gidişatı açısından önemsiz hale geldiği için kadroda rotasyon yapılması gayet mantıklı olurdu. Ancak Nagelsmann, tercih ettiği ilk 11’in mümkün olduğunca ritmini korumasını ve özellikle son aylarda uzun süre sakatlık geçiren Kai Havertz, Jamal Musiala ve Felix Nmecha’nın birlikte maç tecrübesi kazanmasını istiyor.

"Dünya Kupası öncesindeki son haftalara bakıldığında, en önemli konulardan biri takımın birbirine alışması gerektiği ve birlikte çok az maç oynadığımızdı," dedi Nagelsmann. "Şimdi iki maç oynadık ve şimdi ne kadar değişiklik yapacağımız tartışılıyor. Bunda pek bir mantık görmüyorum."